Assegno Unico di luglio 2025: data di accredito per nuclei beneficiari

I dati forniti lo scorso 16 aprile dall’Osservatorio statistico sull’Assegno Unico e Universale (AUU) dell’INPS parlano chiaro. Nei primi due mesi dell’anno corrente sono stati erogati alle famiglie assegni per 3,3 miliardi di euro, che si sommano ai 19,8 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022.



Sintomo che l’AUU è un attore centrale del sostegno economico che lo Stato garantisce alle famiglie con figli a carico.



Considerata l’importanza dello strumento, analizziamo in dettaglio le date di accredito dell’Assegno Unico nel mese di luglio.

Iscriviti alla nostra newsletter gratuita per ricevere promemoria su scadenze fiscali e agevolazioni!

Unisciti anche al nostro canale Telegram per restare aggiornato in tempo reale.

In attesa della pubblicazione da parte dell’INPS del calendario ufficiale dei pagamenti per il periodo luglio – dicembre 2025, stando al Messaggio 19 febbraio 2025, numero 633, con cui sono state rese note le date di accredito da gennaio a giugno dell’anno corrente, i pagamenti dell’AUU sono accreditati, a luglio , con tutta probabilità:

Come viene pagato l’Assegno Unico?

L’Assegno Unico appartiene alla categoria di prestazioni liquidate direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, a mezzo:

Accredito su conto corrente bancario o postale;

Libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

Bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

La modalità di pagamento (propria e dell’altro genitore) è indicata dal soggetto richiedente in fase di compilazione della domanda di sussidio.

In caso contrario, l’altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale può accedere alla richiesta di AUU con le proprie credenziali e provvedere in autonomia ad inserire il metodo di pagamento.



La liquidazione della quota di Assegno Unico al secondo genitore decorre dal mese successivo la comunicazione all’INPS della scelta di accredito al 50 per cento.



Come chiarisce l’Istituto (Circolare 9 febbraio 2022, numero 23) nel caso di genitori “coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi”. Analogamente, anche “nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%”.

Nel caso di affidamento temporaneo o preadottivo se trattasi di:

Affidamento esclusivo, vale la regola per cui l’Assegno Unico spetta interamente al genitore affidatario;

Affidamento condiviso, è possibile optare per il pagamento ripartito al 50 per cento.

Da ultimo può verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In questa situazione si può optare per il pagamento integrale al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento.

Leggi anche Assegno unico: Isee entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati 2025