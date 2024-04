In arrivo in CDM un nuovo decreto sulla revisione Irpef e Ires: un altro mattone si aggiunge alla riforma fiscale varata dal governo lo scorso anno e splittata in più fasi, la prima delle quali la riduzione delle aliquote Irpef a 3 soglie dal 2024.



Si tratta dell’esame preliminare del decreto legislativo “revisione del regime impositivo Irpef Ires.



Sul tavolo del consiglio dei ministri, previsto per il pomeriggio di oggi 23 aprile, diversi punti, tra cui appunto un restyling delle imposte sui redditi per il lavoro autonomo, dipendente, agrario e redditi diversi.



Tra i punti in discussione, come anticipato anche da Il Sole 24 ore, nella riunione dovrebbero esserci: tassazione premi di produttività fino a 3mila euro, la rendita integrativa temporanea RITA, novità sulle regole del reddito agrario e un bonus tredicesima di 80 euro per i redditi fino 15mila euro.

Revisione Irpef e Ires Anzitutto un primo intervento nel decreto di aprile 2024, atteso in Consiglio dei ministri il 23 aprile, è una nuova revisione dell’Irpef (imposta sui redditi delle persone fisiche) e dell’Ires (imposta sui redditi delle società), oltre che sui redditi del lavoro agrario, autonomo e redditi diversi. All’interno del nuovo tassello sulla delega fiscale si inseriscono: la detassazione sui premi di risultato, il bonus tredicesima e e un restringimento delle maglie per la RITA.

Rendita integrativa RITA Partendo dalla rendita integrativa RITA, ci si attende un intervento restrittivo. In sostanza, dal 1° gennaio 2025, verrà riconosciuta solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere.

Bonus tredicesima 80 euro Come anticipato dalla bozza del decreto legislativo di aprile sulla revisione Irpef, atteso in CDM, sarebbe in arrivo anche un bonus natalizio sulla tredicesima dei redditi da lavoro bassi.

Tradotto: ci sarà un aumento della tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15mila euro.



L’importo del bonus (già definito bonus elettorale) sarebbe di 80 euro al massimo, da definire comunque entro metà novembre 2024.

Premi di produttività fino a 3 mila euro tassati al 10% Importante novità anche sul versante premi di risultato dei dipendenti. Nel decreto che il governo sta per varare, dal 2025 arriva una tassazione al 10% per tutti i premi di produttività entro i 3 mila euro di importo.

Stando alla bozza di decreto sulla revisione Irpef: “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva” “pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi”. Lo stesso regime si applica “alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.

Decreto Revisione Irpef e Ires: novità redditi agrari Tra le altre novità del decreto legislativo ci sarebbe una revisione dei redditi agrari e quella dei redditi da lavoro autonomo, dalla determinazione alle spese e ai rimborsi, dalle plusvalenze sulle aree edificabili donate alla riorganizzazione degli studi professionali. Modifiche in arrivo anche per il reddito d’impresa su operazioni straordinarie e liquidazioni.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di fisco, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: wikipedia