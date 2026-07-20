Concorso ASMEL 2026: nuovo Maxi Avviso in arrivo per elenchi di idonei nei Comuni

La rete dei Comuni ASMEL si prepara a una nuova stagione di assunzioni nella pubblica amministrazione locale. Il Comitato Esecutivo allargato degli enti aderenti all’accordo aggregato per la gestione degli Elenchi di Idonei ha definito il cronoprogramma del nuovo Concorso ASMEL 2026, la cui pubblicazione su inPA e in Gazzetta Ufficiale è ormai imminente.
La nuova edizione del Maxi avviso ASMEL aggiornerà i profili già esistenti e introdurrà ulteriori figure professionali, ampliando un bacino che conta già oltre 50.000 idonei disponibili per più di 1.000 Comuni. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo ASMEL, chi potrà partecipare e cosa aspettarsi dalla pubblicazione ufficiale, che aggiorneremo non appena disponibile.
Indice
Comincia a studiare con il Manuale dedicato!
Concorso Asmel 2026 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta
Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2026 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), Inglese e Informatica (5 domande).Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni ai vari profili, ovvero:• Diritto pubblico• Diritto amministrativo• Trasparenza, anticorruzione e Privacy• Diritto degli Enti locali• Contratti pubblici• Disciplina del Pubblico Impiego• Diritto dell’Unione europea• Diritto penale e reati contro la P.A.• Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione• Contabilità pubblica• Diritto di Accesso• Tutela della Privacy
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
34.20 €
Concorso ASMEL 2026: per chi ha fretta
- Rete ASMEL: pubblicazione del Maxi Avviso 2026 per la formazione e l’aggiornamento degli Elenchi di Idonei, aperti a oltre 1.000 Comuni aderenti.
- Pubblicazione: imminente su inPA. Data ufficiale e scadenza per la candidatura: da comunicare su inPA.
- Profili: aggiornamento delle Aree B, C e D già previste nelle edizioni precedenti, più nuovi profili professionali segnalati dai Comuni. Elenco completo: da comunicare su inPA.
- Come si prevede si candideranno i partecipanti: piattaforma telematica dedicata con accesso SPID/CIE e PEC personale, sul modello delle edizioni precedenti.
- Prova selettiva: nelle edizioni precedenti un quiz a distanza con domande a risposta multipla; il format 2026 sarà confermato con la pubblicazione ufficiale.
- Aggiornamenti: questo articolo sarà integrato con link ufficiale, scadenza e dettagli definitivi non appena il Maxi Avviso 2026 sarà pubblicato su inPA.
Come funziona il Maxi Avviso ASMEL
Il Maxi Avviso ASMEL nasce dall’accordo ex art. 3-bis del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che consente a una rete di Comuni di condividere una procedura selettiva unica per la formazione e l’aggiornamento di elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Non si tratta di una graduatoria di merito: l’iscrizione all’elenco dà accesso, nelle edizioni precedenti per una validità di tre anni, a successivi bandi di interpello indetti dai singoli Comuni aderenti quando emerge un’esigenza assunzionale.
Il modello ha già superato la soglia dei 1.000 enti aderenti, con oltre 500.000 candidature raccolte e più di 1.700 assunzioni finalizzate. Uno dei punti di forza segnalati dalla rete è la rapidità: la presa di servizio può avvenire in circa quattro-cinque settimane dall’interpello, un tempo nettamente più contenuto rispetto ai concorsi centralizzati tradizionali. La territorialità della selezione, inoltre, permette ai Comuni di individuare professionisti realmente interessati a lavorare nel proprio territorio, riducendo il rischio di rinunce successive.
Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4878/2025) ha chiarito che l’interpello previsto dal D.L. Reclutamento non genera una graduatoria a efficacia prolungata, ma va rinnovato ogni volta che un ente individua una nuova esigenza di personale: gli Elenchi restano quindi bacini dinamici, senza i limiti numerici tipici delle graduatorie concorsuali ordinarie.
I profili professionali: storici e novità 2026
Nell’edizione 2025 il Maxi Avviso ha coperto 37 profili distribuiti su tre aree: l’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B, con figure come collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico-manutentivo nelle sue declinazioni di idraulico, elettricista, muratore e giardiniere, autista scuolabus, messo notificatore e addetto biblioteca), l’Area degli Istruttori (ex categoria C, tra cui istruttore amministrativo, contabile, tecnico geometra, informatico e di vigilanza) e l’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex categoria D, con profili che vanno dal funzionario amministrativo all’ingegnere civile, dall’avvocato allo psicologo, fino all’educatore di asilo nido).
Il Comitato Esecutivo, recentemente ampliato per accogliere le nuove manifestazioni di disponibilità pervenute dagli enti soci, sta lavorando proprio in questi giorni all’aggiornamento annuale dei profili esistenti e alla creazione di ulteriori figure professionali, individuate sulla base delle segnalazioni dirette dei Comuni della gestione associata. L’elenco definitivo dei profili 2026, comprese le eventuali new entry, sarà indicato solo con la pubblicazione ufficiale: al momento non è possibile confermare quali nuovi profili saranno inseriti.
Concorso ASMEL 2026: requisiti di partecipazione
Nelle edizioni precedenti l’ammissione richiedeva il possesso cumulativo di alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana o equiparata (compresi i cittadini UE e le categorie assimilate previste dalla normativa sull’accesso al pubblico impiego), età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo, idoneità fisica piena alle mansioni del profilo scelto, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, assenza di condanne o procedimenti penali ostativi all’assunzione, oltre alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.
A questi si aggiungeva, per ciascun profilo, il possesso di uno specifico titolo di studio o abilitazione professionale: diploma di scuola secondaria per i profili dell’Area B e C, laurea nella classe pertinente (e in alcuni casi iscrizione al relativo Albo professionale) per i profili dell’Area D. Anche su questo fronte, i requisiti puntuali per il 2026 andranno verificati sul testo ufficiale una volta pubblicato: eventuali modifiche rispetto alle edizioni precedenti saranno da comunicare su inPA.
Come si presenterà la domanda
Sulla base del modello seguito nelle edizioni precedenti, la domanda dovrebbe presentarsi esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale dedicata, con accesso tramite SPID o CIE e una casella PEC personale per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura, compresa la convocazione alla prova. Il candidato sceglie un solo profilo tra quelli disponibili e, nelle edizioni precedenti, era inoltre richiesto il versamento di una piccola tassa di partecipazione per ciascun profilo scelto, tramite PagoPA.
Anche in questo caso si tratta di un funzionamento coerente con le edizioni passate, ma la piattaforma definitiva, l’importo della tassa e le finestre temporali di apertura e chiusura delle candidature per il 2026 saranno da comunicare su inPA al momento della pubblicazione ufficiale.
Le prove selettive
Nelle edizioni precedenti la selezione si è svolta interamente a distanza, con un quiz multidisciplinare a risposta multipla differenziato per ciascun profilo: una parte di domande sulle materie specifiche del profilo, una parte sulle materie comuni di diritto pubblico e amministrativo, più alcune domande dedicate a lingua inglese e informatica. Il superamento della prova richiedeva il raggiungimento di una soglia minima di risposte corrette, senza penalizzazioni per le risposte errate o omesse.
Chi supera la prova viene iscritto, con riserva, nell’elenco degli idonei del proprio profilo. La data e le modalità di svolgimento della prova, differenziate per profilo, vengono comunicate ai candidati ammessi esclusivamente via PEC. Anche per il 2026 è ragionevole attendersi un impianto simile, ma il numero di domande, le materie specifiche per ogni nuovo profilo e il calendario delle prove saranno confermati solo dal testo ufficiale.
Comincia a studiare con il Manuale dedicato!
Concorso Asmel 2026 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta
Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2026 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), Inglese e Informatica (5 domande).Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni ai vari profili, ovvero:• Diritto pubblico• Diritto amministrativo• Trasparenza, anticorruzione e Privacy• Diritto degli Enti locali• Contratti pubblici• Disciplina del Pubblico Impiego• Diritto dell’Unione europea• Diritto penale e reati contro la P.A.• Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione• Contabilità pubblica• Diritto di Accesso• Tutela della Privacy
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
34.20 €
Quando sarà pubblicato il Maxi Avviso ASMEL 2026?
Il Comitato Esecutivo allargato della rete ASMEL ha comunicato che la pubblicazione su inPA e in Gazzetta Ufficiale è ormai imminente, ma al momento non è ancora disponibile una data certa. La rete sta definendo il cronoprogramma delle attività che porterà all’aggiornamento annuale dei profili esistenti e alla creazione di nuove figure professionali. Non appena il testo sarà pubblicato, questo articolo sarà aggiornato con la data ufficiale, il link diretto al portale inPA e la scadenza per la presentazione delle domande.
Chi potrà partecipare al Maxi Avviso 2026?
Sulla base delle edizioni precedenti, potranno candidarsi i cittadini italiani o equiparati, in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e del titolo di studio o dell’abilitazione richiesta per il profilo scelto tra quelli previsti dall’Area degli Operatori Esperti, dall’Area degli Istruttori e dall’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni. I requisiti puntuali per ciascun profilo, inclusi quelli eventualmente nuovi, saranno indicati nel testo ufficiale del Maxi Avviso 2026.
Come si svolgerà la prova selettiva?
Nelle edizioni precedenti la selezione consisteva in un quiz a distanza con domande a risposta multipla su materie comuni, materie specifiche del profilo, lingua inglese e informatica, con soglia minima di risposte corrette per l’ammissione all’elenco degli idonei. Non è previsto un colloquio orale separato. Il format definitivo per il 2026, incluso il numero di domande e le materie per gli eventuali nuovi profili, sarà confermato dal testo ufficiale.
Quanto dura la validità dell’elenco degli idonei?
Nelle edizioni precedenti l’iscrizione all’elenco degli idonei aveva una validità di tre anni, con cancellazione allo scadere del triennio oppure in seguito ad assunzione a tempo indeterminato presso uno degli enti aderenti all’accordo aggregato. Durante questo periodo, gli idonei possono essere richiamati dai singoli Comuni tramite bandi di interpello, senza una nuova prova d’ingresso all’elenco. La conferma di questa validità per l’edizione 2026 arriverà con la pubblicazione ufficiale.
Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento