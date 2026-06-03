Concorso Comune di Napoli 2026: 41 posti per maestre e maestri, ultime ore per la domanda

VOLUME

Concorso Insegnante Scuola dell’Infanzia Comunale – Manuale completo per tutte le proveII edizione – Con simulatore di quiz e tutor digitale Questo manuale rappresenta uno strumento completo e aggiornato per la preparazione al concorso per Insegnante della Scuola dell’Infanzia comunale. Il volume affronta in modo chiaro e strutturato tutte le aree oggetto delle prove concorsuali, integrando aspetti teorici, operativi e relazionali fondamentali per la professione educativa.La trattazione copre l’intero quadro normativo dei servizi 0-6, le principali teorie psicopedagogiche, le metodologie didattiche più attuali, gli elementi di puericultura e igiene, fino ai contenuti generali richiesti nei concorsi pubblici (diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, enti locali). Completano l’opera simulazioni della prova scritta, sia a risposta aperta sia a risposta multipla, e una piattaforma online con contenuti aggiuntivi, inclusi il simulatore di quiz, materiali digitali e un tutor dedicato.Il testo è aggiornato alle Indicazioni nazionali 2025 per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Punti di forza del volume- Copertura completa delle aree concorsuali: legislazione, psicologia, pedagogia, didattica, puericultura.- Approfondimento delle più recenti teorie neuro–didattiche e delle strategie educative nella scuola dell’infanzia.- Integrazione tra aspetti teorici, competenze operative e capacità relazionali richieste all’insegnante.- Sezione dedicata ai temi “generali” dei concorsi pubblici: diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, ordinamento degli enti locali.- Ampio indice sistematico che consente uno studio mirato e progressivo.- Simulazioni della prova scritta (domande aperte e chiuse) per esercitarsi in modo realistico.- Materiali online: quiz di inglese, teoria e quiz di informatica, simulatore, contenuti normativi aggiornati. Contenuti principali- Legislazione e storia dei servizi educativi dell’infanzia- Teorie pedagogiche e psicologia dell’apprendimento- Creatività, competenza emotiva e sviluppo psicodinamico- Metodologie didattiche, programmazione, UDA, inclusione- Neuroscienze e neurodidattica- Puericultura, igiene, nutrizione, primo soccorso- Vaccinazioni, malattie esantematiche e infettive- Diritto amministrativo, procedimento, trasparenza, privacy- Pubblico impiego e codice di comportamento- Ordinamento degli enti locali- Simulazioni della prova scritta (aperte e chiuse) Acquista ora il manuale e preparati con un percorso di studio completo, aggiornato e supportato da strumenti digitali utili per superare tutte le prove del concorso.

Paolo Ammendola, Leonilde Barone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025