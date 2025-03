Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato il bando del Concorso Marina Militare 2025 per Allievi Marescialli. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in collaborazione con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) finalizzato al reclutamento di 266 Allievi Marescialli della Marina Militare.

Il concorso è rivolto a giovani diplomati (o che conseguiranno il diploma quest’anno) che non hanno compiuto il 26° anno di età. Tra le specialità per le quali si può concorrere è presente anche la Specialità Infermiere: i vincitori di questa specialità saranno ammessi al relativo corso di laurea delle professioni sanitarie.

Vediamo nei prossimi paragrafi la suddivisione dei posti, tutti i requisiti richiesti per partecipare e come saranno strutturate le prove del Concorso Marina Militare 2025 per 266 Allievi Marescialli.

Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: suddivisione posti I 266 posti disponibili sono suddivisi nelle seguenti categorie e specializzazioni: Categorie/Specialità varie:

Nocchieri (N)

(N)

Specialisti del Sistema di Combattimento (ECG, RT, RD, REL).

(ECG, RT, RD, REL).

Tecnici del Sistema di Combattimento: (EAD, MSA, MO, ETE).

(EAD, MSA, MO, ETE).

Specialisti del Sistema di Piattaforma: (TM, E).

(TM, E).

Nocchieri di Porto: (NP) – 56 posti

(NP) – 56 posti Categoria/Specialità Infermiere – SS/I:

8 posti dedicati esclusivamente agli Infermieri del Servizio Sanitario. Il concorso prevede anche una riserva del 10% dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti (o parenti collaterali di secondo grado, se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio o per causa di servizio, nonché ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti dagli enti di assistenza indicati nel bando. Al momento della presentazione della domanda, occorrerà scegliere per quale categoria o specialità concorrere. Non è consentito partecipare per più categorie o specialità allo stesso tempo. Dal momento che non è possibile ottenere due volte lo stesso titolo di studio, non potranno concorrere per i posti di Infermiere i candidati che hanno già una laurea in infermieristica.

Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: requisiti Per partecipare al Concorso occorrerà possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana.

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito o da conseguire entro il 2025).

Godimento di diritti civili e politici.

Età compresa tra i 17 e i 26 anni non compiuti.

Per chi ha già prestato servizio militare volontario, il limite massimo di età è esteso a 28 anni.

Idoneità psico-fisica e attitudinale per il servizio militare incondizionato.

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

Assenza di condanne per delitti non colposi.

Condotta incensurabile. Ulteriori requisiti sono richiesti per i militari in servizio, e sono elencati all’interno del bando. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande, con l’eccezione del diploma che può essere conseguito anche al termine dell’anno scolastico in corso.

Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: domanda Le domande di partecipazione devono essere compilate e inviate esclusivamente tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa accessibile all’indirizzo concorsi.difesa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 23 aprile 2025. Per accedere al portale è necessario disporre di credenziali SPID o CIE. I candidati minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l’atto di assenso all’arruolamento volontario, rinvenibile all’allegato F tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore.

Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Prove di efficienza fisica;

Prova scritta per l’assegnazione alle professioni sanitarie (solo per Infermieri – SS/I);

Tirocinio e valutazione dei titoli di merito. La Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive consiste in un questionario di 100 quesiti a risposta multipla, da completare entro 100 minuti. Le domande spaziano tra tre aree principali: Matematica: Trigonometria, algebra e geometria (30 quesiti).

Logica deduttiva: Capacità di ragionamento e problem-solving (40 quesiti).

Lingua Italiana: Comprensione della lingua e delle sue regole grammaticali (30 quesiti). Il punteggio massimo assegnabile è di 30/30 e la prova si considera superata se il candidato raggiunge un punteggio minimo di 18/30. Agni risposta esatta saranno assegnati 0,30 punti, mentre per ogni risposta errata, multipla o non data saranno assegnati 0 punti. La Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese si svolge subito dopo quella per la verifica delle qualità culturali e intellettive. I candidati devono rispondere a 60 quesiti a risposta multipla in 45 minuti.

Il punteggio ottenuto, espresso in trentesimi, viene considerato come un punteggio incrementale da aggiungere al risultato della prova precedente. I candidati che superano le prove precedenti verranno sottoposti a una serie di visite mediche, test psicologici e colloqui individuali per determinare la loro idoneità fisica e attitudinale al servizio militare. Le verifiche includono visite cardiologiche, oculistiche, audiometriche, oltre a test psicologici specifici per la valutazione delle capacità relazionali e motivazionali. Successivamente, i candidati saranno sottoposti a delle prove fisiche obbligatorie, che includono: Nuoto 50 metri (esercizio a sbarramento).

Corsa piana 1000 metri.

Salto in alto.

Piegamenti sulle braccia. I concorrenti che partecipano per i posti da Infermiere saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, che consiste in 48 quesiti a risposta multipla su biologia (22), chimica (13) e fisica (13), da completare entro 60 minuti. I candidati giudicati idonei saranno inseriti in due distinte graduatorie finali: una per le Categorie/Specialità varie e una per la Categoria/Specialità Infermiere – SS/I. I vincitori frequenteranno il corso biennale di formazione (2025-2027), articolato in moduli teorici e pratici.

Concorso Marina Militare 2025, 266 Allievi Marescialli: come prepararsi

