Stop definitivo al Redditometro: la novità nel Cdm su fisco e concorrenza

Stop definitivo al Redditometro approvato nel Consiglio dei ministri numero 90 di oggi 26 luglio. Ad annunciarlo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con un post su X.



Strumento saltato alla ribalta lo scorso maggio, con il flop e il caso scoppiato nel governo Meloni, dopo la pubblicazione a sorpresa del nuovo decreto in gazzetta ufficiale, che aveva riacceso gli accertamenti sulle spese degli italiani, andrà in pensione e non tornerà.

Ricordiamo che tutto era stato congelato nel 2018, quando era stato messo in stand by lo strumento di misurazione del reddito (chiamato in gergo redditometro).

La bomba era scoppiata all’interno della stessa maggioranza, con i cori contrari levati da molti esponenti, come Salvini e Tajani. Così, a poco più di 24 ore dal caos scatenatosi all’indomani dell’approdo del decreto nella Gazzetta del 20 maggio, Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, era comparsa in video sui social, annunciando che il decreto ministeriale sarebbe stato sospeso, in attesa di approfondimenti.



Dopo mesi di domande sulla futura sorte del provvedimento, è arrivata la risposta definitiva, direttamente dalle parole del ministro Salvini, che dichiara la cancellazione dello strumento.



Niente più controlli e utilizzo del redditometro dunque. Ribadendo che lo strumento andrà definitivamente in soffitta, riepiloghiamo come avrebbe dovuto funzionare, se la cosa fosse andata in porto.

Il nuovo Redditometro 2024 Tutto è nato con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, lo scorso 20 maggio, del decreto 7 maggio 2024, REDDITO PERSONE FISICHE – DETERMINAZIONE SINTETICA. Splittate su 5 articoli, ci sono tutte le regole sulla misurazione della capacità contributiva dei cittadini. In soldoni, si era riacceso il faro sul Redditometro: uno strumento per determinare sia il reddito complessivo sia la capacità di spesa degli italiani. Gli accertamenti sarebbero dovuti partire dal momento in cui era stato abolito il vecchio Redditometro (dai redditi del 2018 in avanti), tenendo conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria. Dalle spese per i medicinali alle bollette, dalle spese per piante al mutuo casa e l’assegno all’ex coniuge. Sono queste alcune voci di spesa nel mirino.

Accertamento sulla capacità contributiva delle persone Il decreto spiegava all’articolo 1 cosa si intende per contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva. Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la sua propensione al risparmio. Tradotto: entriamo nel portafoglio degli italiani e vediamo quanto spendono e quanto risparmiano. Tutto ciò viene effettuato accertando alcune spese, che il decreto stesso elenca in allegato. Le spese poi vengono verificate per tipologia di nucleo familiare.



Redditometro 2024: tabelle con le spese accertate dal Fisco Insieme al decreto era stato pubblicato l’Allegato, che al suo interno contiene due tabelle diverse:

– la tabella A elenca le spese sotto la lente del Fisco

– la tabella B elenca le tipologie di nucleo familiare che sostengono queste spese.

Tra le spese che il Fisco era pronto ad accertare con il Redditometro 2024, per verificare la capacità contributiva delle famiglie italiane ci sono:

– spesa alimentare e bevande;

– abbigliamento e scarpe;

– mutuo o affitto;

– spese condominiali;

– spese di intermediazione immobiliare;

– bollette;

– arredo per la casa;

– medicine e visite mediche;

– spese per l’auto (come bollo e assicurazione);

– collaboratori domestici;

– leasing;

– trasporti;

– spese per giocattoli, piante, fiori, televisori, computer;

– spese per animali domestici;

– spese per estetista, parrucchiere;

– pranzi fuori casa

Per l’elenco completo delle spese che subiranno gli accertamento del Fisco tramite Redditometro, è possibile scaricare la tabella A dell’allegato al decreto 7 maggio. E’ possibile farlo nel box qui sotto:

Come imputare le spese al contribuente In base al nuovo Redditometro, le spese effettuate si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Come si stabilisce il reddito delle persone Il Redditometro avrebbe agito per stabilire un reddito presunto sulla base delle spese effettuate. Come spiega il decreto 7 maggio, l’agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base di 5 fattori:



1) dell’ammontare delle spese che risultano sostenute dal contribuente;

2) dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente;

3) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;

4) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

5) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.



Redditometro 2024: le 11 famiglie tipo accertate dal Fisco La tabella B dell’allegato al decreto Redditometro 2024, invece, elenca tutte le famiglie tipo che effettuano i vari consumi elencati nella tabella A. Si va delle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori. Ecco la lista completa: – TIPOLOGIA FAMIGLIA 1: Persona sola con meno di 35 anni.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_5: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 2: Coppia senza figli con meno di 35 anni.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_1: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_5: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_5: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 5: Persona sola con 65 anni o più.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_5: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 6: Coppia senza figli con 65 anni o più.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_5: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 7: Coppia con un figlio.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_5: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 8: Coppia con due figli.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_1: Coppia con due figli residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_2: Coppia con due figli residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_5: Coppia con due figli residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 9: Coppia con tre o più figli.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_5: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 10: Monogenitore.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_1: Monogenitore residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_2: Monogenitore residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_5: Monogenitore residente nella zona geografica Isole

– TIPOLOGIA FAMIGLIA 11: Altre Tipologie.

TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_1: Altre Tipologie residente nella zona geografica NordͲOvest

TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_2: Altre Tipologie residente nella zona geografica NordͲEst

TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro

TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud

TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_5: Altre Tipologie residente nella zona geografica Isole

Cosa succede con l’abrogazione del decreto Redditometro 2024 Ribadiamo ora che il provvedimento che reintroduceva il redditometro è stato definitivamente abolito. La conseguenza è che non verranno effettuati i controlli stabiliti nel meccanismo di funzionamento. Ad annunciare la novità, al termine del consiglio dei ministri numero 90 del 26 luglio, è stato il ministro Matteo Salvini, che su X ha postato” una grande vittoria grazie alla Lega: stop al Grande Fratello Fiscale! Approvato in Consiglio dei Ministri il superamento definitivo del redditometro, uno strumento intrusivo di un fisco nemico di cittadini e lavoratori che, da oggi, farà finalmente parte del passato”.



E ancora: “Più garanzie per i cittadini e stop al Grande Fratello fiscale! Lasciamo lavorare gli italiani perbene, assicurando che ad essere individuati e puniti – senza sconti – siano coloro che non hanno mai dichiarato niente. Una misura di buonsenso, bene così!”.

Ecco il post di Matteo Salvini:

