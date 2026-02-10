Concorso Vigili del Fuoco 2026: bando da 400 posti per diplomati in arrivo. Cosa sapere

VOLUME

Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 400 Vigili del Fuoco. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove: – prova preselettiva: test contenente domande di storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di chimica, quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, informatica e lingua inglese;- 3 prove motorio-attitudinali. Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:- numeri romani; – esercizi di aritmetica; – problemi di aritmetica; – comprensione delle tabelle; – calcolo delle combinazioni; – calcolo delle probabilità; – esercizi di algebra; – problemi di algebra; – quiz di logica matematica; – serie numeriche; – serie alfanumeriche e alfabetiche; – ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale); – ragionamento logico-deduttivo; – relazioni insiemistiche; – ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari. Tutti i quesiti sono accompagnati dalle soluzioni con spiegazioni dettagliate, che chiariscono il procedimento logico per individuare la risposta esatta e forniscono consigli per le tecniche di risoluzione. La seconda parte presenta una sezione teorica sulle altre materie oggetto della prova preselettiva:- elementi di chimica e fisica; – informatica; – lingua inglese; – storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il testo è completato da una sezione online contenente:- video esemplificativi delle prove motorio-attitudinali dei precedenti concorsi; – videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo basati su quiz ufficiali dei precedenti concorsi; – simulatore online. Giuseppe CotruvoUno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di Didattica e Manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della Quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

