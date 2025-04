Funerali Papa Francesco: dal 23 al 26 aprile. Orari, trasporti, info utili

La mattina del 21 aprile 2025 la Santa Sede ha comunicato ufficialmente la morte di Papa Francesco, e si è subito attivata la macchina organizzativa, per assicurare lo svolgimento ordinato delle esequie papali e della successiva cerimonia di inizio del ministero del nuovo Pontefice.



Sono 5 i giorni di lutto nazionale proclamati, fino al giorno dei funerali, che si terranno sabato 26 aprile. Come riporta una nota di Palazzo Chigi, durante questo periodo, su tutti gli edifici pubblici del territorio nazionale verranno esposte le bandiere a mezz’asta, in segno di rispetto e partecipazione collettiva al cordoglio per la scomparsa del Santo Padre.



Nel giorno dei funerali, alle ore 10.00 – in concomitanza con l’inizio della Messa esequiale – è previsto un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici della pubblica amministrazione e nelle scuole di ogni ordine e grado, qualora aperti. Nei casi in cui tali istituzioni risultino chiuse, il momento commemorativo sarà osservato nel primo giorno di apertura successivo.



Per l’intera durata del lutto nazionale, il Governo ha rivolto un invito alle autorità locali e agli organizzatori di eventi pubblici a garantire un tono sobrio e rispettoso nello svolgimento di manifestazioni culturali, civili e istituzionali. In particolare, si raccomanda il differimento di eventi sportivi o di intrattenimento previsti per la giornata del funerale, affinché l’attenzione della comunità possa concentrarsi sul valore simbolico e spirituale della cerimonia funebre.



In questo articolo, forniamo un quadro completo, dettagliato e aggiornato dell’organizzazione dei funerali, con tutte le informazioni utili su orari, accessi, sicurezza, trasporti, eventi giorno per giorno.

Il decreto organizzativo Al fine di affrontare la complessità organizzativa di un evento senza precedenti nella storia recente, il decreto-legge emanato dal Governo ha conferito poteri speciali al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Quest’ultimo assume un ruolo centrale nella pianificazione e attuazione di tutte le misure necessarie, operando in stretto coordinamento con il Prefetto di Roma, il Sindaco di Roma Capitale, il Presidente della Regione Lazio e il Commissario straordinario per il Giubileo 2025.

Il testo normativo prevede la possibilità di agire anche in deroga alle normative ordinarie in materia di sicurezza pubblica, appalti e gestione delle risorse. La gestione unitaria sarà assicurata da un sistema di sinergie tra enti pubblici, amministrazioni locali e società partecipate, con l’obiettivo di garantire efficienza, tempestività e ordine in ogni fase dell’evento​

Camera Ardente il 23 aprile A partire dalle ore 9:00 del 23 aprile, la camera ardente è stata aperta ai fedeli nella Basilica di San Pietro. Migliaia di persone, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno atteso pazientemente per rendere omaggio al Pontefice.



Dalle ore 11 è possibile rendere omaggio al Santo Padre fino alle ore 24.



Le forze dell’ordine hanno gestito con ordine i varchi di accesso, con percorsi separati per i gruppi organizzati e per i singoli pellegrini. Le linee della metropolitana romana, in particolare la linea A, operano con corse straordinarie, mentre bus navetta collegano i parcheggi esterni con il centro cittadino.

Veglia il 25 aprile Nella giornata del 25 aprile, in concomitanza con la Festa della Liberazione, diverse veglie si terranno in chiese e parrocchie italiane. Alle ore 20.00, nella Basilica di San Pietro, il cardinale Farrell presiederà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco.

Esequie solenni di Papa Francesco il 26 aprile Tuto si conclude con la Santa Messa esequiale, quindi i funerali, previsti per le ore 10 di sabato 26 aprile. I fedeli potranno accedere a Piazza San Pietro a partire dalle 6:30 del mattino.



Alla cerimonia parteciperanno delegazioni e leader di tutti i paesi, tra cui Donald Trump insieme alla moglie Melania, il presidente francese Macron e il leader ucraino Zelensky.

Al termine della Santa Messa esequiale, il feretro del Pontefice sarà accompagnato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Trasporti: come arrivare a San Pietro Durante i giorni delle esequie papali, Roma sarà al centro dell’attenzione mondiale. Per garantire una mobilità ordinata, l’intero sistema di trasporto urbano è stato riorganizzato con misure straordinarie. L’accesso alla zona del Vaticano, in particolare alle aree di Borgo, Prati e San Pietro, sarà regolato da un sistema di divieti di transito temporanei, con chiusura delle principali arterie stradali tra le 5:00 e le 16:00 nelle giornate del 25 e 26 aprile.



I mezzi pubblici saranno potenziati su tutto il territorio cittadino, in particolare le linee della metropolitana. La Linea A, che collega Anagnina a Battistini, sarà attiva in modalità continuativa nei giorni delle celebrazioni, con treni aggiuntivi ogni 5 minuti nelle ore di punta. Anche le linee ferroviarie in ingresso verso Roma Termini e Roma San Pietro saranno rinforzate con corse straordinarie.



Per chi arriva in automobile, sono stati predisposti parcheggi di scambio presso i principali ingressi della città – come Saxa Rubra, Laurentina, Ponte Mammolo e Anagnina – dai quali sarà possibile proseguire in autobus navetta gratuiti, con frequenza regolare. Sono sospese le ZTL e i varchi elettronici in alcuni quartieri periferici per facilitare i flussi turistici e religiosi, mentre le aree centrali rimangono completamente interdette al traffico privato non autorizzato.



Sul portale ufficiale Atac è spiegato ai fedeli come raggiungere San Pietro. METRO

Metro A: stazioni Cipro e Ottaviano. La stazione Cipro è dotata di ascensore; la stazione Ottaviano è dotata di montascale. Ultime corse dai capolinea ore 23.30



RETE FERROVIARIA

FL1 (cambiando a Trastevere con FL3-FL5)-FL3-FL5: stazione Roma San Pietro. Orario consultabile su www.trenitalia.com



RETE DI SUPERFICIE

Sono potenziate undici linee del servizio di superficie nella zona di San Pietro. Potenziate anche altre sei linee della rete portante

LINEA CAPOLINEA A CAPOLINEA B 23 LARGO SAN LEONARDO MURIALDO CLODIO 32 STAZIONE SAXA RUBRA METRO OTTAVIANO 40 TERMINI SAN PIETRO/LUNGOTEVERE IN SASSIA 49 STAZIONE MONTE MARIO CAVOUR 62 STAZIONE TIBURTINA STAZIONE SAN PIETRO 64 TERMINI STAZIONE SAN PIETRO 70 TERMINI/VIA GIOLITTI CLODIO 83 LARGO VALSABBIA STAZIONE OSTIENSE 85 METRO ARCO DI TRAVERTINO TERMINI 87 COLLI ALBANI METRO LEPANTO 105 METRO PARCO DI CENTOCELLE TERMINI 118 VILLA DEI QUINTILI PIAZZA VENEZIA 246 METRO CORNELIA VIA AURELIA/MALAGROTTA 492 STAZIONE TIBURTINA METRO CIPRO 495 STAZIONE TIBURTINA VALLE AURELIA 792 VIA DELLA PISANA/EUDES SAN GIOVANNI 916 QUARTACCIO PIAZZA VENEZIA

SERVIZIO NOTTURNO

Nelle ore notturne la zona di San Pietro è raggiunta dalle linee notturne NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904

Siti e link utili per funerali di Papa Francesco Sito del Vaticano

https://www.vatican.va

Informazioni istituzionali sul Papa, il Collegio cardinalizio e la cerimonia di insediamento del nuovo Pontefice. Roma Mobilità – Info su trasporto pubblico e chiusure stradali

https://www.romamobilita.it

Notizie aggiornate su deviazioni autobus, chiusure metro, zone interdette al traffico.



ATAC – Azienda Trasporti Capitolina

https://www.atac.roma.it

Orari straordinari, linee speciali e avvisi per raggiungere l’area vaticana in sicurezza. Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri

https://www.protezionecivile.gov.it

Comunicati sulle misure di sicurezza, presidi sanitari, punti di soccorso e piani di emergenza.

Prefettura di Roma

https://www.prefettura.it/roma

Ordinanze locali, accessi contingentati, disposizioni per eventi pubblici.



