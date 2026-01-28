Categorie principali
Concorsi Pubblici
Concorso Polizia e Forze Armate
Concorso pubblico

Concorso Polizia di Stato 2026, bando per 1000 vice ispettori: come partecipare e come prepararsi

Scarica PDF Stampa Allegati

Concorso Polizia di Stato 2026, la guida completa al bando per 1000 vice ispettori. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. La procedura è semplificata: non è prevista la preselettiva e la prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla.

In questa guida vedremo cosa sapere per partecipare: scadenza, requisiti, come inviare la domanda online e come sono strutturate prove e accertamenti.

Indice

Preparati con il Manuale per le prove scritta e orale!

VOLUME

Concorso Allievi Vice Ispettori Polizia di Stato – Manuale completo per le prove scritte ed orale

Il volume è progettato per supportare i candidati nella preparazione alle prove, scritta e orale, previste dal bando, strutturate come segue: • Prova Scritta: Consiste in un questionario a risposta multipla, generato da una banca dati ufficiale, vertente su Diritto penale, Diritto processuale penale e Diritto costituzionale.• Prova Orale: Oltre alle materie della prova scritta,l’esame approfondisce:Diritto amministrativo, con focus sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza. Diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni e tutela dei diritti). Informatica e Inglese, quest’ultimo verificato tramite traduzione di un testo (senza dizionario) e colloquio. Nella sezione online collegata al volume sono disponibili:- Nozioni di Legislazione in materia di pubblica sicurezza- Quiz di Inglese- Teoria e quiz di Informatica- Un pratico simulatore di quiz per esercitarsi sui quesiti a risposta multipla.- Il tutor digitale per accompagnare lo studio. Luigi TramontanoGiurista, già Docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

 

Luigi Tramontano | Maggioli Editore

39.90 €

Scopri di più

Concorso Polizia di Stato 2026: per chi ha fretta

  • Ente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)
  • Posti: 1.000 allievi vice ispettori
  • Scadenza domanda: 21 febbraio 2026 ore 23:59
  • Domanda: online tramite inPA con reindirizzamento su concorsionline.poliziadistato.it (accesso con SPID o CIE)
  • Prove: scritto a quiz + efficienza fisica + accertamenti psico-fisici + accertamenti attitudinali + orale
  • Banca dati: 5.000 quesiti (pubblicazione almeno 20 giorni prima dell’avvio dello scritto)

Concorso Polizia di Stato 2026: posti a concorso e riserve previste

I posti messi a concorso sono 1.000. All’interno dei 1.000 posti, sono previste le seguenti riserve:

  • 167 posti per appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio richiesto;
  • 167 posti per appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando (per questa aliquota non si applica il limite di età).

Sono inoltre riservati:

  • 3 posti per candidati con attestato di bilinguismo (Provincia autonoma di Bolzano);
  • 50 posti per coniuge/figli superstiti (o parenti di secondo grado, se unici superstiti) di personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente a Forze di polizia o Forze armate;
  • 20 posti per ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;
  • 10 posti per chi ha conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

Se le riserve non vengono coperte per mancanza di vincitori, i posti passano agli altri candidati idonei in base alla graduatoria finale.

Concorso Polizia di Stato 2026: chi può partecipare

Per partecipare servono, in sintesi:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • requisiti di condotta previsti dalla normativa (con verifiche su eventuali misure di prevenzione/sicurezza);
  • età: non aver compiuto 28 anni (con elevazione fino a massimo 3 anni in relazione al servizio militare effettivo); per il personale della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità non si considera il limite; per i candidati dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite è 33 anni;
  • idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo;
  • diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Attenzione anche alle cause di esclusione (es. destituzione/decadenza da PA, espulsione da precedenti arruolamenti per motivi non legati a inidoneità psico-fisica, condanne per delitti non colposi e altre situazioni indicate nella disciplina concorsuale). I requisiti devono essere posseduti alla scadenza della domanda.

Il titolo di studio può essere conseguito entro la data della prima prova.

Concorso Polizia di Stato 2026: come fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica:

  1. si accede al Portale unico del reclutamento inPA;
  2. si compila e si invia l’istanza tramite la procedura informatica raggiungibile dal link di reindirizzamento verso concorsionline.poliziadistato.it;
  3. l’accesso alla piattaforma avviene con:
    • SPID, oppure
    • CIE (“Entra con CIE”, con modalità desktop/mobile).

È possibile modificare o revocare la domanda già inviata annullandola e inoltrandone una nuova entro la scadenza: dopo il termine il sistema non accetta ulteriori invii.

La finestra per la presentazione della domanda è fissata fino al 21 febbraio 2026 alle 23:59 (ora italiana).

Concorso Polizia di Stato 2026: come funziona la selezione

Il concorso si articola in queste fasi:

  • prova scritta;
  • accertamento dell’efficienza fisica;
  • accertamenti psico-fisici (ove previsti);
  • accertamento attitudinale;
  • prova orale.

Il mancato superamento di una fase comporta l’esclusione.

Concorso Polizia di Stato 2026: prova scritta a quiz

La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario a risposta multipla (100 quesiti con 5 opzioni, una sola corretta) sulle materie:

  • diritto penale
  • diritto processuale penale
  • diritto costituzionale

Il calendario della prova scritta (per gruppi e ordine alfabetico) sarà pubblicato sul sito poliziadistato.it il 4 marzo 2026, con valore di notifica. Sarà pubblicata sul sito istituzionale una banca dati da 5.000 quesiti (2.000 penale, 2.000 proc. penale, 1.000 costituzionale) almeno 20 giorni prima dell’inizio dello scritto.

La correzione avviene con lettura ottica. Accedono alle fasi successive:

  • i primi 4.000 candidati con voto almeno 18/30;
  • più gli eventuali candidati a pari punteggio con l’ultima posizione utile (convocati in sovrannumero).

L’elenco sarà pubblicato in forma anonima su poliziadistato.it; i dettagli della propria prova saranno consultabili nell’area riservata di concorsionline.poliziadistato.it.

Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici

Per le prove di efficienza fisica, i candidati convocati devono superare in sequenza:

  • corsa 1.000 m: tempo max 3’55” (uomini) / 4’55” (donne)
  • salto in alto: 1,20 m (uomini) / 1,00 m (donne) (max 3 tentativi)
  • piegamenti sulle braccia: max 2 minuti15 (uomini) / 10 (donne) senza interruzioni

È richiesto, il giorno della prova fisica, un certificato di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera rilasciato secondo le regole sanitarie indicate.

Per gli accertamenti sono previsti esami clinici, valutazione psichica e accertamenti di laboratorio/strumentali. Tra la documentazione richiesta rientrano, ad esempio, certificato anamnestico, ECG con visita cardiologica, visita oculistica e una serie di esami ematochimici (con limiti temporali di validità). Sono indicati anche parametri e requisiti (composizione corporea, forza muscolare, visus corretto, ecc.) e cause di inidoneità, comprese alterazioni volontarie dell’aspetto (come tatuaggi visibili con uniforme o non conformi al decoro della funzione) e l’uso di sostanze psicoattive/abuso di alcol. Per tutti i dettagli si rimanda al bando di concorso.

Concorso Polizia di Stato 2026: prova orale

La prova orale verte su:

  • le materie dello scritto (penale, proc. penale, costituzionale);
  • nozioni di diritto amministrativo (con particolare riguardo alla legislazione speciale di pubblica sicurezza);
  • nozioni di diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni, tutela dei diritti);
  • inglese (traduzione dall’inglese all’italiano senza dizionario + conversazione);
  • informatica (uso apparecchiature e applicazioni più diffuse, con eventuale dimostrazione pratica).

Il diario delle prove orali sarà pubblicato su poliziadistato.it il 2 luglio 2026. La prova orale è superata con almeno 18/30.

Concorso Polizia di Stato 2026: cosa studiare

Il Manuale Concorso Allievi Vice Ispettori Polizia di Stato – Manuale completo per le prove scritte ed orale è il testo completo per chi vuole prepararsi al meglio alle prove. Il testo tratta tutte le materie della prova scritta e della prova orale. Per esercitarsi è disponibile il simulatore di quiz che contiene la banca dati ufficiale dei precedenti concorsi e che sarà integrata con la banca dati aggiornata al momento della pubblicazione. disponibile inoltre il Tutor Digitale che aiuta i candidati a studiare con riassunti, schemi e simulazioni. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso Polizia di Stato 2026: le FAQ

Foto di copertina: iStock/gabrieletamborrelli

Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

