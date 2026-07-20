Concorso ASMEL 2026: nuovo Maxi Avviso in arrivo per elenchi di idonei nei Comuni

La rete dei Comuni ASMEL si prepara a una nuova stagione di assunzioni nella pubblica amministrazione locale. Il Comitato Esecutivo allargato degli enti aderenti all’accordo aggregato per la gestione degli Elenchi di Idonei ha definito il cronoprogramma del nuovo Concorso ASMEL 2026, la cui pubblicazione su inPA e in Gazzetta Ufficiale è ormai imminente.



La nuova edizione del Maxi avviso ASMEL aggiornerà i profili già esistenti e introdurrà ulteriori figure professionali, ampliando un bacino che conta già oltre 50.000 idonei disponibili per più di 1.000 Comuni. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo ASMEL, chi potrà partecipare e cosa aspettarsi dalla pubblicazione ufficiale, che aggiorneremo non appena disponibile.

Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2026 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), Inglese e Informatica (5 domande).Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni ai vari profili, ovvero:• Diritto pubblico• Diritto amministrativo• Trasparenza, anticorruzione e Privacy• Diritto degli Enti locali• Contratti pubblici• Disciplina del Pubblico Impiego• Diritto dell’Unione europea• Diritto penale e reati contro la P.A.• Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione• Contabilità pubblica• Diritto di Accesso• Tutela della Privacy

Il modello ha già superato la soglia dei 1.000 enti aderenti, con oltre 500.000 candidature raccolte e più di 1.700 assunzioni finalizzate. Uno dei punti di forza segnalati dalla rete è la rapidità: la presa di servizio può avvenire in circa quattro-cinque settimane dall’interpello, un tempo nettamente più contenuto rispetto ai concorsi centralizzati tradizionali. La territorialità della selezione, inoltre, permette ai Comuni di individuare professionisti realmente interessati a lavorare nel proprio territorio, riducendo il rischio di rinunce successive.

Il Maxi Avviso ASMEL nasce dall’accordo ex art. 3-bis del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che consente a una rete di Comuni di condividere una procedura selettiva unica per la formazione e l’aggiornamento di elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Non si tratta di una graduatoria di merito: l’iscrizione all’elenco dà accesso, nelle edizioni precedenti per una validità di tre anni, a successivi bandi di interpello indetti dai singoli Comuni aderenti quando emerge un’esigenza assunzionale.

I profili professionali: storici e novità 2026

Nell’edizione 2025 il Maxi Avviso ha coperto 37 profili distribuiti su tre aree: l’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B, con figure come collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico-manutentivo nelle sue declinazioni di idraulico, elettricista, muratore e giardiniere, autista scuolabus, messo notificatore e addetto biblioteca), l’Area degli Istruttori (ex categoria C, tra cui istruttore amministrativo, contabile, tecnico geometra, informatico e di vigilanza) e l’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex categoria D, con profili che vanno dal funzionario amministrativo all’ingegnere civile, dall’avvocato allo psicologo, fino all’educatore di asilo nido).

Il Comitato Esecutivo, recentemente ampliato per accogliere le nuove manifestazioni di disponibilità pervenute dagli enti soci, sta lavorando proprio in questi giorni all’aggiornamento annuale dei profili esistenti e alla creazione di ulteriori figure professionali, individuate sulla base delle segnalazioni dirette dei Comuni della gestione associata. L’elenco definitivo dei profili 2026, comprese le eventuali new entry, sarà indicato solo con la pubblicazione ufficiale: al momento non è possibile confermare quali nuovi profili saranno inseriti.