La casella di posta PEC sta diventando sempre più indispensabile per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione e per l’iscrizione ai Concorsi pubblici.



Non è ancora obbligatoria per i privati, ma sicuramente aiuta a velocizzare l’invio documenti e certificati online, assicurando lo stesso valore di una posta raccomandata A/R.



E’ invece obbligatoria dal 2013 per le aziende, i professionisti, le partite IVA e la Pubblica Amministrazione.



Senza contare che sempre più amministrazioni richiedono il possesso di un indirizzo di posta PEC obbligatorio per inviare domanda di partecipazione ai bandi di gara e ai bandi di selezione della Pa. Questo perché un documento inviato via pec ha valore legale a tutti gli effetti.



Cos’è in concreto la PEC? Come si attiva? A cosa serve? Come funziona un account di posta elettronica certificata?



Lo vediamo passo per passo.

Cos’è la posta PEC La Posta Elettronica Certificata – PEC è un sistema che consente di inviare email con valore legale. E’ obbligatoria per le aziende, la Pubblica Amministrazione e i professionisti. In pratica La PEC è un’alternativa digitale alla raccomandata A/R.



Pur non essendo obbligatoria per i privati cittadini, questi hanno iniziato a utilizzarla sempre di più: sia perché è molto più rapida e veloce per inviare posta con valore di raccomandata dal pc di casa, sia perché diversi enti ormai la richiedono per partecipare ai concorsi pubblici.



E’ un passo avanti rispetto all’email ordinaria, perché garantisce valore legale all’invio e consegna delle email: è equiparabile a una raccomandata A/R spedita in Posta e ne attesta l’ora e giorno esatti di spedizione;

garantisce certezza del contenuto, perché il messaggio o l’allegato inserito in un’email inviata via PEC non sono modificabili. Nessun contenuto è travisabile.

Come funziona la posta PEC E’ certificata perché il gestore del servizio, a cui il cittadino si affida per attivare la posta PEC, rilascia al mittente dell’email una ricevuta. Questa rappresenta prova legale dell’avvenuto invio del messaggio e degli allegati correlati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.



Con queste ricevute digitali viene quindi certificato che il messaggio: è stato spedito;

e stato consegnato (oppure la consegna è fallita);

non è stato alterato il contenuto.

Per spedire un messaggio di posta elettronica certificata l’utente, dopo aver attivato la propria casella, deve utilizzarla proprio come fa col il suo normale account email personale.



Si inviano e ricevono email allo stesso modo. E si possono allegare dei documenti. Ogni volta che si spedisce un’email, il sistema invia al mittente almeno due notifiche: una sulla consegna del messaggio e sulla sua accettazione. Tutte queste ricevute elettroniche devono essere conservate, perché attestano con opponibilità ai terzi, la spedizione del messaggio di PEC e la sua consegna al destinatario.

Posta PEC: i gestori del servizio Per attivare una casella di posta PEC il primo passo è affidarsi a uno dei diversi gestori del servizio (chiamati anche provider). Al momento si contano 18 gestori attivi. L’elenco completo di questi è consultabile alla pagina dedicata del sito AgID (l’Agenzia per il digitale). Sono questi: Actalis S.p.A.

Aruba PEC S.p.A.

Cedacri S.p.A.

Consiglio Nazionale del Notariato

IN.TE.S.A. S.p.A.

Infocert S.p.A.

Intesi Group S.p.A.

Irideos S.p.A.

ITnet S.r.l.

Namirial S.p.A.

Notartel S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Regione Marche

Register S.p.A.

Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A.

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. (già I.T. Telecom S.r.l.)

TWT S.p.A.

Università degli studi di Napoli Federico II

Quanto costa attivare un account di posta PEC Quanto costa attivare la PEC? La risposta è: dipende. Ci sono offerte gratuite per alcuni mesi di prova o possibilità di attivare gratis la PEC limitatamente ad alcuni servizi. Più spesso invece l’attivazione di una casella PEC ha costi che possono andare da pochi euro l’anno e decine di euro per chi richiede servizi più professionali. Si può andare ai 19 ai 29 euro in alcuni casi. Tutto comunque dipende dai prezzi decisi dal gestore del servizio. E’ quindi sempre bene fare un raffronto tra le diverse offerte proposte.

Come attivare la posta PEC Per attivare correttamente il proprio indirizzo di posta PEC occorre quindi accedere al sito ufficiale di uno dei gestori in elenco e seguire le istruzioni fornite online sull’attivazione della casella.



Solitamente una volta effettuato l’accesso al sito del gestore, si verrà reindirizzati a una pagina dove inserire i propri dati personali.



Solitamente viene richiesto di allegare copia del documento di identità. A compilazione dati effettuata poi si potrà procedere al pagamento per il primo anno di servizio PEC (o del periodo stabilito dal gestore).

Per restare aggiornato sulle novità di LeggiOggi puoi iscriverti gratis alla Newsletter settimanale, compilando questo form:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



(Foto di copertina: istock/Techa Tungateja)