Concorso 1000 Infermieri Regione Puglia 2025: bando, requisiti, domanda, prove e ripartizione dei posti

Concorso Regione Puglia – 1000 Infermieri

Manuale completo e aggiornato per prepararsi alle prove del concorso per 1000 infermieri nelle ASL della Regione Puglia. Copre l’evoluzione del SSN, il profilo professionale, le teorie e il processo infermieristico, EBM/EBN, sicurezza e risk management, strumenti operativi e le principali procedure clinico-assistenziali, con focus su DM 77/2022 e PNRR. Include accesso a contenuti digitali e Tutor Digitale per studiare in modo mirato. – Preparazione mirata a tutte le prove: contenuti costruiti sui programmi d’esame di ASL e Aziende Ospedaliere, dalla legislazione sanitaria alla pratica clinica.- Quadro normativo aggiornato: SSN e riforme fino al DM 77/2022 (modelli e standard dell’assistenza territoriale) e ruolo del PNRR nella sanità digitale.- Metodo e pratica: processo di assistenza, EBM/EBN, ricerca e uso delle principali banche dati biomediche per decisioni basate su evidenze.- Sicurezza e responsabilità: risk management, HTA e normativa su salute e sicurezza (D.Lgs 81/2008), oltre a responsabilità giuridica e deontologica.- Strumenti operativi pronti all’uso: linee guida, protocolli, procedure, PDTA, cartella infermieristica, scale di valutazione.- Procedure clinico-assistenziali: dall’assistenza di base all’area critica (intra/extraospedaliera), internistica e perioperatoria, con indicazioni passo-passo e focus su prevenzione delle complicanze.- Contenuti digitali inclusi: banca dati ufficiale (dopo la pubblicazione), quiz di inglese e informatica, approfondimenti.- Tutor Digitale: spiegazioni e ripassi, mappe e schemi, piano di studio personalizzato, simulazioni della prova scritta. Acquista ora la guida e inizia subito una preparazione strutturata e aggiornata: sfrutta i contenuti digitali inclusi e il Tutor Digitale per arrivare alle prove con un piano di studio efficace. Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario. Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livello in Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’ AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pub- blicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.

Ivano Cervella, Carlo Catanesi | Maggioli Editore