Esame abilitazione Guida Turistica 2026: come fare domanda entro il 19 maggio

VOLUME

Il Manuale nasce come uno strumento indispensabile per tutti coloro che intendono affrontare con successo il concorso per l’abilitazione alla professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con il bando del 29 aprile 2026.Aggiornato secondo le recenti riforme del settore, il volume offre una preparazione teorica solida e sistematica, coprendo l’intero ventaglio disciplinare previsto dal bando: dalla profondità storica dell’archeologia e della storia dell’arte, alla conoscenza del territorio attraverso la geografia e la storia, fino ai profili tecnici e giuridici legati alla disciplina dei beni culturali e al diritto del turismo.Grande attenzione è dedicata ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività dell’offerta turistica, oggi pilastri fondamentali della professione.Segue nel dettaglio i criteri di selezione stabiliti dal Ministero e articolati in tre momenti chiave, ciascuno dei quali richiede il superamento di una soglia minima di 25/40: – Prova scritta digitale: test di 40 quesiti a risposta multipla da completare in 40 minuti, dove ogni risposta corretta garantisce un punto e senza penalità per gli errori.- Prova orale: colloquio volto a valutare la padronanza delle materie d’esame e le capacità comunicative. In questa fase è previsto l’accertamento della lingua straniera scelta(livello minimo richiesto B2), con esoneri specifici per chi possiede titoli di studio accademici conseguiti all’estero.- Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata basata su una destinazione estratta a sorte. Questa fase è cruciale per dimostrare l’abilità nel fornire informazioni pertinenti e nel gestire un gruppo, sia in italiano che nella lingua straniera prescelta.L’ultima sezione del volume è dedicata alla nuova realtà dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT): vengono approfonditi il ruolo e le responsabilità della guida moderna, con un focus innovativo sull’uso delle nuove tecnologie, fornendo tutti gli strumenti necessari per operare con competenza e competitività nel mercato turistico attuale.

Autori Vari | Maggioli Editore 2026