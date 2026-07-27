Flat tax neo-residenti: scadenza versamento 30 luglio

Flat tax neo-residenti: i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia ed applicano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero sono tenuti a versare il tributo all’Erario entro il prossimo 30 luglio.

Analizziamo la questione in dettaglio.

L’imposta sostitutiva per i neo-residenti

I soggetti neo-residenti in Italia, che non siano mai stati residenti sul territorio nazionale e coloro che non sono residenti da almeno nove anni, hanno la possibilità di optare, per i redditi prodotti all’estero, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a centomila euro per ciascun periodo d’imposta.

L’importo in parola passa a: