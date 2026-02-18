Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026: posti, requisiti e prove

Come partecipare al nuovo Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026? Il Ministero della Giustizia ha avviato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 3.350 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, suddivisi tra ruolo maschile e femminile. Si tratta di una delle procedure più rilevanti del 2026 nel comparto sicurezza, con doppio canale di accesso: uno riservato ai volontari delle Forze Armate e uno aperto ai cittadini italiani.

La selezione prevede prova scritta, accertamenti fisici, psico-fisici e attitudinali. La domanda va presentata esclusivamente online. In questo articolo trovi tutti i dettagli su posti disponibili, requisiti richiesti, modalità di partecipazione e struttura delle prove. Per confrontarsi con gli altri candidati e ricevere aggiornamenti in tempo reale sul concorso è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato.

Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026: suddivisione posti Il concorso prevede 3.350 posti complessivi, così ripartiti: 2.010 posti (1.829 uomini e 181 donne) riservati a volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi o in congedo dopo almeno 12 mesi di servizio. Questa procedura è per esame e titoli .

(1.829 uomini e 181 donne) riservati a volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi o in congedo dopo almeno 12 mesi di servizio. Questa procedura è per . 1.340 posti (1.219 uomini e 121 donne) aperti ai cittadini italiani. Questa procedura è per esame. È possibile partecipare a uno solo dei due concorsi, indicando la scelta nella domanda. I posti eventualmente non coperti nel concorso riservato possono essere assegnati agli idonei non vincitori dell’altro concorso, secondo l’ordine di graduatoria.

Chi può partecipare al Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026? Per partecipare è necessario possedere, alla data di scadenza del bando: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità morali e di condotta richieste per l’accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria;

idoneità fisica, psichica e attitudinale. Limiti di età: Concorso riservato (VFI/VFP): massimo 25 anni non compiuti (elevabile fino a 3 anni in relazione al servizio militare effettivo).

Concorso aperto ai civili: massimo 28 anni non compiuti. Titolo di studio: Per i volontari arruolati entro il 31 dicembre 2020 è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per i volontari arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati civili è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università.

Come fare domanda per il Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026? La domanda deve essere presentata entro il 18 marzo 2026 alle ore 23:59, esclusivamente in modalità telematica.

Il candidato deve: accedere al portale concorsi del ministero della Giustizia (concorsipersonale.giustizia.it)

autenticarsi tramite SPID;

compilare il modulo online scegliendo il concorso di proprio interesse, nel box alla fine del paragrafo è possibile scaricare la guida completa all’invio della domanda con tutti i passaggi .

. inviare la domanda e salvare la ricevuta in PDF con numero identificativo. La ricevuta dovrà essere esibita il giorno della prova scritta. Non sono ammesse modalità diverse da quella telematica.

Come si svolgono le prove del Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026 Il concorso si articola in quattro fasi: Prova scritta

Prove di efficienza fisica

Accertamenti psico-fisici

Accertamenti attitudinali La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla su: argomenti di cultura generale

materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo La Commissione esaminatrice predispone preventivamente una serie di quesiti tra cui seleziona quelli da sottoporre ai candidati. La correzione avviene tramite sistema informatico con lettura ottica, e la prova si considera superata con una votazione non inferiore a 6/10. Prima dello svolgimento, la Commissione stabilisce: durata della prova

criteri di valutazione

modalità di attribuzione del punteggio

Le prove fisiche: esercizi e parametri richiesti Gli esercizi devono essere superati in sequenza.

Per gli uomini: corsa 1000 metri in massimo 4’15’’

salto in alto 1,10 m (massimo tre tentativi)

12 piegamenti sulle braccia in massimo 2 minuti Per le donne: corsa 1000 metri in massimo 5’15’’

salto in alto 0,90 m (massimo tre tentativi)

7 piegamenti sulle braccia in massimo 2 minuti È obbligatorio presentare certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera in corso di validità.

Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026: accertamenti sanitari e attitudinali Chi supera le prove fisiche accede agli accertamenti sanitari. Sono richiesti: parametri di composizione corporea (massa grassa entro limiti specifici);

requisiti visivi (visus complessivo almeno 12/10);

requisiti uditivi;

integrità dell’apparato dentario;

assenza di condizioni incompatibili con il servizio. Sono causa di esclusione anche tatuaggi visibili con l’uniforme o ritenuti non conformi al decoro della funzione.

Le prove attitudinali comprendono test collettivi e individuali e un colloquio, finalizzati a valutare maturità, controllo emotivo, capacità intellettiva e adattabilità al lavoro in gruppo.

Concorso 3350 allievi agenti Polizia Penitenziaria 2026: le FAQ

Posso partecipare a entrambi i concorsi? No. È consentita la partecipazione a uno solo dei due concorsi. Il candidato deve indicare nella domanda quale procedura intende scegliere. Se possiede i requisiti per entrambe, deve comunque optare per una sola selezione. La partecipazione a più procedure non è ammessa e comporta l’esclusione.

Qual è il titolo di studio richiesto? Per i candidati civili è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università. Per i volontari arruolati entro il 31 dicembre 2020 è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado. Chi è stato arruolato dal 1° gennaio 2021 deve possedere il diploma quinquennale.

Come vengono comunicate le date delle prove? Tutte le comunicazioni ufficiali, compresi calendario della prova scritta e convocazioni per accertamenti fisici e sanitari, sono pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia e sul portale inPA. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Cosa succede se non mi presento a una prova? La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. Questo vale per la prova scritta, per le prove fisiche e per gli accertamenti successivi.

