Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: 4400 posti, domande entro il 29 maggio

Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: nuovo bando per 4400 posti. La Polizia di Stato apre le porte a 4.400 nuovi allievi agenti con un maxi-concorso pubblico indetto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

È una delle selezioni più ampie degli ultimi anni per l’accesso ai ruoli della polizia civile: un’opportunità concreta per chi ha maturato un percorso scolastico superiore o ha già servito nelle Forze armate come volontario in ferma prefissata.

Le domande si chiudono il 29 maggio 2026 alle 23:59. Nell’articolo trovi tutte le informazioni su chi può partecipare, come presentare la domanda, quali prove superare e come prepararsi al meglio.

Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le fasi del Concorso per 4400 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 29 aprile 2026.Il bando prevede la selezione dei candidati attraverso un iter articolato nelle seguenti fasi:› Prova scritta d’esame.› Accertamento dell’efficienza fisica.› Accertamento dell’idoneità psico-fisica.› Accertamento dell’idoneità attitudinale.› Prova d’esame facoltativa in lingua straniera (araba, cinese mandarino, russa o albanese).› Valutazione dei titoli.La prova scritta consiste in un questionario con domande a risposta sintetica o a scelta multipla che verte su:› Cultura generale.› Lingua inglese e apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse.› Ragionamento logico-matematico e critico-verbale.› Materie specialistiche indicate nei regolamenti ministeriali citati nel bando. Il testo è organizzato per offrire una preparazione completa:◾ Parte I – Logica e Test Psicoattitudinali: quesiti a risposta multipla con soluzioni commentate che chiariscono il procedimento logico e forniscono tecniche di risoluzione rapida.◾ Parte II – Manuale di Teoria e Quiz: sezione manualistica approfondita seguita da test di verifica su cultura generale (grammatica, storia, geografia, educazione civica, matematica, scienze) e informatica.◾ Parte III – Lingue Straniere: materiali specifici per la prova obbligatoria di inglese e per l’eventuale prova facoltativa. Giuseppe CotruvoUno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di Didattica e Manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della Quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

È consentita la partecipazione a una sola procedura: al momento della domanda il candidato deve scegliere in quale iscriversi. I posti della procedura BIL2026 eventualmente non coperti saranno assegnati agli idonei non vincitori delle procedure AG20261 e VFP2026, secondo l’ordine decrescente delle rispettive graduatorie finali.

La procedura AG20261 riguarda 2.398 posti aperti ai cittadini provenienti dalla vita civile. La procedura VFP2026 prevede 1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, in servizio o in congedo: accedono i VFPI con almeno dodici mesi di servizio, i VFP1 in servizio o in rafferma annuale, e i VFP4 che abbiano già prestato servizio come VFP1. La procedura BIL2026 , infine, riserva 40 posti ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco di livello B2, ai sensi della normativa speciale per la Provincia autonoma di Bolzano.

Il concorso è articolato in tre distinte procedure, ciascuna con un proprio codice identificativo e un proprio bacino di candidati. Complessivamente sono messi a concorso 4.400 posti, un numero che riflette le esigenze assunzionali previste per il 2026 ai sensi dell’articolo 703 del Codice dell’Ordinamento Militare.

Non sono ammessi al concorso, tra gli altri, coloro che siano stati espulsi o destituiti da precedenti ruoli nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, chi abbia riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, e chi si trovi sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e mantenuti fino al termine della procedura, pena l’esclusione.

Sul piano del titolo di studio, per le procedure AG20261 e BIL2026 è necessario il diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente. I soli volontari delle Forze armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 che concorrono per i posti VFP2026 possono partecipare con il diploma di scuola secondaria di I grado. Il diploma può essere conseguito entro la data della prova scritta, anche se non ancora posseduto al momento della domanda.

Per partecipare alla procedura AG20261 (civili) e alla BIL2026 (bilingui) occorre aver compiuto 18 anni e non aver compiuto 26 anni alla data di scadenza della domanda. Per la procedura VFP2026 il limite massimo è invece 25 anni. I limiti anagrafici sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino a un massimo di tre anni.

Se si intende modificare o revocare la domanda già inviata, è necessario annullarla e trasmetterne una nuova entro il termine perentorio. Alla scadenza il sistema non accetterà più modifiche. I candidati in servizio nelle Forze armate che partecipano alla procedura VFP2026 devono inoltre consegnare copia della domanda al Comando di appartenenza, affinché la documentazione di servizio venga trasmessa a questa Amministrazione entro il 25 settembre 2026 .

Per accedere al sistema è necessario autenticarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’accesso con CIE è possibile in tre modalità: da desktop con lettore smart card contactless, da smartphone dotato di NFC con l’app “CIE ID”, oppure da desktop usando lo smartphone come lettore.

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica entro il 29 maggio 2026 ore 23:59 , sul Portale Concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it . Il portale è raggiungibile anche tramite link di reindirizzamento da www.inpa.gov.it . Non è prevista alcuna altra modalità di presentazione.

Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: le fasi e le prove del concorso

Il concorso si articola in sei fasi, uguali per tutte e tre le procedure: prova scritta d’esame, accertamento dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione titoli. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti obbligatori (fisico, psico-fisico, attitudinale) comporta l’esclusione dal concorso.

Prova scritta. Consiste in un questionario a risposta multipla (cinque opzioni, una sola corretta), estratto tramite randomizzazione dalla banca dati dei quesiti. Per le procedure AG20261 e BIL2026 il questionario verte su cultura generale, lingua inglese, informatica, ragionamento logico-matematico e critico-verbale. Per la procedura VFP2026 il contenuto è analogo ma include anche l’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche. La prova si supera con un punteggio minimo di 18/30 (procedure civili e bilingui) o 6/10 (procedura VFP). Il diario delle prove sarà pubblicato il 1° luglio 2026 su www.poliziadistato.it: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Accertamento dell’efficienza fisica. Sono convocati i migliori 5.520 idonei alla prova scritta per la procedura AG20261, i migliori 4.590 per la VFP2026, e tutti gli idonei della BIL2026 (fino a 93 unità). Le prove ginnico-sportive prevedono, in sequenza obbligatoria, una corsa piana di 1.000 metri, il salto in alto e i piegamenti sulle braccia. I candidati si devono presentare con abbigliamento sportivo e con un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera. Il superamento della corsa con un tempo migliorativo rispetto alla soglia minima, o il superamento della prova facoltativa del salto in alto, può attribuire punteggi incrementali utili per la graduatoria finale. I calendari per questa fase saranno pubblicati su www.poliziadistato.it: a partire dal 10 agosto 2026 per le procedure AG20261 e BIL2026, e dal 9 dicembre 2026 per la VFP2026.

Accertamenti psico-fisici e attitudinali. Chi supera la prova fisica accede agli accertamenti medici (esame clinico, valutazione psichica, analisi di laboratorio, esami strumentali) e, successivamente, a quelli attitudinali, che includono test psicometrici e un’intervista condotta da psicologi della Polizia di Stato. I giudizi di entrambe le commissioni sono definitivi e, in caso di non idoneità, comportano l’esclusione dal concorso.

Prova facoltativa di lingua straniera. Riservata a chi ha superato tutte le prove obbligatorie, consiste nella traduzione scritta di un testo dall’italiano nella lingua prescelta e in una lettura/conversazione con un esperto. Le lingue disponibili sono arabo (MSA), cinese mandarino, russo e albanese. Il punteggio massimo è 2 punti (fino a 0,60 punti per la parte scritta e 1,40 per l’orale). Questa prova si svolge il 18 dicembre 2026 per le procedure AG20261 e BIL2026, e il 13 aprile 2027 per la VFP2026.