Sgravi contributivi: nuova lista di violazioni che fanno perdere i bonus

Violazioni di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5, lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81

Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

12 mesi