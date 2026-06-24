Rimborsi 730 sulla pensione: come funzionano e quando arrivano

In qualità di sostituto d’imposta INPS è incaricato di erogare sul cedolino i rimborsi 730 sulla pensione a beneficio di quanti indicano nella dichiarazione dei redditi i dati identificativi dell’Istituto.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Il rapporto di sostituzione è assente (e, pertanto, l’INPS non potrà erogare i rimborsi fiscali) per le prestazioni esenti da imposta, quali, ad esempio:

Per la campagna 730-2026 i soggetti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta possono consultare la propria posizione fiscale accedendo all’apposita piattaforma telematica dell’Istituto, disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, in possesso dell’identità digitale (credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS).

Da quando partono i rimborsi 730 sulla pensione?

Stando a quanto riporta l’Agenzia Entrate nelle istruzioni per la compilazione del modello 730-2026 (disponibili sul sito istituzionale dell’AE) a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui INPS ha ricevuto dalla stessa Agenzia il prospetto di liquidazione (modello 730-4) è possibile riconoscere nel cedolino della pensione i rimborsi relativi all’IRPEF e alle altre imposte.

L’Istituto non esegue il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Con esclusivo riferimento ai pensionati, proseguono le istruzioni dell’AE, le operazioni di rimborso sono effettuate, in ogni caso, non prima del mese di “agosto o settembre“.

Per onere di cronaca, nelle annualità 2024 e 2025 INPS ha avviato le operazioni di rimborso 730 dal cedolino di pensione di agosto.

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