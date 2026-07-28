CCNL Funzioni locali: ecco l’accordo per il triennio 2025-2027

Il 21 luglio 2026 ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2025-2027.

L’intesa interessa 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di Commercio ed altri enti del comparto, stando alle cifre riportate dal comunicato di ARAN diffuso sul sito istituzionale dell’Agenzia (aranagenzia.it).

La firma del 21 luglio, prosegue il comunicato, conferma “la continuità e la tempestività che caratterizzano questa tornata contrattuale“. Anche per le Funzioni Locali l’intesa di rinnovo “viene raggiunta nel corso del periodo di vigenza del contratto, e a non distanza di anni dalla sua scadenza“.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.

A regime, evidenzia il comunicato ARAN , l’incremento medio complessivo degli stipendi sarà “pari a 152 euro mensili lordi per 13 mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro mensili lordi per 13 mensilità per il personale degli altri enti del comparto“.

Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetto su tutti gli istituti a essi collegati e si intendono comprensivi dell’anticipazione già corrisposta ai sensi della Manovra 2025 .

CCNL Funzioni Locali: vacanza contrattuale

Tra le novità dell’accordo figura un meccanismo di copertura economica nelle ipotesi di vacanza contrattuale.

A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del CCNL (fissata al 31 dicembre 2027) qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 165/2001 è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio, in sede di definizione delle risorse contrattuali, un compenso che costituisce un’anticipazione degli aumenti complessivi che saranno attribuiti ai dipendenti in occasione del rinnovo contrattuale.

L’importo ha l’obiettivo di compensare in parte il disagio sofferto dai dipendenti, per il mancato rinnovo del CCNL e dei corrispondenti livelli retributivi (vacanza contrattuale).

La somma in parola sarà pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell’aumento del costo della vita (inflazione), misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l’importo passerà al 50% del predetto indice.

Scarica l’ipotesi di accordo firmata in pdf