CCNL Funzioni locali: ecco l’accordo per il triennio 2025-2027

Il 21 luglio 2026 ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2025-2027.
L’intesa interessa 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di Commercio ed altri enti del comparto, stando alle cifre riportate dal comunicato di ARAN diffuso sul sito istituzionale dell’Agenzia (aranagenzia.it).
La firma del 21 luglio, prosegue il comunicato, conferma “la continuità e la tempestività che caratterizzano questa tornata contrattuale“. Anche per le Funzioni Locali l’intesa di rinnovo “viene raggiunta nel corso del periodo di vigenza del contratto, e a non distanza di anni dalla sua scadenza“.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
CCNL Funzioni Locali per il triennio 2025-2027
L’accordo di rinnovo interessa il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica che per quella economica.
Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non sia sostituite dal successivo CCNL.
CCNL Funzioni Locali: gli aumenti
Il rinnovo contrattuale prevede tre aumenti della retribuzione, decorrenti, rispettivamente, dal:
- 1° gennaio 2025
- 1° gennaio 2026
- 1° gennaio 2027
Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetto su tutti gli istituti a essi collegati e si intendono comprensivi dell’anticipazione già corrisposta ai sensi della Manovra 2025.
A regime, evidenzia il comunicato ARAN, l’incremento medio complessivo degli stipendi sarà “pari a 152 euro mensili lordi per 13 mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro mensili lordi per 13 mensilità per il personale degli altri enti del comparto“.
Per quanto riguarda invece gli arretrati, questi, calcolati ad ottobre 2026, ammontano “a 1.136 euro medi“.
CCNL Funzioni Locali: vacanza contrattuale
Tra le novità dell’accordo figura un meccanismo di copertura economica nelle ipotesi di vacanza contrattuale.
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del CCNL (fissata al 31 dicembre 2027) qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 165/2001 è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio, in sede di definizione delle risorse contrattuali, un compenso che costituisce un’anticipazione degli aumenti complessivi che saranno attribuiti ai dipendenti in occasione del rinnovo contrattuale.
L’importo ha l’obiettivo di compensare in parte il disagio sofferto dai dipendenti, per il mancato rinnovo del CCNL e dei corrispondenti livelli retributivi (vacanza contrattuale).
La somma in parola sarà pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell’aumento del costo della vita (inflazione), misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l’importo passerà al 50% del predetto indice.
CCNL Funzioni Locali: focus sull’Intelligenza Artificiale
Il CCNL introduce per la prima volta, con riguardo al comparto Funzioni Locali, un Titolo interamente dedicato all’IA (articoli 14-16).
Vengono disciplinati:
- L’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale
- Le garanzie per il personale e la formazione per un uso responsabile
In coerenza con l’impianto già adottato per il comparto Funzioni Centrali, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro “entrano tra le materie di confronto sindacale”, e l’IA viene ricondotta al presidio contrattuale anziché lasciata alla sola decisione unilaterale dell’amministrazione (comunicato ARAN).
CCNL Funzioni Locali: welfare integrativo
Il rinnovo del CCNL rafforza il sistema di welfare integrativo.
L’articolo 40 dell’accordo riconosce alle amministrazioni la possibilità di disciplinare, in sede di contrattazione collettiva integrativa, la concessione di benefici di welfare in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
- Iniziative di sostegno al reddito della famiglia
- Supporto all’educazione, all’istruzione e promozione del merito dei figli
- Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
- Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili
- Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale
- Incentivazione alla mobilità sostenibile
- Altre tipologie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente
Le altre novità
Il rinnovo del CCNL prevede altresì:
- La regolamentazione della figura del social media e digital manager, in attuazione del Decreto-Legge numero 25/2025
- L’Organismo paritetico per l’innovazione, sede stabile di confronto sui processi di transizione digitale e sull’utilizzo dell’IA negli enti
- Un Osservatorio paritetico di comparto istituito presso ARAN
- Maggiori flessibilità per la conciliazione vita-lavoro, con priorità ai soggetti fragili e a chi svolge un ruolo di cura
- Incremento dell’indennità di comparto
- Rivisitazione delle voci economiche da riconoscere durante la fruizione delle ferie
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