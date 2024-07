Concorsi luglio 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi luglio 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le Università. A questi si aggiungono i concorsi banditi dal Ministero dell’Interno e da Asmel la cui scadenza è stata spostata a luglio.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi luglio 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi luglio 2024: 4500 Insegnanti di Religione Cattolica Dopo anni di attesa sono stati pubblicati i bandi del Concorso Insegnanti di Religione Cattolica per 4.500 posti destinati alla procedura straordinaria (di cui 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di I e II grado). La procedura straordinaria è riservata ai docenti, in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento della religione cattolica, che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. La procedura concorsuale straordinaria si articolerà in: una prova orale didattico-metodologica;

valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli. Sarà possibile fare domanda fino al 2 luglio 2024. Tutti i dettagli nell’approfondimento dedicato.

Concorsi luglio 2024: 146 Magistrati Tributari È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024 bando del Concorso Magistratura Tributaria 2024. Secondo quanto si può leggere dal testo, e in base a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, il primo contingente di 146 Magistrati Tributari sarà reclutato attraverso una selezione suddivisa in: un prova preselettiva,

una prova scritta,

una prova orale. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo a questa pagina tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo nella misura forfettaria di 50 euro, da corrispondere tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite al momento della presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 7 luglio 2024. Per approfondire si consiglia di leggere l’articolo dedicato al concorso.

Concorsi luglio 2024: 8 tecnici Comune di Forlì Concorso Comune di Forlì 2024: è stato pubblicato un bando di una procedura unificata per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di Istruttore tecnico, Area degli Istruttori. I posti sono così suddivisi: 3 posti da assegnare nell’Area Servizi all’impresa e al territorio del Comune di Forlì,

2 posti presso il Comune di Cesenatico dell’Unione Rubicone Mare,

1 posto presso il Comune di Cesena,

1 posto presso il Comune di Gatteo dell’Unione Rubicone Mare,

1 posto presso il Comune di Modigliana dell’Unione Romagna Forlivese. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, e selezionando il tasto “Invia la tua candidatura” in fondo alla pagina.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno riportate durante la presentazione della domanda. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione fino alle ore 14:00 del 7 luglio 2024. Tutte le informazioni sulla selezione sono disponibili cliccando qui.

Concorsi luglio 2024: 1248 Funzionari Ministero dell’Interno Importanti novità per il Concorso Ministero dell’Interno 2024 per il reclutamento di 1248 funzionari a tempo indeterminato. Con un avviso pubblicato sul portale InPA è stata disposta la modifica del bando e la proroga dei termini per l’invio della domanda. La nuova scadenza è stata spostata a lunedì 8 luglio 2024. Restano valide le domande già inviate. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura per” in fondo alla pagina, scegliendo il profilo professionale per il quale si intende concorrere. Occorrerà accedere alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. È altresì richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 dell’8 luglio 2024. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi luglio 2024: 40 laureati al MEF Pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso MEF 2024 per il reclutamento di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze, per rafforzare gli uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nelle sedi di Roma. I posti sono così suddivisi: 15 posti con il profilo professionale di funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati (Codice STAT) ;

con il profilo professionale di funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati ; 25 posti con il profilo professionale di funzionario economico con orientamento in contabilità pubblica – Famiglia Professionale Funzionari economico-finanziario-contabili (Codice ECON). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo, cliccando sul tasto “Invia la tua candidatura” disponibile in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, SIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda per un solo profilo. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo PEC e il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 dell’8 luglio 2024. Tutti i dettagli e il bando sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi luglio 2024: maxi-bando Asmel Tra i concorsi più attesi del 2024, è arrivata la proroga del maxi Concorso Asmel 2024: il RUP, alla luce di una richiesta pervenuta dal Consiglio dei Periti Agrari laureati, ha disposto l’integrazione dei requisiti e la proroga delle candidature per la selezione unica di tutti i 37 elenchi di idonei fino al 10 luglio 2024 ore 12:00. Leggi qui l’avviso. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile al sito asmelab.it.

Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite bonifico seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Tutte le informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato al concorso Asmel.

Concorsi luglio 2024: 50 Infermieri Asst Varese Concorso Asst Varese: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di un concorso per titoli ed esami

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 50 posti di Infermiere a tempo indeterminato da assegnare alle Strutture Aziendali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede a Varese. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la sezione Concorsi del sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria, raggiungibile a questo indirizzo e poi accedendo al link che si trova in fondo alla pagina, registrandosi con cil proprio codice fiscale.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorsi di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le istruzioni presenti all’interno del bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 15 luglio 2024. Per maggiori informazioni si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi luglio 2024: 30 Tecnici Ministero della Giustizia Concorso Ministero della Giustizia 2024: è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 30 posti a tempo indeterminato, nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario tecnico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Si tratta di una selezione con un’unica prova scritta rivolta a laureati in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo, cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. È richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 16 luglio 2024. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli.

Concorsi luglio 2024: 7 professionisti statistico-attuariali Inps Arriva il primo Concorso Inps 2024, in base a quanto previsto dal PIAO dell’Istituto. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 professionisti statistico-attuariali di I livello nei ruoli del personale dell’INPS. La sede di lavoro è a Roma, presso la Direzione generale Inps. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Attuari. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo alla pagina del concorso e cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina.

Per la partecipazione occorrerà essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 17 luglio 2024. Maggiori informazioni e il bando completo sono disponibili nell’articolo dedicato alla selezione.

Concorsi luglio 2024: 350 Vigili del Fuoco È stato pubblicato il bando del Concorso Vigili del Fuoco 2024 per la copertura di 350 posti nella nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una grande opportunità per giovani candidati, dal momento che l’età massima prevista per la partecipazione è di 26 anni. Tra gli altri requisiti richiesti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal 21 giugno al 20 luglio 2024. Clicca qui per la guida completa all’invio della domanda.

Clicca qui per tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi luglio 2024: 51 posti Regione Veneto Pubblicati sul Portale InPA 5 bandi del Concorso Regione Veneto 2024 per la copertura di un totale di 51 posti in vari profili professionali. Si tratta, in particolare, delle seguenti procedure: 5 Funzionari Tecnici;

16 Funzionari Amministrativi;

10 Funzionari Economici;

15 Funzionari Tecnici Agroforestali;

5 Operatori Esperti Amministrativi (riservato alle categorie protette). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alle pagine specifiche per ogni bando, entro le ore 12:59 del 22 luglio 2024. Tutte le informazioni sulle domande e sui bandi sono disponibili cliccando qui.

Concorsi luglio 2024: 30 Amministrativi Università di Torino Concorso Università di Torino 2024: sono stati pubblicati due diversi bandi per il reclutamento di 30 unità a tempo indeterminato presso l’Università di Torino, così suddivise: 15 unità di personale per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili dell’Università di Torino (Codice 2024_421 TI-CO);

15 unità di personale per i servizi di supporto alle procedure amministrative dell’Università di Torino (Codice 2024_420 TI-CO). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca, raggiungibile cliccando qui e selezionando il codice del concorso per cui si intende partecipare.

Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale o un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 15:00 del 22 luglio 2024. Tutte le informazioni e i bandi sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi luglio 2024: 42 OSS ASP Modena Arriva un’importante occasione di assunzione a tempo indeterminato per OSS con il Concorso ASP Area Nord Modena. È stato infatti pubblicato sul Portale InPA il bando di un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 42 unità con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Area degli Operatori Esperti – CCNL Comparto Funzioni Locali, così suddivise: 25 da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP dei Comuni Modenesi Area Nord;

5 da assegnare al servizio presso ASP Terre D’Argine;

8 da assegnare al servizio presso ASP Terre di Castelli G. Gasparini;

4 da assegnare al servizio presso ASP Delia Repetto. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni fornite all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 24 luglio 2024. Tutti i dettagli sulla selezione e il bando sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi luglio 2024: 306 Infermieri Asst Como È stato indetto un concorso pubblico, in forma unificata, per la copertura di 306 posti da infermiere a tempo indeterminato, così suddivisi: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – 100 posti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona – 100 posti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi – 100 posti

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – 6 posti La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso la Piattaforma concorsi dell’Asst Lariana, raggiungibile all’indirizzo asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it, entro il 29 luglio 2024. Per la partecipazione è richiesto il versamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando, scaricabile cliccando qui.

