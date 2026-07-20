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Città Metropolitana di Roma Capitale: elenchi di idonei per Geometra, Funzionario Tecnico e Ambientale, domanda entro il 12 agosto

Città Metropolitana di Roma Capitale forma tre elenchi di idonei per Geometra, Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale, aperti anche agli Enti locali aderenti. Domanda solo su inPA entro il 12 agosto 2026 (ore 23:59:59), contributo di 10 euro per avviso, prova scritta unica con soglia di idoneità 21/30.

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La Città Metropolitana di Roma Capitale apre tre canali di selezione per la formazione di elenchi di idonei aperti alle figure di Geometra, Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale, destinati anche agli Enti locali che hanno sottoscritto l’apposito Accordo. Le tre procedure condividono requisiti generali, modalità di domanda e prova selettiva, ma richiedono titoli di studio specifici per ciascun profilo professionale.

Un’opportunità concreta per geometri, ingegneri, architetti e laureati in discipline tecniche e ambientali che vogliono entrare nei ruoli della pubblica amministrazione locale. Nell’articolo trovate requisiti, scadenze, modalità di partecipazione, struttura della prova e materie di studio per ciascuno dei tre avvisi.

Indice

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Per chi ha fretta

  • Città Metropolitana di Roma Capitale ed Enti locali aderenti: tre elenchi di idonei per Geometra (Area Istruttori), Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale (Area Funzionari ed Elevata Qualificazione).
  • Scadenza domanda: 12 agosto 2026, entro le ore 23:59:59.
  • Domanda esclusivamente telematica sul Portale inPA, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
  • Contributo di partecipazione: 10 euro per ciascun avviso, non rimborsabile.
  • Prova scritta unica (quesiti e/o elaborato), soglia di idoneità 21/30, elenco in ordine alfabetico e non graduatoria di merito.
  • Avvisi su inPA: Geometra, Funzionario Ambientale, Funzionario Tecnico.
  • Attenzione: sono elenchi di idonei, non assunzioni immediate; l’ingresso in servizio avviene tramite successivo interpello da parte degli Enti.

Città Metropolitana di Roma Capitale: i tre profili e l’elenco di idonei

Le tre selezioni riguardano la formazione di elenchi di idonei, ai sensi dell’art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80. Non si tratta quindi di concorsi con un numero fisso di posti né di una graduatoria di merito: chi supera la prova entra a far parte di un elenco, valido tre anni e aggiornato annualmente, da cui la Città Metropolitana di Roma Capitale e gli Enti locali aderenti potranno attingere tramite successivo interpello.

Il profilo di Geometra rientra nell’Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e si rivolge a diplomati e laureati in ambito tecnico-edilizio. I profili di Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale appartengono invece all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione dello stesso CCNL, e richiedono una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in ambito tecnico o ambientale.

In fase di interpello, gli Enti che attingono dagli elenchi potranno richiedere ulteriori titoli di studio o abilitazioni professionali specifiche, in base al proprio Piano dei Fabbisogni, e chi risulta idoneo dovrà sostenere presso l’Ente interpellante un’ulteriore prova selettiva qualora i candidati siano più numerosi dei posti da coprire.

Requisiti di partecipazione

Per tutti e tre gli avvisi sono richiesti gli stessi requisiti generali: cittadinanza italiana o equiparata, età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica al profilo, patente di guida di categoria B, conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale). È inoltre richiesta l’assenza di condanne penali, procedimenti disciplinari o cause ostative all’impiego pubblico previste dalla normativa vigente.

Il titolo di studio richiesto cambia in base al profilo:

  • Geometra: diploma di Geometra o Perito edile, diploma in Costruzioni Ambiente e Territorio, oppure lauree (triennali, magistrali o vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria Civile o Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, o titolo equipollente indicato nell’avviso.
  • Funzionario Tecnico: laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, o titolo equipollente indicato nell’avviso.
  • Funzionario Ambientale: laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Chimica, Scienze Geologiche, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, o titolo equipollente indicato nell’avviso.

Chi possiede un titolo equipollente o conseguito all’estero deve indicarlo nella domanda specificando la norma di riferimento; in assenza del riconoscimento formale, l’ammissione avviene con riserva, fermo restando l’obbligo di ottenerlo entro l’eventuale assunzione.

Chi ha diritto a riserve di legge – volontari delle Forze Armate, lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/1999, categorie protette, operatori del Servizio Civile Universale o Nazionale – deve dichiararlo espressamente nella domanda: la mancata dichiarazione equivale a rinuncia al beneficio.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente in modalità telematica sul Portale del Reclutamento inPA, previa registrazione con SPID, CIE o CNS. Ogni candidato deve compilare tutte le sezioni richieste dalla procedura online, allegando in formato pdf l’eventuale documentazione per riserve, preferenze o necessità di supporto legate a disabilità o DSA.

Per ciascun avviso è dovuto un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile anche in caso di eventuale annullamento della procedura.

Il termine per l’invio è fissato al 12 agosto 2026, con chiusura della procedura alle ore 23:59:59 dello stesso giorno. Conviene non attendere le ultime ore per evitare rallentamenti tecnici della piattaforma; in caso di più invii vale solo l’ultima domanda trasmessa cronologicamente, mentre le precedenti si intendono revocate.

Gli avvisi sono raggiungibili direttamente su inPA:

La prova d’esame

La verifica dell’idoneità consiste in un’unica prova scritta, identica nella struttura per i tre profili: quesiti a risposta chiusa e/o aperta, oppure la redazione di un elaborato o di un progetto, insieme a una verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.

Chi raggiunge almeno 21/30 entra nell’elenco degli idonei: non esiste una graduatoria di merito, quindi il punteggio non determina la posizione in elenco, che resta in ordine alfabetico. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi, dizionari o dispositivi elettronici personali, salvo strumenti eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione.

Data, sede e modalità di svolgimento della prova saranno comunicate tramite il Portale inPA e il sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale: al momento non sono ancora indicate; eventuali dettagli saranno comunicati dall’ente su inPA. Sono previste misure di supporto per candidati con disabilità o DSA, da richiedere in fase di domanda allegando la documentazione medica prevista.

Materie e preparazione

Le materie richieste condividono una base comune di diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali, con approfondimenti specifici per ciascun profilo.

  • Ordinamento degli Enti Locali e riordino di Province e Città Metropolitane
  • Anticorruzione e trasparenza; GDPR e riservatezza dei dati personali
  • Norme generali sul lavoro pubblico (D.lgs. 165/2001) e codice di comportamento dei dipendenti pubblici
  • Procedimento amministrativo, accesso agli atti e accesso civico
  • Elementi di contabilità e bilancio degli enti locali; nozioni di diritto penale sui reati contro la PA
  • Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023)
  • Lingua inglese e informatica di base

A questa base si aggiungono materie specifiche per ciascun ambito professionale:

  • Geometra e Funzionario Tecnico: normativa edilizia (D.P.R. 380/2001), sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme tecniche per le costruzioni, urbanistica regionale, rischio sismico, edilizia scolastica, software di disegno tecnico come AUTOCAD e ArcGIS.
  • Funzionario Ambientale: normativa ambientale (D.lgs. 152/2006), gestione del ciclo dei rifiuti, sistema integrato delle acque, qualità dell’aria, aree protette, energie rinnovabili, difesa del suolo e geologia tecnica e ambientale.

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Domande frequenti

Le risposte alle domande più frequenti su requisiti, domanda e prova selettiva per i tre avvisi.

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Foto di copertina: iStock/Nicola Forenza

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

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