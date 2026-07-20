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Concorso ASMEL 2026: nuovo Maxi Avviso in arrivo per elenchi di idonei nei Comuni

La rete ASMEL, che riunisce oltre 1.000 Comuni italiani, si prepara a pubblicare su inPA e in Gazzetta Ufficiale il nuovo Maxi Avviso 2026 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei nelle Aree B, C e D, con l’introduzione di nuovi profili professionali. Data di pubblicazione, scadenza per la candidatura e requisiti specifici saranno confermati con il testo ufficiale.

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La rete dei Comuni ASMEL si prepara a una nuova stagione di assunzioni nella pubblica amministrazione locale. Il Comitato Esecutivo allargato degli enti aderenti all’accordo aggregato per la gestione degli Elenchi di Idonei ha definito il cronoprogramma del nuovo Concorso ASMEL 2026, la cui pubblicazione su inPA e in Gazzetta Ufficiale è ormai imminente.

La nuova edizione del Maxi avviso ASMEL aggiornerà i profili già esistenti e introdurrà ulteriori figure professionali, ampliando un bacino che conta già oltre 50.000 idonei disponibili per più di 1.000 Comuni. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo ASMEL, chi potrà partecipare e cosa aspettarsi dalla pubblicazione ufficiale, che aggiorneremo non appena disponibile.

Indice

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VOLUME

Concorso Asmel 2026 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta

Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2026 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), Inglese e Informatica (5 domande).Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni ai vari profili, ovvero:• Diritto pubblico• Diritto amministrativo• Trasparenza, anticorruzione e Privacy• Diritto degli Enti locali• Contratti pubblici• Disciplina del Pubblico Impiego• Diritto dell’Unione europea• Diritto penale e reati contro la P.A.• Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione• Contabilità pubblica• Diritto di Accesso• Tutela della Privacy

 

Autori Vari | Maggioli Editore 2026

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Concorso ASMEL 2026: per chi ha fretta

  • Rete ASMEL: pubblicazione del Maxi Avviso 2026 per la formazione e l’aggiornamento degli Elenchi di Idonei, aperti a oltre 1.000 Comuni aderenti.
  • Pubblicazione: imminente su inPA. Data ufficiale e scadenza per la candidatura: da comunicare su inPA.
  • Profili: aggiornamento delle Aree B, C e D già previste nelle edizioni precedenti, più nuovi profili professionali segnalati dai Comuni. Elenco completo: da comunicare su inPA.
  • Come si prevede si candideranno i partecipanti: piattaforma telematica dedicata con accesso SPID/CIE e PEC personale, sul modello delle edizioni precedenti.
  • Prova selettiva: nelle edizioni precedenti un quiz a distanza con domande a risposta multipla; il format 2026 sarà confermato con la pubblicazione ufficiale.
  • Aggiornamenti: questo articolo sarà integrato con link ufficiale, scadenza e dettagli definitivi non appena il Maxi Avviso 2026 sarà pubblicato su inPA.

Come funziona il Maxi Avviso ASMEL

Il Maxi Avviso ASMEL nasce dall’accordo ex art. 3-bis del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che consente a una rete di Comuni di condividere una procedura selettiva unica per la formazione e l’aggiornamento di elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Non si tratta di una graduatoria di merito: l’iscrizione all’elenco dà accesso, nelle edizioni precedenti per una validità di tre anni, a successivi bandi di interpello indetti dai singoli Comuni aderenti quando emerge un’esigenza assunzionale.

Il modello ha già superato la soglia dei 1.000 enti aderenti, con oltre 500.000 candidature raccolte e più di 1.700 assunzioni finalizzate. Uno dei punti di forza segnalati dalla rete è la rapidità: la presa di servizio può avvenire in circa quattro-cinque settimane dall’interpello, un tempo nettamente più contenuto rispetto ai concorsi centralizzati tradizionali. La territorialità della selezione, inoltre, permette ai Comuni di individuare professionisti realmente interessati a lavorare nel proprio territorio, riducendo il rischio di rinunce successive.

Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4878/2025) ha chiarito che l’interpello previsto dal D.L. Reclutamento non genera una graduatoria a efficacia prolungata, ma va rinnovato ogni volta che un ente individua una nuova esigenza di personale: gli Elenchi restano quindi bacini dinamici, senza i limiti numerici tipici delle graduatorie concorsuali ordinarie.

I profili professionali: storici e novità 2026

Nell’edizione 2025 il Maxi Avviso ha coperto 37 profili distribuiti su tre aree: l’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B, con figure come collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico-manutentivo nelle sue declinazioni di idraulico, elettricista, muratore e giardiniere, autista scuolabus, messo notificatore e addetto biblioteca), l’Area degli Istruttori (ex categoria C, tra cui istruttore amministrativo, contabile, tecnico geometra, informatico e di vigilanza) e l’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex categoria D, con profili che vanno dal funzionario amministrativo all’ingegnere civile, dall’avvocato allo psicologo, fino all’educatore di asilo nido).

Il Comitato Esecutivo, recentemente ampliato per accogliere le nuove manifestazioni di disponibilità pervenute dagli enti soci, sta lavorando proprio in questi giorni all’aggiornamento annuale dei profili esistenti e alla creazione di ulteriori figure professionali, individuate sulla base delle segnalazioni dirette dei Comuni della gestione associata. L’elenco definitivo dei profili 2026, comprese le eventuali new entry, sarà indicato solo con la pubblicazione ufficiale: al momento non è possibile confermare quali nuovi profili saranno inseriti.

Concorso ASMEL 2026: requisiti di partecipazione

Nelle edizioni precedenti l’ammissione richiedeva il possesso cumulativo di alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana o equiparata (compresi i cittadini UE e le categorie assimilate previste dalla normativa sull’accesso al pubblico impiego), età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo, idoneità fisica piena alle mansioni del profilo scelto, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, assenza di condanne o procedimenti penali ostativi all’assunzione, oltre alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.

A questi si aggiungeva, per ciascun profilo, il possesso di uno specifico titolo di studio o abilitazione professionale: diploma di scuola secondaria per i profili dell’Area B e C, laurea nella classe pertinente (e in alcuni casi iscrizione al relativo Albo professionale) per i profili dell’Area D. Anche su questo fronte, i requisiti puntuali per il 2026 andranno verificati sul testo ufficiale una volta pubblicato: eventuali modifiche rispetto alle edizioni precedenti saranno da comunicare su inPA.

Come si presenterà la domanda

Sulla base del modello seguito nelle edizioni precedenti, la domanda dovrebbe presentarsi esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale dedicata, con accesso tramite SPID o CIE e una casella PEC personale per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura, compresa la convocazione alla prova. Il candidato sceglie un solo profilo tra quelli disponibili e, nelle edizioni precedenti, era inoltre richiesto il versamento di una piccola tassa di partecipazione per ciascun profilo scelto, tramite PagoPA.

Anche in questo caso si tratta di un funzionamento coerente con le edizioni passate, ma la piattaforma definitiva, l’importo della tassa e le finestre temporali di apertura e chiusura delle candidature per il 2026 saranno da comunicare su inPA al momento della pubblicazione ufficiale.

Le prove selettive

Nelle edizioni precedenti la selezione si è svolta interamente a distanza, con un quiz multidisciplinare a risposta multipla differenziato per ciascun profilo: una parte di domande sulle materie specifiche del profilo, una parte sulle materie comuni di diritto pubblico e amministrativo, più alcune domande dedicate a lingua inglese e informatica. Il superamento della prova richiedeva il raggiungimento di una soglia minima di risposte corrette, senza penalizzazioni per le risposte errate o omesse.

Chi supera la prova viene iscritto, con riserva, nell’elenco degli idonei del proprio profilo. La data e le modalità di svolgimento della prova, differenziate per profilo, vengono comunicate ai candidati ammessi esclusivamente via PEC. Anche per il 2026 è ragionevole attendersi un impianto simile, ma il numero di domande, le materie specifiche per ogni nuovo profilo e il calendario delle prove saranno confermati solo dal testo ufficiale.

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Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2026 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), Inglese e Informatica (5 domande).Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni ai vari profili, ovvero:• Diritto pubblico• Diritto amministrativo• Trasparenza, anticorruzione e Privacy• Diritto degli Enti locali• Contratti pubblici• Disciplina del Pubblico Impiego• Diritto dell’Unione europea• Diritto penale e reati contro la P.A.• Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione• Contabilità pubblica• Diritto di Accesso• Tutela della Privacy

 

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Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

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