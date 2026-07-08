Concorso Magistratura Tributaria 2026: 180 posti, domande fino al 6 agosto

Arriva finalmente l’atteso nuovo bando del Concorso Magistratura Tributaria 2026. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze apre le porte della magistratura tributaria a 180 nuovi magistrati tributari attraverso un concorso pubblico per esami che rappresenta una delle occasioni più rilevanti degli ultimi anni per chi aspira a una carriera nella giurisdizione tributaria.



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 7 luglio 2026, il concorso si rivolge a laureati in giurisprudenza e in discipline economico-aziendali che vogliano intraprendere un percorso altamente selettivo e qualificante. In questo articolo trovi requisiti, modalità di domanda, struttura delle prove, materie da preparare e criteri di formazione della graduatoria finale.

Il presente volume vuole offrire al lettore uno strumento indispensabile per prepararsi alla prova preselettiva prevista per il concorso di magistratura tributaria.La prova richiede la soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti sulle seguenti materie:• diritto civile• diritto processuale civile• diritto tributario• diritto processuale tributario• diritto commercialeIl manuale comprende i materiali completi per la preparazione teorica nelle materie oggetto di esame, aggiornate alle più recenti novità legislative, tra cui gli ultimi interventi che hanno interessato il sistema tributario, dalla Legge di Bilancio 2026 ai decreti attuativi della Riforma fiscale, e i quiz per l’esercitazione pratica necessaria al superamento dei test. Completa il Volume una Sezione online che comprende: • il simulatore di quiz per la prova preselettiva• gli aggiornamenti fino allo svolgimento della provaLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

I candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento possono richiedere ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte. È necessario allegare alla domanda su inPA la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente e inviare la documentazione in originale, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, all’indirizzo PEC dgt.concorsi@pec.mef.gov.it.

Il termine utile decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e scade il 6 agosto 2026 alle ore 23:59 , termine perentorio oltre il quale il sistema non consente più l’invio. In caso di invii multipli, fa fede esclusivamente l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico, e le precedenti perdono automaticamente ogni effetto.

La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente per via telematica sul Portale unico del reclutamento inPA, collegandosi alla pagina relativa al concorso disponibile cliccando qui , previa registrazione e autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Non è ammessa alcuna altra modalità di invio.

Le prove del Concorso Magistratura Tributaria 2026

La selezione si articola in tre fasi, la prima delle quali eventuale. Se il numero delle domande lo rende necessario, i candidati sostengono una prova preselettiva computer-based composta da 75 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti. Ogni risposta esatta vale un punto, ogni risposta errata o multipla comporta una penalità di 0,33 punti, mentre le risposte omesse non incidono sul punteggio. Il risultato serve solo a formare la graduatoria di ammissione alla prova scritta e non concorre al punteggio finale del concorso.

Sono esonerati dalla preselettiva, e ammessi direttamente alla prova scritta, i giudici tributari già presenti nel ruolo unico, i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, i procuratori e avvocati dello Stato, nonché i candidati con un’invalidità riconosciuta pari o superiore all’80%. Calendario e modalità della preselettiva saranno resi noti con avviso in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2026 e sul sito del Ministero.

Alla prova scritta accede un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, oltre agli eventuali pari merito dell’ultima posizione utile. La prova consiste in due elaborati — il primo sul diritto tributario, il secondo sul diritto civile o commerciale con profili tributari — con le tracce estratte per sorteggio pubblico. I candidati hanno otto ore di tempo dalla dettatura del tema e possono consultare esclusivamente i testi di codici, leggi e decreti, senza commenti o note esplicative. Superano la prova scritta i candidati che ottengono almeno 18 punti su 30 in ciascun elaborato; se il primo elaborato non raggiunge questa soglia, il secondo non viene corretto.

La prova orale verte su otto materie più il colloquio in lingua straniera, e richiede un punteggio minimo di 6 decimi in ciascuna materia, un giudizio di sufficienza nella lingua scelta e un punteggio complessivo — sommando scritto e orale — non inferiore a 90 punti, senza frazioni ammesse.