Concorso Ministero della Giustizia 2024: in arrivo bando per 1000 autisti

In arrivo in primavera il bando del Concorso Ministero della Giustizia 2024 per la copertura di 1000 posti nel profilo di conducente di automezzi (area II) da destinare agli uffici giudiziari. A comunicarlo è lo stesso ministero con una news pubblicata sul sito istituzionale, dove viene specificato che il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi “ha ricevuto il via libera dal Dipartimento della Funzione Pubblica per procedere all’istruttoria necessaria all’avvio delle prove selettive che si terranno questa primavera a Roma.”

Già in questo approfondimento avevamo anticipato l’uscita di questo bando, le cui assunzioni sono state previste dal Piano triennale dei fabbisogni per il 2023, ma fino alla pubblicazione dello stesso non sono disponibili ulteriori informazioni.

Si anticipa già da ora che, essendo i posti inquadrati nell’Area degli Assistenti (Ex Area II), potrebbe essere richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre che di particolari patenti. In attesa di conoscere i dettagli con la pubblicazione del bando vediamo nei prossimi paragrafi cosa sappiamo sul prossimo concorso Ministero della Giustizia 2024 per il reclutamento di 1000 autisti.

Quando arriva il Concorso Ministero della Giustizia 2024 per 1000 autisti Come comunicato dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, è stata avviata l’istruttoria che servirà ad avviare le prove selettive previste a Roma questa primavera. Trattandosi di un tempo circoscritto e relativamente vicino, anche se non definito, è auspicabile la pubblicazione del bando già prima della primavera, per procedere con le prove entro il mese di giugno. Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e sul Portale InPa.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, 1000 autisti: assunzioni entro il 2025 Secondo quanto previsto dal Piano dei fabbisogni del personale 2023-2025, il primo contingente di 500 unità sarà assunto nel 2024, mentre gli altri 500 vincitori del concorso saranno assunti nel 2025.

Concorso Ministero della Giustizia 2024: gli altri bandi previsti Di seguito sono indicati i bandi che dovevano essere pubblicati entro il 2023, ora slittati al 2024: Area funzionari: 418 unità funzionari UNEP già area III, F1; 286 unità funzionari tecnici

Area assistenti: 1.000 unità conducenti di automezzi , già area II, F1. 1.703 unita cancellieri esperti , già area II, F3

Queste invece le assunzioni che il Piano dei fabbisogni ha previsto per il 2024: 1.850 cancellieri esperti , area assistenti, già area II, F3, da assumersi mediante scorrimento di graduatorie vigenti o concorso

, area assistenti, già area II, F3, da assumersi mediante scorrimento di graduatorie vigenti o concorso 3.000 unità di personale appartenente all’area assistenti , già area II, fascia economica F2,

, già area II, fascia economica F2, 100 assistenti contabili area assistenti ex area II, F2, da assumersi mediante concorso o scorrimento di graduatorie vigenti,

area assistenti ex area II, F2, da assumersi mediante concorso o scorrimento di graduatorie vigenti, 70 assistenti informatici area II, F2. A questi si aggiunge anche il Concorso per addetti all’Ufficio per il processo finanziato dal PNRR.

