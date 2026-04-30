Esame abilitazione Guida Turistica 2026: come fare domanda entro il 19 maggio

È stato pubblicato il bando di esame abilitazione guida turistica 2026, indetto dal Ministero del Turismo ai sensi della Legge 190/2023 e del Decreto ministeriale 88/2024. Si tratta del nuovo concorso nazionale per ottenere l’iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT), dopo la prima edizione svolta nel 2025.
Il bando è disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. Le domande si presentano esclusivamente online tramite il Portale inPA entro le ore 13:00 del 19 maggio 2026.
Rispetto all’edizione 2025, cambiano in modo significativo le modalità della prova scritta: si passa da 80 a 40 quesiti, con tempo dimezzato (40 minuti) e – soprattutto – senza penalità per le risposte errate. Restano invece invariati materie, soglie di superamento e impianto generale dell’esame.
Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità del bando 2026, i requisiti per partecipare, come fare domanda, le prove e come prepararsi.
Indice
- Esame abilitazione Guida Turistica 2026 — per chi ha fretta
- Esame abilitazione Guida Turistica 2026: chi può partecipare
- Iscriviti al gruppo Telegram dedicato all’Esame di abilitazione!
- Esame abilitazione Guida Turistica 2026: domanda e scadenza
- Esame abilitazione Guida Turistica 2026: le prove
- Cosa cambia rispetto al bando 2025
- Esame abilitazione Guida Turistica 2026: come prepararsi
- Iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche
Preparati con il Manuale dedicato!
Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove
Il Manuale nasce come uno strumento indispensabile per tutti coloro che intendono affrontare con successo il concorso per l’abilitazione alla professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con il bando del 29 aprile 2026.Aggiornato secondo le recenti riforme del settore, il volume offre una preparazione teorica solida e sistematica, coprendo l’intero ventaglio disciplinare previsto dal bando: dalla profondità storica dell’archeologia e della storia dell’arte, alla conoscenza del territorio attraverso la geografia e la storia, fino ai profili tecnici e giuridici legati alla disciplina dei beni culturali e al diritto del turismo.Grande attenzione è dedicata ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività dell’offerta turistica, oggi pilastri fondamentali della professione.Segue nel dettaglio i criteri di selezione stabiliti dal Ministero e articolati in tre momenti chiave, ciascuno dei quali richiede il superamento di una soglia minima di 25/40: – Prova scritta digitale: test di 40 quesiti a risposta multipla da completare in 40 minuti, dove ogni risposta corretta garantisce un punto e senza penalità per gli errori.- Prova orale: colloquio volto a valutare la padronanza delle materie d’esame e le capacità comunicative. In questa fase è previsto l’accertamento della lingua straniera scelta(livello minimo richiesto B2), con esoneri specifici per chi possiede titoli di studio accademici conseguiti all’estero.- Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata basata su una destinazione estratta a sorte. Questa fase è cruciale per dimostrare l’abilità nel fornire informazioni pertinenti e nel gestire un gruppo, sia in italiano che nella lingua straniera prescelta.L’ultima sezione del volume è dedicata alla nuova realtà dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT): vengono approfonditi il ruolo e le responsabilità della guida moderna, con un focus innovativo sull’uso delle nuove tecnologie, fornendo tutti gli strumenti necessari per operare con competenza e competitività nel mercato turistico attuale.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
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Esame abilitazione Guida Turistica 2026 — per chi ha fretta
- Ente: Ministero del Turismo (in collaborazione con Formez PA)
- Riferimenti normativi: Legge 13 dicembre 2023, n. 190 – DM 26 giugno 2024, n. 88
- Requisiti: Maggiore età, diploma di scuola secondaria di II grado o laurea, godimento dei diritti civili e politici, assenza di specifiche condanne penali
- Prove: Prova scritta + prova orale + prova tecnico-pratica (orale e tecnico-pratica sostenute lo stesso giorno)
- Punteggio: Massimo 40 punti per ciascuna prova – soglia minima 25/40 per ogni prova
- Materie: Storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, disciplina dei beni culturali e del paesaggio
- Quota di partecipazione: 10,00 euro – non rimborsabile
- Come fare domanda: Esclusivamente online sul Portale inPA con SPID/CIE/CNS/eIDAS
- Scadenza domanda: 19 maggio 2026 – ore 13:00
Esame abilitazione Guida Turistica 2026: chi può partecipare
Per essere ammessi all’esame è necessario soddisfare alcuni requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- aver compiuto la maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
- non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale, specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.
I candidati sono ammessi alle prove con riserva: la verifica del possesso dei requisiti viene effettuata dal Ministero del Turismo nei confronti di chi supera positivamente l’esame.
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Esame abilitazione Guida Turistica 2026: domanda e scadenza
La domanda di ammissione all’Esame di Abilitazione Guida Turistica 2026 deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile a questo indirizzo. Per accedere occorre autenticarsi con uno dei sistemi di identificazione digitale: SPID, CIE, CNS o eIDAS.
Per la partecipazione è obbligatorio il versamento della quota di 10,00 euro, da effettuare secondo le indicazioni riportate sul Portale inPA. Il contributo non è rimborsabile.
Per completare la procedura è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, oppure di un domicilio digitale equivalente, al quale il Ministero invierà tutte le comunicazioni relative all’esame.
In fase di compilazione della domanda, il candidato dovrà indicare anche la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza linguistica nelle prove orale e tecnico-pratica. Sono esonerati dalla verifica della lingua straniera coloro che hanno conseguito, all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 19 maggio 2026, alle ore 13:00. Si tratta di un termine perentorio: il sistema, allo scadere, non consentirà più l’accesso alla procedura di candidatura.
Esame abilitazione Guida Turistica 2026: le prove
L’esame si articola in tre prove distinte, tutte da superare con un punteggio minimo di 25/40:
- prova scritta;
- prova orale;
- prova tecnico-pratica.
La prova scritta è costituita da un test composto da 40 quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un tempo massimo di 40 minuti. Si svolge esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni successive.
Il punteggio è attribuito secondo i seguenti criteri:
- risposta esatta: +1 punto;
- risposta errata o non data: 0 punti.
La prova si intende superata con un punteggio pari o superiore a 25/40. Sono ammessi alla prova orale e alla prova tecnico-pratica solo i candidati che superano questa soglia.
I quesiti vertono sulle materie indicate all’art. 3 del bando: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo (con particolare attenzione ad accessibilità e inclusività dell’offerta turistica), disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
La data e la sede della prova saranno comunicate sul Portale inPA almeno 15 giorni prima dello svolgimento.
La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato in fase di domanda, in un grado non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
La valutazione è espressa in quarantesimi e la prova si intende superata con almeno 25/40.
Al superamento della prova orale, il candidato è ammesso a sostenere – in successione, lo stesso giorno – la prova tecnico-pratica.
Si tratta della simulazione di una visita guidata, in lingua italiana e nella lingua straniera prescelta, volta a valutare le competenze pratiche della guida turistica e la capacità di fornire informazioni pertinenti. La destinazione viene estratta a sorte tra quelle individuate in uno specifico elenco di contesti (beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio) pubblicato sul Portale inPA almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove orali.
Anche in questo caso la valutazione è espressa in quarantesimi, con soglia di superamento fissata a 25/40.
L’abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte e tre le prove.
Cosa cambia rispetto al bando 2025
Rispetto alla prima edizione dell’esame (bando 2025), il bando 2026 introduce alcune modifiche rilevanti sulla prova scritta:
|Caratteristica
|Bando 2025
|Bando 2026
|Numero di quesiti
|80
|40
|Tempo a disposizione
|90 minuti
|40 minuti
|Punteggio risposta esatta
|+0,50
|+1
|Punteggio risposta errata
|-0,25
|0 (nessuna penalità)
|Punteggio risposta non data
|0
|0
|Soglia di superamento
|25/40
|25/40
L’eliminazione della penalità per le risposte errate è probabilmente la novità più importante: nel 2026 il candidato non viene più “punito” per i tentativi sbagliati, e questo cambia radicalmente la strategia di compilazione del test.
Restano invece invariate le materie d’esame, le soglie di superamento (25/40 per ciascuna prova), il quadro complessivo dell’orale e della tecnico-pratica e l’impianto del bando.
Esame abilitazione Guida Turistica 2026: come prepararsi
Le materie d’esame sono le stesse del bando 2025:
- storia dell’arte;
- geografia;
- storia;
- archeologia;
- diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;
- disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
I programmi ufficiali delle prove vengono pubblicati su inPA e sul sito del Ministero del Turismo prima dello svolgimento dell’esame, insieme ai criteri di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice.
Il volume Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove offre una trattazione completa e aggiornata su tutte le materie richieste dal bando. L’ultima parte del libro è dedicata alla prova tecnico-pratica con suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazioni di visita guidata.
Iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche
I candidati che superano tutte e tre le prove possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT), istituito dall’art. 6 della Legge 190/2023 e disciplinato dal Capo II del DM 88/2024.
L’iscrizione all’ENGT è la condizione necessaria per esercitare la professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con la riforma introdotta dalla legge del 2023, che ha unificato a livello statale la disciplina della professione, superando le precedenti normative regionali.
Il Ministero del Turismo, ricevuta l’istanza, dispone l’iscrizione nell’Elenco secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento attuativo.
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Foto di copertina: iStock/AzmanJaka
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