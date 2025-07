Concorso ATS 2025, 3839 Funzionari, come fare domanda. La guida completa

Il Concorso ATS 2025 rappresenta una grande opportunità di accesso alla pubblica amministrazione, per accedere a diversi profili professionali in ambito sociale e amministrativo con posti in tutta Italia. Del concorso abbiamo parlato in maniera dettagliata in questo approfondimento, ma con l’apertura della finestra temporale per l’invio delle domande sono arrivate anche le prime difficoltà con la compilazione delle stesse.

Trattandosi di diversi profili con diversi requisiti e codici di concorso, abbiamo ritenuto opportuno stilare una guida completa all’invio della domanda, per aiutare gli aspiranti candidati che vogliono partecipare al Concorso ATS 2025.

Ecco quindi nei prossimi paragrafi tutti i passi da seguire, ricordando che la scadenza per l’invio delle domande è fissata alle 23:59 del 30 luglio 2025.

La prima cosa da fare sarà collegarsi al Portale InPA e ricercare la pagina specifica del concorso. Per semplificare la procedura basterà cliccare qui . Poi si dovrà selezionare il profilo per cui si intende fare domanda.

Attenzione! Se si intende partecipare per i profili generali si dovrà optare per i codici concorso inseriti nella tabella. Ci sono altri codici relativi a specificità linguistiche o territoriali:

Verrà richiesta la Posizione rispetto gli obblighi di leva . Per i nati dopo il 1985 basterà indicare non tenuto. Per chi, nato prima del 1985, lo ha svolto anche per mezzo del servizio civile può indicare assolto. Chi è nato nel 1984 e lo ha rimandato per motivi di studio/assistenza a familiari affetti da gravi patologie (salvo esserne esentato successivamente) può indicare non tenuto. Chi è stato dispensato, può indicare non tenuto. Le donne possono indicare non tenuto. Per le casistiche che esulano dalle suddette, si consiglia di attenersi alla normativa vigente in materia.

Nella sezione Requisiti generici è disponibile, oltre alle dichiarazioni che riguardano il possesso dei requisiti richiesti dal bando, anche la sezione dove potranno essere indicate eventuali disabilità o DSA e la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per le prove. In questo caso occorrerà che la dichiarazione sia corredata da apposita documentazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura, tale documentazione deve essere caricata sul portale Inpa in fase di candidatura in formato pdf.

Nella sezione Requisiti specifici sarà possibile dichiarare di godere dei diritti civili e politici e di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo. Sempre in questa sezione si dovrà indicare la regione per la quale si intende partecipare. È possibile partecipare per un solo profilo e per una sola regione . Ecco tutti i posti per regione per ogni profilo.

Trattandosi di una selezione per esami, i titoli non saranno valutati e non saranno assegnati ulteriori punteggi in caso di titoli e attestazioni ulteriori rispetto a quelle richieste per la partecipazione.

Nella sezione “Titoli di preferenza” si potrà indicare il possesso eventuale di uno dei titoli di preferenza elencati. Se non si possiede alcun titolo di preferenza saranno comunque spuntati in automatico i titoli di preferenza per presa visione, ovvero:

Concorso ATS 2025: informazioni aggiuntive

Nella sezione “Informazioni aggiuntive” si potrà eventualmente dichiarare di avvalersi delle tutele per le candidate in stato di gravidanza come per esempio la possibilità di svolgere la prova in modalità asincrona. Occorrerà in questo caso allegare le adeguate certificazioni della situazione sanitaria.

Il possesso “del requisito previsto dall’articolo 11, comma 4, lettera d-bis) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80” riguarda una titolo di preferenza riservato a chi ha prestato servizio a tempo determinato come addetto all’Ufficio del processo o come funzionario amministrativi per i concorsi per la Giustizia amministrativa banditi nell’ambito del PNRR. Questa voce va spuntata solo per queste particolari categorie di candidati.