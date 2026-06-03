Concorso Comune di Napoli 2026: 41 posti per maestre e maestri, ultime ore per la domanda

In scadenza il Concorso Comune di Napoli 2026. Il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di 41 maestre e maestri a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La procedura nasce dall’esigenza di consolidare il personale educativo nelle scuole dell’infanzia comunali, in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028.
Per chi ha maturato un titolo abilitante per la scuola dell’infanzia — laurea in Scienze della Formazione Primaria o i vecchi diplomi magistrali conseguiti entro il 2001/2002 — si tratta di un’opportunità concreta di stabilizzarsi in un ente locale di primo piano.
In questo articolo si trovano tutte le informazioni utili: requisiti di accesso, modalità di candidatura, struttura della prova scritta, materie d’esame e regole per la graduatoria.
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Concorso Insegnante scuola dell’infanzia comunale
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Paolo Ammendola, Leonilde Barone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025
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Indice
- Concorso Comune di Napoli 2026: per chi ha fretta
- Concorso Comune di Napoli 2026: posti disponibili e riserve
- Concorso Comune di Napoli 2026: requisiti di partecipazione
- Concorso Comune di Napoli 2026: come fare domanda
- Concorso Comune di Napoli 2026: la prova scritta
- Concorso Comune di Napoli 2026: materie d’esame
- Concorso Comune di Napoli 2026: graduatoria e assunzione
- Concorso Comune di Napoli 2026: le FAQ
Concorso Comune di Napoli 2026: per chi ha fretta
- Ente: Comune di Napoli — profilo Maestra/o (Codice MAE_D2026), Area Funzionari ed EQ
- Posti: 41 unità a tempo pieno e indeterminato
- Scadenza domanda: 4 giugno 2026, ore 23:59
- Come candidarsi: esclusivamente online tramite il Portale InPA (inpa.gov.it); contributo di iscrizione di € 10,00, non rimborsabile
- Prova: unica prova scritta computerizzata, 60 quesiti a risposta multipla in 60 minuti; soglia di idoneità 42/60
- Titolo richiesto: laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo Scuola dell’Infanzia o LM-85bis) oppure diploma magistrale o di abilitazione conseguito entro l’a.s. 2001/2002
- Fonti: Portale InPA — Amministrazione Trasparente Comune di Napoli
Concorso Comune di Napoli 2026: posti disponibili e riserve
I posti messi a concorso sono 41, tutti a tempo pieno e indeterminato, destinati alle scuole dell’infanzia gestite direttamente dal Comune di Napoli. Su questi posti operano due riserve di legge. La prima, pari a 12 posti, è riservata ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. La seconda, pari a 6 posti, è destinata agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.
Se non si presentano candidati idonei aventi diritto alle riserve, i relativi posti vengono assegnati agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Le riserve operano sulla graduatoria specifica del codice MAE_D2026 e sono valutate esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
Concorso Comune di Napoli 2026: requisiti di partecipazione
Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza della domanda sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. I requisiti generali comprendono: cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o equiparata ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001), età minima di 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali ostative all’assunzione nella PA, assenza di destituzione o licenziamento da precedenti impieghi pubblici, idoneità fisica alle mansioni del profilo.
Sul fronte del titolo di studio specifico, sono ammessi i seguenti:
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante ai sensi del D.L. 137/2008, convertito in L. 169/2008)
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM-85bis)
- Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, conseguito entro l’a.s. 2001/2002
- Diploma quadriennale di Istituto magistrale o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, conseguito entro l’a.s. 2001/2002
- Progetto “Egeria”: Diploma di maturità professionale di Tecnico dei Servizi sociali (già Diploma di Assistente comunità infantile), rilasciato da istituti legalmente riconosciuti o paritari, conseguito entro l’a.s. 2001/2002 a conclusione del relativo corso sperimentale
I titoli conseguiti all’estero sono validi solo se dichiarati equipollenti da un ateneo italiano o equivalenti con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Chi ha avviato la procedura di equivalenza è ammesso con riserva in attesa del provvedimento.
Concorso Comune di Napoli 2026: come fare domanda
La candidatura si presenta esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento inPA (inpa.gov.it), entro il 4 giugno 2026 alle ore 23:59. Non sono ammesse modalità alternative. Per accedere alla piattaforma occorre disporre di SPID, CIE, CNS o eIDAS e di un indirizzo PEC o domicilio digitale intestato al candidato. La procedura si articola nei seguenti passaggi:
- Autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS
- Compilazione completa del curriculum vitae (parte integrante della domanda)
- Ricerca e selezione del concorso con codice MAE_D2026
- Compilazione di tutti i campi richiesti, con indicazione del titolo di studio posseduto
- Pagamento del contributo di iscrizione di € 10,00 tramite le modalità previste dalla piattaforma (non rimborsabile)
- Invio definitivo con il pulsante “CONFERMA e INVIA” nella sezione “VERIFICA e INVIO” — senza questo passaggio la domanda non risulta presentata
La domanda può essere compilata in più momenti: i dati restano salvati nell’area personale nella sezione “le mie candidature”. È possibile modificarla fino alla scadenza; viene presa in considerazione solo l’ultima versione inviata. Al termine dell’invio viene rilasciata una ricevuta elettronica con un Codice ID univoco, che dovrà essere conservato per tutte le comunicazioni successive. Tutte le comunicazioni relative al concorso — inclusi data, luogo e calendario della prova — vengono pubblicate esclusivamente sul Portale inPA con valore di notifica legale.
Concorso Comune di Napoli 2026: la prova scritta
La selezione si articola in un’unica prova scritta computerizzata, svolta in presenza. Consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti, per un punteggio massimo di 60 punti. La prova si svolge su piattaforma digitale, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, garantendo comunque l’uniformità e la trasparenza tra tutti i partecipanti.
I 60 quesiti si suddividono in quattro blocchi: 45 domande sulle materie tecnico-professionali specifiche del profilo, 5 domande sulle competenze digitali e informatiche, 5 domande di lingua inglese e 5 quesiti di tipo situazionale per la valutazione delle competenze trasversali e attitudinali.
Il punteggio per i 55 quesiti tecnici, informatici e linguistici segue questo schema: risposta esatta +1 punto, mancata risposta 0 punti, risposta errata −0,30 punti. Per i 5 quesiti situazionali non è prevista penalità: risposta più efficace +1 punto, risposta neutra +0,5 punti, risposta meno efficace 0 punti. Sono considerati idonei i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 42/60. Data, ora e sede della prova vengono comunicati sul Portale inPA almeno quindici giorni prima. L’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare anticipatamente una banca dati di quesiti tecnici — senza indicazione della risposta corretta — da cui sarà estratta la prova.
Concorso Comune di Napoli 2026: materie d’esame
I 45 quesiti tecnico-professionali del profilo Maestra/o vertono sulle seguenti materie:
- Documenti di indirizzo e gestione delle scuole comunali dell’infanzia
- La condizione infantile nel contesto culturale, sociale e familiare contemporaneo
- I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione e nelle Carte Internazionali
- Lineamenti di psicologia dell’età evolutiva, teorie dello sviluppo e situazioni di disagio psicologico specifiche dell’infanzia
- La scuola dell’infanzia nel sistema formativo e scolastico: continuità orizzontale e verticale
- Le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6
- La cultura della scuola dell’infanzia nei diversi metodi e approcci, con riferimento ai principali pedagogisti
- Indicazioni Nazionali, Piano dell’Offerta Formativa e progettazione didattica
- La relazione e la cura educativa con i bambini e con le famiglie
- Tipologie di osservazione e progettazione, documentazione e verifica, rapporto con le famiglie e i servizi del territorio
- Educazione interculturale, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali
- Significato e valenza formativa del gioco, dell’esplorazione e della ricerca, con riferimento a scelte progettuali e metodologiche
- Lo sviluppo delle intelligenze multiple: percorsi individualizzati e apprendimento cooperativo
- La particolarità dei bambini superdotati intellettualmente
- La dimensione individuale e collegiale della professionalità docente
- La formazione in servizio: diritto-dovere dell’insegnante
- Nozioni di diritto degli Enti Locali; disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici
- Reati contro la Pubblica Amministrazione; codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Anticorruzione, trasparenza e accesso civico; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; organizzazione degli uffici e servizi comunali
- Tutela e protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Ai 45 quesiti tecnico-professionali si affiancano 5 quesiti sulle competenze digitali e sull’uso delle tecnologie dell’informazione, 5 quesiti di lingua inglese e 5 quesiti situazionali per la valutazione delle competenze trasversali.
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Concorso Comune di Napoli 2026: graduatoria e assunzione
La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta. A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994, tra cui: decorazioni al valor militare o civile, invalidità per servizio, stato di orfano di caduto, lodevole servizio prestato presso il Comune di Napoli per almeno un anno, maggior numero di figli a carico e minore età anagrafica. I titoli di preferenza devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul Portale inPA e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Napoli. Rimangono efficaci per tre anni dalla data di approvazione e possono essere utilizzate anche per coperture a tempo determinato. I vincitori sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni prima di poter richiedere mobilità verso altri enti. L’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica e alla verifica dei requisiti dichiarati.
Concorso Comune di Napoli 2026: le FAQ
Entro quando scade la domanda per il concorso maestre Comune di Napoli?
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 4 giugno 2026, ore 23:59. La candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento inPA, completando l’invio entro tale termine con il pulsante “CONFERMA e INVIA”. Le domande presentate con modalità diverse o oltre il termine non vengono prese in considerazione. In caso di malfunzionamento della piattaforma inPA, il Comune di Napoli può disporre una proroga corrispondente alla durata del disservizio, dandone avviso sul sito istituzionale e sul Portale inPA.
Ho un diploma magistrale del 2003: posso partecipare?
I diplomi magistrali e i diplomi di Istituto magistrale quadriennale sono validi solo se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. Un diploma ottenuto nel 2003 non rientra tra i titoli ammessi. Per partecipare è necessario possedere uno degli altri titoli previsti: la laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo Scuola dell’Infanzia oppure la laurea magistrale a ciclo unico quinquennale classe LM-85bis. Chi ritiene di disporre di un titolo equivalente o equiparato può inserirlo nel campo “Note” della domanda, sotto propria responsabilità, indicando il riferimento normativo dell’equiparazione; l’onere della dimostrazione resta in capo al candidato.
Come viene strutturata la prova e qual è il punteggio minimo per superarla?
La prova consiste in 60 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti su piattaforma digitale. Di questi, 45 riguardano le materie tecnico-professionali del profilo Maestra/o, 5 le competenze digitali, 5 la lingua inglese e 5 sono quesiti situazionali. Per i quesiti tecnici, informatici e linguistici la risposta esatta vale +1 punto, quella errata −0,30 punti e la mancata risposta 0 punti. Per i quesiti situazionali non è prevista penalità. La soglia minima di idoneità è di 42 punti su 60: chi non la raggiunge non viene inserito in graduatoria.
Come vengo informato della data e della sede della prova?
Tutte le comunicazioni relative al concorso — incluse data, ora e sede della prova scritta — vengono pubblicate esclusivamente sul Portale inPA, con valore di notifica legale per tutti i partecipanti. Il calendario della prova viene reso disponibile almeno quindici giorni prima della data stabilita. Non sono previste comunicazioni individuali via e-mail o posta ordinaria per il calendario delle prove: è necessario monitorare regolarmente la propria area personale su inPA e la pagina dedicata al concorso MAE_D2026.
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Foto di copertina: iStock/Nikada
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