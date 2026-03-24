Concorso SNA 2026 73 allievi dirigenti: guida completa alla selezione

Il Concorso SNA 2026 73 allievi dirigenti riapre una delle selezioni più importanti per chi punta alla dirigenza pubblica. La Scuola nazionale dell’amministrazione ha avviato infatti il XII corso-concorso selettivo di formazione che porterà al reclutamento di 61 dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici coinvolti.

È una procedura rivolta a candidati con formazione universitaria avanzata oppure, in alternativa, a dipendenti pubblici con laurea magistrale ed esperienza qualificata.

In questa guida vediamo i requisiti di accesso, come presentare la domanda su inPA, come funzionano prove e graduatoria e quali sono le materie da studiare per il Concorso SNA 2026.

La distribuzione dei posti coinvolge un numero ampio di amministrazioni. Tra queste ci sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, diversi ministeri, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL e INPS. Le quote più consistenti riguardano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ Agenzia delle entrate , con 14 posti ciascuno . Seguono INPS con 7 posti e Ispettorato nazionale del lavoro con 4 posti . Per chi guarda alla PA centrale, è una procedura di forte rilievo.

Il primo punto da chiarire è questo: i posti da dirigente sono 61 , ma gli allievi ammessi al corso-concorso sono 73 perché l’accesso al percorso formativo avviene entro il limite dei posti disponibili maggiorato del 20 per cento.

Restano poi i requisiti generali: cittadinanza italiana , idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, godimento dei diritti civili e politici e assenza delle cause ostative all’assunzione nella pubblica amministrazione. I titoli conseguiti all’estero possono essere utilizzati secondo le regole sul riconoscimento di equivalenza o equivalenza in corso di definizione.

Il secondo canale riguarda i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni . In questo caso serve sempre la laurea, ma al posto del titolo post-laurea è richiesto almeno un quinquennio di servizio effettivo in posizioni per cui è necessario il possesso della laurea.

Il termine da rispettare è il 23 aprile 2026 alle 23:59 . Fa fede la ricevuta rilasciata alla fine della procedura. C’è anche un costo di partecipazione: è richiesto un contributo di segreteria di 10 euro , da versare entro la scadenza seguendo le indicazioni presenti sul portale.

Le prove del concorso SNA 2026: preselettiva, scritti e orale

La selezione può partire con una prova preselettiva, ma solo se il numero delle candidature è pari o superiore a quattro volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso. In questo caso si svolgerà un test da 60 quesiti a risposta multipla con domande situazionali, ragionamento verbale e logico-astratto, quesiti sulle materie del concorso e una parte in lingua inglese di livello B2. Accedono agli scritti i candidati collocati entro il 292° posto, oltre agli eventuali ex aequo. La banca dati non sarà pubblicata.

Il percorso principale è però quello delle tre prove scritte. La prima, della durata di cinque ore, richiede la risposta a quattro quesiti su aree giuridiche, economiche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche. La seconda, di due ore, è un caso gestionale e serve a verificare capacità decisionali, gestione del cambiamento, orientamento al risultato e relazioni interne ed esterne. La terza, di due ore e mezza, consiste nella redazione di un elaborato in inglese su una tematica legata alla pubblica amministrazione, a partire da un dossier fornito ai candidati.

Per arrivare all’orale serve almeno 70/100 in ciascuna prova scritta.

La prova orale si svolge in due momenti nella stessa giornata. Il primo è un colloquio individuale sulle discipline del concorso, con verifica anche della lingua inglese. Il secondo è una prova situazionale nella forma dell’interview simulation, pensata per misurare le competenze richieste a chi dovrà guidare strutture pubbliche. Ogni componente vale fino a 50 punti. Supera l’orale chi ottiene almeno 70/100 complessivi e comunque non meno di 30/50 in ciascuna parte.

Il punteggio finale nasce dalla somma dei voti delle tre prove scritte e della prova orale. Su questa base viene formata la graduatoria di merito, con applicazione dei titoli di preferenza previsti dalla procedura. Entrano al corso-concorso i candidati collocati nei primi 73 posti della graduatoria finale.