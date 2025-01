Concorso Polizia Penitenziaria 2025, online il bando per 3246 allievi agenti: come partecipare

Sono attive dal 16 gennaio le domande per il Concorso Polizia Penitenziaria 2025 per il reclutamento di 3246 allievi agenti, che arriva a meno di un anno dal precedente concorso per 2568 allievi agenti, che proprio in questi giorni si appresta a concludersi con lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici.

I posti sono così suddivisi:

1947 posti (1771 uomini; 176 donne), riservati ai: volontari in ferma iniziale (VFI) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in congedo.

(1771 uomini; 176 donne), riservati ai: 1299 posti (1181 uomini; 118 donne), aperto a tutti i cittadini italiani.

I posti destinati ai volontari delle Forze Armate che non saranno coperti saranno comunque destinati ai civili. Alla luce della pubblicazione del bando vediamo chi potrà partecipare, come si svolgerà la selezione e come prepararsi al meglio.

Concorso Polizia Penitenziaria 2025, 3246 allievi agenti: requisiti Per poter partecipare al concorso Polizia Penitenziaria 2025 è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

età compresa tra 18 anni e 28 non compiuti . Per i volontari delle Forze Armate, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

. Per i volontari delle Forze Armate, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; per i volontari delle forze armate, in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

per volontari delle forze armate arruolati dal 1° gennaio 2021 e per tutti gli altri cittadini italiani, diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame;

essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.

Concorso Polizia Penitenziaria 2025, 3246 allievi agenti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del ministero della Giustizia, raggiungibile cliccando qui e accedendo tramite SPID.

Per la partecipazione sarà richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC. Sarà possibile fare domanda dal 16 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025.

Concorso Polizia Penitenziaria 2025, 3246 allievi agenti: prove La selezione si articola nelle seguenti fasi: prova scritta d’esame;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali. La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Sarà la Commissione esaminatrice a stabilire i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Accedono alle successive prove: per i posti a concorso destinati ai volontari delle Forze Armate, i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente e tra i primi 3542 e 352 in ordine di merito, insieme agli ex aequo in posizione utile;

per i posti a concorso aperti ai civili, i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 2362 e 236 in ordine di merito, insieme agli ex aequo in posizione utile. Le prove di efficienza fisica consisteranno in una serie di esercizi ginnici da superare in sequenza, in base ai criteri stabiliti nella tabella sottostante.

PROVA UOMINI DONNE NOTE CORSA 1000 M. TEMPO MAX 4’15” TEMPO MAX 5’15” / SALTO IN ALTO 1,10 M. 0,90 M. MASSIMO TRE TENTATIVI PIEGAMENTI SULLE BRACCIA N. 12 N. 7 TEMPO MAX 2’ SENZA INTERRUZIONI

I candidati che supereranno le prove di efficienza fisica passeranno poi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/ChiccoDodiFC