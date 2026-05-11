Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: 4400 posti, domande entro il 29 maggio

Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: nuovo bando per 4400 posti. La Polizia di Stato apre le porte a 4.400 nuovi allievi agenti con un maxi-concorso pubblico indetto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
È una delle selezioni più ampie degli ultimi anni per l’accesso ai ruoli della polizia civile: un’opportunità concreta per chi ha maturato un percorso scolastico superiore o ha già servito nelle Forze armate come volontario in ferma prefissata.
Le domande si chiudono il 29 maggio 2026 alle 23:59. Nell’articolo trovi tutte le informazioni su chi può partecipare, come presentare la domanda, quali prove superare e come prepararsi al meglio.
Indice
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: per chi ha fretta
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: posti a concorso e procedure
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: requisiti di partecipazione
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: come fare domanda
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: le fasi e le prove del concorso
- Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: materie d’esame e preparazione
- Valutazione titoli e graduatoria finale
- Domande frequenti
- Fonti ufficiali
Preparati con il Volume dedicato!
Concorso 4400 Allievi agenti della Polizia di stato 2026
Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le fasi del Concorso per 4400 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 29 aprile 2026.Il bando prevede la selezione dei candidati attraverso un iter articolato nelle seguenti fasi:› Prova scritta d’esame.› Accertamento dell’efficienza fisica.› Accertamento dell’idoneità psico-fisica.› Accertamento dell’idoneità attitudinale.› Prova d’esame facoltativa in lingua straniera (araba, cinese mandarino, russa o albanese).› Valutazione dei titoli.La prova scritta consiste in un questionario con domande a risposta sintetica o a scelta multipla che verte su:› Cultura generale.› Lingua inglese e apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse.› Ragionamento logico-matematico e critico-verbale.› Materie specialistiche indicate nei regolamenti ministeriali citati nel bando. Il testo è organizzato per offrire una preparazione completa:◾ Parte I – Logica e Test Psicoattitudinali: quesiti a risposta multipla con soluzioni commentate che chiariscono il procedimento logico e forniscono tecniche di risoluzione rapida.◾ Parte II – Manuale di Teoria e Quiz: sezione manualistica approfondita seguita da test di verifica su cultura generale (grammatica, storia, geografia, educazione civica, matematica, scienze) e informatica.◾ Parte III – Lingue Straniere: materiali specifici per la prova obbligatoria di inglese e per l’eventuale prova facoltativa. Giuseppe CotruvoUno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di Didattica e Manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della Quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.
Giuseppe Cotruvo | Maggioli Editore 2026
24.70 €
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: per chi ha fretta
- Ente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)
- Profilo: Allievo agente della Polizia di Stato – 4.400 posti totali (2.398 per civili, 1.962 per VFP, 40 per bilingui italiano-tedesco)
- Scadenza domanda: 29 maggio 2026 ore 23:59 (ora italiana)
- Come si fa domanda: esclusivamente online sul portale concorsionline.poliziadistato.it, accessibile anche da inPA, con SPID o CIE
- Prove previste: prova scritta a quiz, accertamento efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova facoltativa di lingua straniera, valutazione titoli
- Calendario prove scritte: il diario sarà pubblicato il 1° luglio 2026 su www.poliziadistato.it
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: posti a concorso e procedure
Il concorso è articolato in tre distinte procedure, ciascuna con un proprio codice identificativo e un proprio bacino di candidati. Complessivamente sono messi a concorso 4.400 posti, un numero che riflette le esigenze assunzionali previste per il 2026 ai sensi dell’articolo 703 del Codice dell’Ordinamento Militare.
La procedura AG20261 riguarda 2.398 posti aperti ai cittadini provenienti dalla vita civile. La procedura VFP2026 prevede 1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, in servizio o in congedo: accedono i VFPI con almeno dodici mesi di servizio, i VFP1 in servizio o in rafferma annuale, e i VFP4 che abbiano già prestato servizio come VFP1. La procedura BIL2026, infine, riserva 40 posti ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco di livello B2, ai sensi della normativa speciale per la Provincia autonoma di Bolzano.
È consentita la partecipazione a una sola procedura: al momento della domanda il candidato deve scegliere in quale iscriversi. I posti della procedura BIL2026 eventualmente non coperti saranno assegnati agli idonei non vincitori delle procedure AG20261 e VFP2026, secondo l’ordine decrescente delle rispettive graduatorie finali.
|Procedura
|Codice
|Posti
|A chi è riservata
|Civili
|AG20261
|2.398
|Cittadini dalla vita civile
|VFP
|VFP2026
|1.962
|Volontari in ferma prefissata (VFPI, VFP1, VFP4)
|Bilingui
|BIL2026
|40
|Possessori attestato bilinguismo italiano-tedesco B2
|Totale
|—
|4.400
|—
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: requisiti di partecipazione
Per partecipare alla procedura AG20261 (civili) e alla BIL2026 (bilingui) occorre aver compiuto 18 anni e non aver compiuto 26 anni alla data di scadenza della domanda. Per la procedura VFP2026 il limite massimo è invece 25 anni. I limiti anagrafici sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino a un massimo di tre anni.
Sul piano del titolo di studio, per le procedure AG20261 e BIL2026 è necessario il diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente. I soli volontari delle Forze armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 che concorrono per i posti VFP2026 possono partecipare con il diploma di scuola secondaria di I grado. Il diploma può essere conseguito entro la data della prova scritta, anche se non ancora posseduto al momento della domanda.
Gli altri requisiti generali richiesti a tutti i candidati sono:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (inclusa la verifica della sottoposizione a misure di prevenzione o sicurezza);
- efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica;
- per i soli volontari in congedo che partecipano alla procedura VFP2026: aver completato almeno un anno di servizio continuativo come VFP1 o VFPI alla data di scadenza della domanda.
Non sono ammessi al concorso, tra gli altri, coloro che siano stati espulsi o destituiti da precedenti ruoli nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, chi abbia riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, e chi si trovi sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e mantenuti fino al termine della procedura, pena l’esclusione.
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: come fare domanda
La domanda si presenta esclusivamente in via telematica entro il 29 maggio 2026 ore 23:59, sul Portale Concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it. Il portale è raggiungibile anche tramite link di reindirizzamento da www.inpa.gov.it. Non è prevista alcuna altra modalità di presentazione.
Per accedere al sistema è necessario autenticarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’accesso con CIE è possibile in tre modalità: da desktop con lettore smart card contactless, da smartphone dotato di NFC con l’app “CIE ID”, oppure da desktop usando lo smartphone come lettore.
Se si intende modificare o revocare la domanda già inviata, è necessario annullarla e trasmetterne una nuova entro il termine perentorio. Alla scadenza il sistema non accetterà più modifiche. I candidati in servizio nelle Forze armate che partecipano alla procedura VFP2026 devono inoltre consegnare copia della domanda al Comando di appartenenza, affinché la documentazione di servizio venga trasmessa a questa Amministrazione entro il 25 settembre 2026.
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: le fasi e le prove del concorso
Il concorso si articola in sei fasi, uguali per tutte e tre le procedure: prova scritta d’esame, accertamento dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, prova facoltativa in lingua straniera e valutazione titoli. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti obbligatori (fisico, psico-fisico, attitudinale) comporta l’esclusione dal concorso.
Prova scritta. Consiste in un questionario a risposta multipla (cinque opzioni, una sola corretta), estratto tramite randomizzazione dalla banca dati dei quesiti. Per le procedure AG20261 e BIL2026 il questionario verte su cultura generale, lingua inglese, informatica, ragionamento logico-matematico e critico-verbale. Per la procedura VFP2026 il contenuto è analogo ma include anche l’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche. La prova si supera con un punteggio minimo di 18/30 (procedure civili e bilingui) o 6/10 (procedura VFP). Il diario delle prove sarà pubblicato il 1° luglio 2026 su www.poliziadistato.it: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Accertamento dell’efficienza fisica. Sono convocati i migliori 5.520 idonei alla prova scritta per la procedura AG20261, i migliori 4.590 per la VFP2026, e tutti gli idonei della BIL2026 (fino a 93 unità). Le prove ginnico-sportive prevedono, in sequenza obbligatoria, una corsa piana di 1.000 metri, il salto in alto e i piegamenti sulle braccia. I candidati si devono presentare con abbigliamento sportivo e con un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera. Il superamento della corsa con un tempo migliorativo rispetto alla soglia minima, o il superamento della prova facoltativa del salto in alto, può attribuire punteggi incrementali utili per la graduatoria finale. I calendari per questa fase saranno pubblicati su www.poliziadistato.it: a partire dal 10 agosto 2026 per le procedure AG20261 e BIL2026, e dal 9 dicembre 2026 per la VFP2026.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali. Chi supera la prova fisica accede agli accertamenti medici (esame clinico, valutazione psichica, analisi di laboratorio, esami strumentali) e, successivamente, a quelli attitudinali, che includono test psicometrici e un’intervista condotta da psicologi della Polizia di Stato. I giudizi di entrambe le commissioni sono definitivi e, in caso di non idoneità, comportano l’esclusione dal concorso.
Prova facoltativa di lingua straniera. Riservata a chi ha superato tutte le prove obbligatorie, consiste nella traduzione scritta di un testo dall’italiano nella lingua prescelta e in una lettura/conversazione con un esperto. Le lingue disponibili sono arabo (MSA), cinese mandarino, russo e albanese. Il punteggio massimo è 2 punti (fino a 0,60 punti per la parte scritta e 1,40 per l’orale). Questa prova si svolge il 18 dicembre 2026 per le procedure AG20261 e BIL2026, e il 13 aprile 2027 per la VFP2026.
Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: materie d’esame e preparazione
Per le procedure AG20261 e BIL2026, il questionario scritto copre cinque aree tematiche principali, organizzate su tre livelli di difficoltà (30% facili, 50% media difficoltà, 20% difficili):
- cultura generale (storia, geografia, educazione civica, attualità);
- materie previste dall’articolo 39, comma 2, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168 (ordinamento della Polizia di Stato, norme di comportamento e deontologia);
- lingua inglese (livello in linea con gli standard europei);
- apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
- ragionamento logico-matematico e critico-verbale.
Per la procedura VFP2026 le materie sono quelle previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 22 febbraio 2006, con l’aggiunta della lingua inglese e dell’informatica. La banca dati dei quesiti sarà pubblicata su www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima dell’inizio della prova scritta: studiarla sistematicamente è la strategia di preparazione più efficace, poiché il questionario è estratto direttamente da quella fonte. Le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicate sul sito della Polizia di Stato almeno una settimana prima dell’esame.
Il Manuale Concorso 4400 Allievi agenti della Polizia di stato 2026 è strutturato in modo da accompagnare il candidato in un percorso di preparazione completo e progressivo. La prima parte è dedicata alla logica e ai test psicoattitudinali, con quesiti a risposta multipla corredati da soluzioni commentate, utili per comprendere il procedimento logico richiesto e acquisire tecniche di risoluzione più rapide ed efficaci.
La seconda parte propone un vero e proprio manuale di teoria, affiancato da quiz di verifica, e approfondisce le principali aree della cultura generale, tra cui grammatica, storia, geografia, educazione civica, matematica e scienze, oltre all’informatica.
La terza parte, infine, è riservata alle lingue straniere e offre materiali specifici sia per la prova obbligatoria di inglese sia per l’eventuale prova facoltativa.
Il testo è disponibile anche su Amazon.
Valutazione titoli e graduatoria finale
Per le procedure AG20261 e BIL2026, l’unico titolo valutabile è la patente di guida di categoria B, che vale 0,5 punti. Per la procedura VFP2026 la valutazione dei titoli è più articolata e riguarda esclusivamente i titoli conseguiti durante il periodo di servizio militare: vengono considerati il periodo di servizio svolto come VFPI e VFP1, le missioni in teatro operativo fuori area, le valutazioni caratteristiche, i riconoscimenti e le benemerenze, i titoli di studio, le lingue straniere certificate secondo standard NATO, i corsi di istruzione e specializzazione, e altri attestati e brevetti.
La graduatoria finale si forma sommando, per ciascun candidato idoneo a tutte le prove obbligatorie: il punteggio della prova scritta, i punteggi incrementali della prova di corsa, il punteggio della prova facoltativa di lingua straniera (max 2 punti) e il punteggio della valutazione titoli. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreto del Capo della Polizia e pubblicate su www.poliziadistato.it con avviso su inPA: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I vincitori del concorso sono ammessi al corso di formazione iniziale. Al termine del corso, gli allievi agenti sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza posseduta alla data di scadenza del concorso. I vincitori della procedura BIL2026 sono invece assegnati, come prima sede di servizio, agli uffici della Provincia autonoma di Bolzano o di Trento.
Domande frequenti
Entro quando scade la domanda e come si presenta?
La domanda deve essere presentata entro il 29 maggio 2026 ore 23:59 esclusivamente in via telematica sul Portale Concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, raggiungibile anche tramite link da www.inpa.gov.it. Per accedere è necessario disporre di SPID o di Carta d’Identità Elettronica. Non sono ammesse domande in forma cartacea, via PEC o con altre modalità. Chi intende modificare una domanda già trasmessa deve annullarla e inviarne una nuova entro la scadenza.
Ho 26 anni: posso partecipare al concorso?
Per le procedure AG20261 (civili) e BIL2026 (bilingui) il limite massimo è il compimento del 26° anno di età alla data di scadenza della domanda: chi ha già compiuto 26 anni non può partecipare. Per la procedura VFP2026 il limite è invece 25 anni. Tuttavia, i limiti anagrafici sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, comunque non superiore a tre anni. Chi ha svolto servizio militare deve quindi verificare se il proprio limite individuale risulta più alto.
Quando sarà disponibile la banca dati dei quesiti?
La banca dati dei quesiti sarà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima dell’inizio della prova scritta. Il diario delle prove — con sede, data e ora della prova scritta — sarà reso noto il 1° luglio 2026 sulla medesima piattaforma. Quella pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti: non arriverà comunicazione individuale. È quindi indispensabile monitorare regolarmente il sito della Polizia di Stato e la propria area personale sul portale concorsi.
Cosa devo portare alla prova di efficienza fisica?
I candidati convocati agli accertamenti fisici devono presentarsi con abbigliamento sportivo idoneo e con un documento di riconoscimento valido. È obbligatorio consegnare, a pena di esclusione, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con medici specialisti in medicina dello sport. Il certificato non deve avere data anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione agli accertamenti.
Fonti ufficiali
Tutte le comunicazioni, i provvedimenti e i calendari relativi a questo concorso sono pubblicati sul sito istituzionale della Polizia di Stato e sul Portale unico del reclutamento inPA. Le pubblicazioni su questi canali hanno valore di notifica ufficiale nei confronti di tutti i candidati.
- www.poliziadistato.it — Sito istituzionale della Polizia di Stato (sezione concorsi)
- concorsionline.poliziadistato.it — Portale per la presentazione della domanda
- www.inpa.gov.it — Portale unico del reclutamento (inPA)
Contenuto a scopo informativo, non costituisce consulenza legale.
Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Foto di copertina: iStock/Matteo Battagliarin
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento