Concorsi in scadenza ad aprile 2025: bandi per oltre 2mila posti

Quali sono i concorsi in scadenza ad aprile 2025? Sono tantissime le opportunità per chi si vuole affacciare al mondo della Pubblica Amministrazione: nelle scorse settimane sono stati pubblicati infatti diversi bandi per la copertura di un totale di oltre 2mila posti in diversi profili professionali.

Si tratta di occasioni per diplomati e laureati, per lavorare sia in Agenzie statali che in enti locali come i comuni di Milano e Brescia, passando per le Forze Armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i Concorsi in scadenza ad aprile 2025 a cui è ancora possibile partecipare, con indicazioni su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi in scadenza ad aprile 2025: 24 Amministrativi Comune di Brescia Nell’elenco dei Concorsi in scadenza ad aprile 2025 è presente un’importante opportunità per amministrativi diplomati. Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 24 Istruttori Amministrativi, inquadrati nell’Area degli Istruttori. Per partecipare è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’università. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale inPA, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 12:00 del 22 aprile 2025. È previsto il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA.

Il concorso si articola in due prove: Prova scritta;

Prova orale. Per tutti i dettagli e per il manuale dedicato alla preparazione si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi in scadenza ad aprile 2025: 15 Agenti Polizia Locale Milano Il Comune di Milano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 15 Agenti di Polizia Locale, da inquadrare nell’Area degli Istruttori, con profilo professionale “Agente di Polizia Locale”.

Per partecipare è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della patente di guida di categoria B. La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per l’invio è fissato alle ore 12:00 del 22 aprile 2025.

È previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro. La selezione si articolerà in tre prove: Una prova scritta da remoto;

Una prova di efficienza fisica;

Una prova orale. Abbiamo parlato nel dettaglio del concorso in questo approfondimento.

Concorsi in scadenza ad aprile 2025: 300 Infermieri in Lombardia Tra i concorsi in scadenza ad aprile 2025 figurano diversi bandi in Lombardia, per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 300 infermieri presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e le Fondazioni IRCCS regionali. I bandi, pubblicati a livello locale, prevedono la seguente ripartizione dei posti: 60 posti presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia – scadenza: 28 aprile 2025;

120 posti presso l’ASST Lariana (Como), di cui 80 per infermieri generici e 40 per Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC) – scadenza: 24 aprile 2025;

60 posti presso l’ASST del Garda – scadenza: 20 aprile 2025;

40 posti presso l’ASST Rhodense – scadenza: 22 aprile 2025;

20 posti presso l’ASST Nord Milano – scadenza: 22 aprile 2025. Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso i portali indicati nei bandi, accedendo con SPID, CIE, CNS o credenziali fornite dai sistemi di iscrizione. Per i dettagli su requisiti specifici, sedi delle prove e modalità di candidatura si rimanda ai siti istituzionali delle Asst e all’articolo dedicato.

Concorsi in scadenza ad aprile 2025: 266 Allievi Marescialli Marina Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in collaborazione con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) finalizzato al reclutamento di 266 Allievi Marescialli della Marina Militare. Il concorso è rivolto a giovani diplomati (o che conseguiranno il diploma quest’anno) che non hanno compiuto il 26° anno di età. Le domande di partecipazione devono essere compilate e inviate esclusivamente tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa accessibile all’indirizzo concorsi.difesa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 23 aprile 2025. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi in scadenza aprile 2025: 30 Ispettori Informatici Vigili del Fuoco Tra i concorsi in scadenza ad aprile 2025 c’è anche un concorso per i Vigili del Fuoco. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 30 Ispettori Informatici all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Possono partecipare i candidati fino a 45 anni in possesso del diploma. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale ufficiale all’indirizzo concorsionline.vigilfuoco.it. I candidati devono accedere al sistema utilizzandole credenziali digitali SPID o CIE. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 24 aprile 2025. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. Per tutti i dettagli sulla selezione si rimanda all’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi in scadenza aprile 2025: 24 Coordinatori Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha indetto due distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 24 Coordinatori. I posti sono così ripartiti: 6 Coordinatori con orientamento archivistico;

18 Coordinatori con orientamento in “Cyber Security Triage Operator” o “Digital Forensic and Incident Response Specialist”. Per i profili archivistici è richiesta una laurea triennale con voto minimo di 105/110 e specifica formazione in archivistica. Per i profili tecnico-informatici, invece, è sufficiente il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato da un’esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore della sicurezza informatica. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA entro le ore 18:00 del 28 aprile 2025, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Le prove si svolgeranno a Roma, e la selezione prevede: Eventuale preselezione per titoli (solo per il concorso tecnico se le domande superano le 240);

Prova scritta: test a risposta multipla e quesiti sintetici;

Prova orale: colloquio tecnico e conversazione in lingua inglese.

Concorsi in scadenza aprile 2025: 1500 Vice Ispettori Polizia di Stato È stato pubblicato il bando del Concorso Polizia di Stato 2025, finalizzato all’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori. Si tratta di un’importante occasione per entrare a far parte della carriera ispettiva della Polizia di Stato attraverso una procedura concorsuale per esami, aperta anche ai civili in possesso del diploma e fino a 28 anni di età. La domanda di partecipazione al concorso Polizia di Stato 2025 dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025, attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it Il concorso prevede le seguenti prove: Prova scritta;

Accertamento dell’efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici;

Accertamento attitudinale;

Prova orale. Tutti i dettagli sono disponibili nell’articolo dedicato al concorso.

