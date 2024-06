Concorso Regione Veneto 2024, 51 posti vari profili: requisiti, domanda e prove

Profilo Professionale Laurea Triennale Laurea Magistrale

5 Funzionari Tecnici – Classe 04 (ex DM 509/1999) – L-17 (ex DM 270/2004) “Scienze dell’architettura” – L-23 (ex DM 270/2004) “Scienze e tecniche dell’edilizia” – Classe 07 (ex DM 509/1999) – L-21 (ex DM 270/2004) “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale” – Classe 08 (ex DM 509/1999) – L-7 (ex DM 270/2004) “Ingegneria civile e ambientale” – Classe 10 (ex DM 509/1999) – L-9 (ex DM 270/2004) “Ingegneria industriale” – LM 3 “Architettura del paesaggio” – LM 4 “Architettura e ingegneria edile-architettura” – LM 22 “Ingegneria chimica” – LM 23 “Ingegneria civile” – LM 24 “Ingegneria dei sistemi edilizi” – LM 26 “Ingegneria della sicurezza” – LM 27 “Ingegneria delle telecomunicazioni” – LM 28 “Ingegneria elettrica” – LM 30 “Ingegneria energetica e nucleare” – LM 35 “Ingegneria per l’ambiente e il territorio” – LM 48 “Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”

16 Funzionari Amministrativi – Classe 02 (ex DM 509/1999) – L-14 (ex DM 270/2004) “Scienze dei servizi giuridici” – Classe 15 (ex DM 509/1999) – L-36 (ex DM 270/2004) “Scienze politiche e delle relazioni internazionali” – Classe 19 (ex DM 509/1999) – L-16 (ex DM 270/2004) “Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione” – LMG 01 “Giurisprudenza” – LM SC – GIUR “Scienze Giuridiche” – LM 62 “Scienze della politica” – LM 63 “Scienze delle pubbliche amministrazioni”

10 Funzionari Economici – Classe 17 (ex DM 509/1999) – L-18 (ex DM 270/2004) “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” – Classe 28 (ex DM 509/1999) – L-33 (ex DM 270/2004) “Scienze economiche” – LM 16 “Finanza” – LM 56 “Scienze dell’economia” – LM 77 “Scienze economico-aziendali”