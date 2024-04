Si avvicina il momento elettorale di quest’anno, a cui cittadini e cittadine saranno chiamati a partecipare: stiamo parlando delle elezioni Giugno 2024 amministrative e europee, per la scelta dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e il rinnovo di alcune giunte locali.



Il Consiglio dei ministri del 9 aprile, su proposta della premier Giorgia Meloni, ha scelto per il voto le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Date che il Governo proporrà al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.



A conclusione del cdm (lo stesso che ha approvato il DEF 2024), la nota di Palazzo Chigi ha comunicato anche l’informativa del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, sull’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per le stesse elezioni e sulla data delle elezioni amministrative. La scelta delle stesse date è volta a semplificare il processo elettorale per gli elettori, oltre a cercare di aumentare l’affluenza alle urne.



Ecco in breve per cosa si vota a giugno 2024, le date esatte e i seggi in palio.

Elezioni Giugno 2024: per cosa si vota Ai cittadini e cittadine italiane verrà chiesto nel mese di giugno di tornare in cabina elettorale. Si vota sia per le elezioni europee sia per quelle amministrative (almeno in alcune regioni).



In sostanza si dovranno esprimere i propri voti per: il rinnovo dei membri del Parlamento europeo (gli europarlamentari);

(gli europarlamentari); il rinnovo in alcune regioni delle giunte comunali Si svolgono entrambe nelle stesse giornate seguendo la ratio dell’ormai noto “election day”, con l’intento di massimizzare la partecipazione elettorale e concentrare più consultazioni nello stesso periodo per ottimizzare costi e logistica.

Elezioni Giugno 2024: le date di voto La decisione del governo è andata in direzione di 2 date estive: sabato 8 giugno 2024

domenica 9 giugno 2024 Scelte le giornate, queste dovranno essere portate all’attenzione del Capo dello stato, Sergio Mattarella, che indirà poi i comizi elettorali con un decreto ad hoc.

Gli orari in cui si vota, solitamente, sono sempre gli stessi: dalle 7 del mattino alle 23 della sera.

Lo spoglio delle schede per le comunali comincerà dalle ore 14 del giorno dopo il voto: prima si dovranno contare i voti per le Europee.



Anche le scadenze elettorali per le comunali si ufficializzano: presentazione delle candidature il 6 e il 7 di maggio, e inizio della campagna elettorale il 10 di maggio.

Elezioni Giugno 2024: suddivisione dei seggi Come riportato nella nota del governo, il titolare dell’interno, Matteo Piantedosi, ha svolto una informativa sull’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per le stesse elezioni e sulla data delle elezioni amministrative, che si svolgono in contemporanea con quelle per il Parlamento europeo.

I 76 seggi italiani saranno così suddivisi tra le cinque circoscrizioni elettorali, sulla base del censimento riportato nel d.P.R. 20 gennaio 2023, recante il dato della popolazione al 31 dicembre 2021: 20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest);

15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est);

15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale);

18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale);

8 seggi alla circoscrizione V (Italia insulare).

(articolo in aggiornamento)

