Concorso Polizia di Stato 2026, bando per 1000 vice ispettori: come partecipare e come prepararsi

Concorso Polizia di Stato 2026, la guida completa al bando per 1000 vice ispettori. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. La procedura è semplificata: non è prevista la preselettiva e la prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla.

In questa guida vedremo cosa sapere per partecipare: scadenza, requisiti, come inviare la domanda online e come sono strutturate prove e accertamenti.

Preparati con il Manuale per le prove scritta e orale! VOLUME Concorso Allievi Vice Ispettori Polizia di Stato – Manuale completo per le prove scritte ed orale Il volume è progettato per supportare i candidati nella preparazione alle prove, scritta e orale, previste dal bando, strutturate come segue: • Prova Scritta: Consiste in un questionario a risposta multipla, generato da una banca dati ufficiale, vertente su Diritto penale, Diritto processuale penale e Diritto costituzionale.• Prova Orale: Oltre alle materie della prova scritta,l’esame approfondisce:Diritto amministrativo, con focus sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza. Diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni e tutela dei diritti). Informatica e Inglese, quest’ultimo verificato tramite traduzione di un testo (senza dizionario) e colloquio. Nella sezione online collegata al volume sono disponibili:- Nozioni di Legislazione in materia di pubblica sicurezza- Quiz di Inglese- Teoria e quiz di Informatica- Un pratico simulatore di quiz per esercitarsi sui quesiti a risposta multipla.- Il tutor digitale per accompagnare lo studio. Luigi TramontanoGiurista, già Docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 39.90 € Scopri di più

Concorso Polizia di Stato 2026: per chi ha fretta Ente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato) Posti: 1.000 allievi vice ispettori

allievi vice ispettori Scadenza domanda: 21 febbraio 2026 ore 23:59

Domanda: online tramite inPA con reindirizzamento su concorsionline.poliziadistato.it (accesso con SPID o CIE)

online tramite con reindirizzamento su concorsionline.poliziadistato.it (accesso con SPID o CIE) Prove: scritto a quiz + efficienza fisica + accertamenti psico-fisici + accertamenti attitudinali + orale

scritto a quiz + efficienza fisica + accertamenti psico-fisici + accertamenti attitudinali + orale Banca dati: 5.000 quesiti (pubblicazione almeno 20 giorni prima dell’avvio dello scritto)

Concorso Polizia di Stato 2026: posti a concorso e riserve previste I posti messi a concorso sono 1.000. All’interno dei 1.000 posti, sono previste le seguenti riserve: 167 posti per appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio richiesto;

per appartenenti al in possesso del titolo di studio richiesto; 167 posti per appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando (per questa aliquota non si applica il limite di età). Sono inoltre riservati: 3 posti per candidati con attestato di bilinguismo (Provincia autonoma di Bolzano);

per candidati con (Provincia autonoma di Bolzano); 50 posti per coniuge/figli superstiti (o parenti di secondo grado, se unici superstiti) di personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente a Forze di polizia o Forze armate;

per coniuge/figli superstiti (o parenti di secondo grado, se unici superstiti) di personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente a Forze di polizia o Forze armate; 20 posti per ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale ;

per ufficiali che hanno terminato senza demerito la ; 10 posti per chi ha conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo. Se le riserve non vengono coperte per mancanza di vincitori, i posti passano agli altri candidati idonei in base alla graduatoria finale.

Concorso Polizia di Stato 2026: chi può partecipare Per partecipare servono, in sintesi: cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; requisiti di condotta previsti dalla normativa (con verifiche su eventuali misure di prevenzione/sicurezza);

previsti dalla normativa (con verifiche su eventuali misure di prevenzione/sicurezza); età: non aver compiuto 28 anni (con elevazione fino a massimo 3 anni in relazione al servizio militare effettivo); per il personale della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità non si considera il limite; per i candidati dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite è 33 anni ;

non aver compiuto (con elevazione fino a massimo 3 anni in relazione al servizio militare effettivo); per il personale della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità non si considera il limite; per i candidati dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite è ; idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo;

per l’accesso al ruolo; diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Attenzione anche alle cause di esclusione (es. destituzione/decadenza da PA, espulsione da precedenti arruolamenti per motivi non legati a inidoneità psico-fisica, condanne per delitti non colposi e altre situazioni indicate nella disciplina concorsuale). I requisiti devono essere posseduti alla scadenza della domanda. Il titolo di studio può essere conseguito entro la data della prima prova.

Concorso Polizia di Stato 2026: come fare domanda La domanda si presenta esclusivamente per via telematica: si accede al Portale unico del reclutamento inPA; si compila e si invia l’istanza tramite la procedura informatica raggiungibile dal link di reindirizzamento verso concorsionline.poliziadistato.it; l’accesso alla piattaforma avviene con: SPID , oppure

, oppure CIE (“Entra con CIE”, con modalità desktop/mobile). È possibile modificare o revocare la domanda già inviata annullandola e inoltrandone una nuova entro la scadenza: dopo il termine il sistema non accetta ulteriori invii. La finestra per la presentazione della domanda è fissata fino al 21 febbraio 2026 alle 23:59 (ora italiana).

Concorso Polizia di Stato 2026: come funziona la selezione Il concorso si articola in queste fasi: prova scritta ;

; accertamento dell’efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici (ove previsti);

(ove previsti); accertamento attitudinale ;

; prova orale. Il mancato superamento di una fase comporta l’esclusione.

Concorso Polizia di Stato 2026: prova scritta a quiz La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario a risposta multipla (100 quesiti con 5 opzioni, una sola corretta) sulle materie: diritto penale

diritto processuale penale

diritto costituzionale Il calendario della prova scritta (per gruppi e ordine alfabetico) sarà pubblicato sul sito poliziadistato.it il 4 marzo 2026, con valore di notifica. Sarà pubblicata sul sito istituzionale una banca dati da 5.000 quesiti (2.000 penale, 2.000 proc. penale, 1.000 costituzionale) almeno 20 giorni prima dell’inizio dello scritto. La correzione avviene con lettura ottica. Accedono alle fasi successive: i primi 4.000 candidati con voto almeno 18/30 ;

con voto ; più gli eventuali candidati a pari punteggio con l’ultima posizione utile (convocati in sovrannumero). L’elenco sarà pubblicato in forma anonima su poliziadistato.it; i dettagli della propria prova saranno consultabili nell’area riservata di concorsionline.poliziadistato.it.

Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici Per le prove di efficienza fisica, i candidati convocati devono superare in sequenza: corsa 1.000 m: tempo max 3’55” (uomini) / 4’55” (donne)

tempo max / salto in alto: 1,20 m (uomini) / 1,00 m (donne) (max 3 tentativi)

/ (max 3 tentativi) piegamenti sulle braccia: max 2 minuti – 15 (uomini) / 10 (donne) senza interruzioni È richiesto, il giorno della prova fisica, un certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera rilasciato secondo le regole sanitarie indicate. Per gli accertamenti sono previsti esami clinici, valutazione psichica e accertamenti di laboratorio/strumentali. Tra la documentazione richiesta rientrano, ad esempio, certificato anamnestico, ECG con visita cardiologica, visita oculistica e una serie di esami ematochimici (con limiti temporali di validità). Sono indicati anche parametri e requisiti (composizione corporea, forza muscolare, visus corretto, ecc.) e cause di inidoneità, comprese alterazioni volontarie dell’aspetto (come tatuaggi visibili con uniforme o non conformi al decoro della funzione) e l’uso di sostanze psicoattive/abuso di alcol. Per tutti i dettagli si rimanda al bando di concorso.

Concorso Polizia di Stato 2026: prova orale La prova orale verte su: le materie dello scritto (penale, proc. penale, costituzionale);

nozioni di diritto amministrativo (con particolare riguardo alla legislazione speciale di pubblica sicurezza);

(con particolare riguardo alla legislazione speciale di pubblica sicurezza); nozioni di diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni, tutela dei diritti);

(persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni, tutela dei diritti); inglese (traduzione dall’inglese all’italiano senza dizionario + conversazione);

(traduzione dall’inglese all’italiano senza dizionario + conversazione); informatica (uso apparecchiature e applicazioni più diffuse, con eventuale dimostrazione pratica). Il diario delle prove orali sarà pubblicato su poliziadistato.it il 2 luglio 2026. La prova orale è superata con almeno 18/30.

Concorso Polizia di Stato 2026: cosa studiare

Il Manuale Concorso Allievi Vice Ispettori Polizia di Stato – Manuale completo per le prove scritte ed orale è il testo completo per chi vuole prepararsi al meglio alle prove. Il testo tratta tutte le materie della prova scritta e della prova orale. Per esercitarsi è disponibile il simulatore di quiz che contiene la banca dati ufficiale dei precedenti concorsi e che sarà integrata con la banca dati aggiornata al momento della pubblicazione. disponibile inoltre il Tutor Digitale che aiuta i candidati a studiare con riassunti, schemi e simulazioni. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso Polizia di Stato 2026: le FAQ

Quando scade la domanda per il concorso 1.000 vice ispettori Polizia 2026? La domanda va inviata entro il 21 febbraio 2026 alle 23:59 (ora italiana). Oltre il termine, la piattaforma non consente ulteriori invii. Se dopo l’invio ti accorgi di un errore, puoi annullare la domanda e presentarne una nuova, ma sempre entro la scadenza. Conviene non aspettare le ultime ore per evitare problemi tecnici o di accesso (SPID/CIE).

Come si svolge la prova scritta e quando esce la banca dati? La prova scritta è un quiz a risposta multipla: 100 quesiti con 5 opzioni di risposta (una sola corretta) su diritto penale, diritto processuale penale e diritto costituzionale. È prevista una banca dati ufficiale di 5.000 quesiti, che sarà pubblicata sul sito poliziadistato.it almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova scritta. Il calendario dello scritto sarà pubblicato il 4 marzo 2026.

Dove si presenta la domanda: su inPA o sul sito della Polizia di Stato? L’invio parte dal Portale inPA, ma la compilazione avviene tramite la procedura collegata su concorsionline.poliziadistato.it (raggiunta con link di reindirizzamento). Per entrare servono SPID oppure CIE. Durante la compilazione ti viene chiesto anche un recapito (PEC personale o email istituzionale per chi è già in Polizia di Stato) per ricevere comunicazioni. Le pubblicazioni su poliziadistato.it hanno valore di notifica.

Cosa succede dopo le prove? La graduatoria finale è formata dalla somma del voto della prova scritta e della prova orale, con applicazione delle riserve e dei titoli di preferenza previsti. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza (restano fermi gli altri titoli compatibili).

I vincitori sono nominati allievi vice ispettori e avviati al corso di formazione iniziale. Al termine del corso, l’assegnazione avviene secondo le regole previste; è inoltre previsto che l’assegnazione avvenga presso sedi diverse dalla provincia di origine e di residenza posseduta alla scadenza del bando. Per i vincitori della riserva “bilinguismo”, è prevista come prima sede la Provincia autonoma di Bolzano (o uffici con competenza su di essa).

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/gabrieletamborrelli