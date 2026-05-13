Assegno unico bloccato oltre i 1.000 euro: aggiornata la guida INPS per sbloccare i pagamenti

Assegno Unico bloccato? Dalla fine di marzo 2026 INPS ha esteso il servizio di video guida personalizzata all’ipotesi di blocco del pagamento dell’Assegno Unico Universale in caso di bonifico domiciliato con importo superiore a 1.000,00 euro.
I beneficiari l’AUU potranno così ricevere dall’Istituto le informazioni necessarie per accedere alla domanda e modificare in autonomia le coordinate di pagamento, inserendo un rapporto finanziario con IBAN.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Assegno unico bloccato: la video guida INPS
- Assegno unico bloccato: esteso il servizio da marzo 2026
- Assegno unico bloccato anche per le pensioni eccedenti i 1.000,00 euro
- Cosa fa la video guida sull’Assegno Unico bloccato?
- Assegno unico bloccato: come accedere alla video guida?
- I numeri della video guida
- Assegno unico bloccato: l’invito dell’INPS
- Le modalità di pagamento dell’Assegno Unico
Assegno unico bloccato: la video guida INPS
Dal 2023 INPS offre ai genitori che non hanno percepito l’Assegno Unico Universale (AUU), in alternativa:
- A causa del blocco della domanda nello stato “In evidenza al cittadino”;
- Per problemi connessi alla verifica dell’IBAN;
un servizio di video guida personalizzata e interattiva.
In questo modo i genitori vengono informati tempestivamente sulle cause del blocco, oltre a ricevere indicazioni chiare per modificare la domanda e ottenere la prestazione.
Assegno unico bloccato: esteso il servizio da marzo 2026
Attraverso un’apposita news pubblicata lo scorso 8 maggio nella sezione “INPS Comunica” del sito “inps.it” l’Istituto rende noto che dalla fine di marzo 2026 il servizio di video guida è assicurato anche nei casi in cui non sia stato possibile disporre il pagamento dell’Assegno Unico con la modalità “bonifico domiciliato”, scelta dai genitori.
Tale ipotesi si verifica nel momento in cui l’importo spettante è superiore ai 1.000,00 euro.
Si ricorda infatti che l’INPS, per legge, non può disporre pagamenti in contanti per tali importi.
Assegno unico bloccato anche per le pensioni eccedenti i 1.000,00 euro
Un blocco simile a quello dell’AUU è previsto, ad esempio, per il cedolino di pensione.
Ove l’importo spettante in contanti superi i 1.000,00 euro netti il pensionato è tenuto a comunicare all’INPS le coordinate bancarie o postali (IBAN) sulle quali indirizzare l’accredito.
La comunicazione dev’essere effettuata collegandosi all’apposita piattaforma telematica del sito “inps.it” disponibile in “Pensione e Previdenza – Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.
Cosa fa la video guida sull’Assegno Unico bloccato?
Nelle ipotesi di importi superiori a 1.000,00 euro la video guida personalizzata informa i genitori sulle cause del blocco del pagamento e fornisce indicazioni operative per accedere alla propria domanda di AUU.
Seguendo le istruzioni dell’INPS gli utenti possono modificare in autonomia la modalità di pagamento, inserendo un rapporto finanziario con IBAN, così da poter percepire l’assegno spettante nel rispetto del divieto di pagamento in contanti per importi eccedenti i 1.000,00 euro.
Assegno unico bloccato: come accedere alla video guida?
Ogni destinatario riceve, precisa la news dell’INPS, un avviso “contenente il link alla video guida personalizzata all’interno della sezione Centro notifiche di MyINPS”.
Il video spiega le motivazioni del blocco e “offre istruzioni chiare per accedere rapidamente alla procedura AUU tramite il pulsante dedicato in fondo al video”.
I genitori che hanno:
- Aggiornato nella sezione “I miei consensi” dell’area MyINPS i contatti SMS / mail;
- Espresso il consenso all’invio di comunicazione di interesse;
vengono avvisati anche tramite notifica SMS / mail non appena l’avviso con il link alla video guida diventa disponibile su MyINPS, così da poter ottenere quanto prima il pagamento dell’assegno.
Il servizio, conclude l’Istituto, è accessibile anche “dalle app INPS Mobile e IO, accedendo all’avviso dalla sezione notifiche”.
Leggi anche: “Assegno Unico: domande entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati”
I numeri della video guida
Dal primo rilascio nel 2023, precisa la news INPS, al 31 marzo 2026 sono state già erogate “più di un milione e 500 mila video guide personalizzate, utilizzate dal 38% dei genitori destinatari”.
Questi ultimi le hanno visualizzate in media due volte, con più di 587 mila accessi diretti al servizio dell’AUU per risolvere il blocco segnalato e ottenere l’assegno.
La valutazione di utilità espressa “su una scala da 1 a 5, da chi ha utilizzato il servizio è pari a 4,6 su 5”.
Assegno unico bloccato: l’invito dell’INPS
Per poter sfruttare pienamente le potenzialità della video guida personalizzata sull’Assegno Unico Universale INPS invita i genitori a:
- Consultare regolarmente il “Centro notifiche” dell’area MyINPS;
- Aggiornare i propri recapiti nella sezione “I miei consensi”.
Seguendo i consigli dell’Istituto sarà possibile ricevere tempestivamente le comunicazioni utili e agevolazione l’erogazione dell’AUU.
Le modalità di pagamento dell’Assegno Unico
La somma spettante a titolo di AUU è corrisposta mensilmente dall’INPS ai soggetti beneficiari a mezzo:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- Bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
In fase di compilazione della domanda di Assegno Unico, il genitore richiedente può indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e dell’altro genitore.
Quest’ultimo può, in caso contrario, accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserire il metodo di pagamento.
La liquidazione della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50 per cento all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100 per cento dell’importo spettante. Anche in questa situazione, l’altro genitore ha facoltà di modificare la scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.
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