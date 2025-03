Concorso Vigili del Fuoco 2025, 30 Informatici con diploma: come partecipare

È stato pubblicato il nuovo bando del Concorso Vigili del Fuoco 2025 per diplomati. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 30 Ispettori Informatici all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per diplomati tecnici interessati a intraprendere una carriera nel settore informatico all’interno di un corpo prestigioso come quello dei Vigili del Fuoco.

Vediamo nel dettaglio come partecipare al concorso, i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 30 Informatici: riserve di posti Ai posti messi a bando si applicano le seguenti riserve: Un sesto dei posti (5 posti) riservati al personale del ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti previsti, esclusi i limiti di età.

riservati al personale del ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti previsti, esclusi i limiti di età. Il 10% dei posti (3 posti) riservati al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi da almeno sette anni e con almeno 200 giorni di servizio.

riservati al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi da almeno sette anni e con almeno 200 giorni di servizio. Il 15% dei posti (4 posti) riservati agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.

riservati agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. Il 2% dei posti (1 posto) riservato agli ufficiali delle forze armate che abbiano completato la ferma biennale senza demerito. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori idonei saranno assegnati agli altri candidati in graduatoria​.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 30 Informatici: requisiti Per poter partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti entro la data di scadenza della domanda: Cittadinanza italiana .

. Godimento dei diritti politici .

. Età massima di 45 anni . Tale limite è aumentato di un periodo massimo di 3 anni per coloro che hanno prestato servizio militare. Il limite di età non si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente diritto alla riserva di un sesto dei posti.

. Tale limite è aumentato di un periodo massimo di 3 anni per coloro che hanno prestato servizio militare. Il limite di età non si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente diritto alla riserva di un sesto dei posti. Idoneità fisica, psichica e attitudinale , secondo i requisiti definiti dal Decreto Ministeriale 4 novembre 2019, n. 166.

, secondo i requisiti definiti dal Decreto Ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici nei seguenti indirizzi:

rilasciato da istituti tecnici nei seguenti indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica.



Informatica e Telecomunicazioni.

Buona condotta e qualità morali, in conformità con quanto previsto dalla legge.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 30 Informatici: domanda La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale ufficiale all’indirizzo concorsionline.vigilfuoco.it. I candidati devono accedere al sistema utilizzandole credenziali digitali SPID o CIE. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 24 aprile 2025. Oltre questo termine, il sistema non permetterà più l’invio della domanda, consentendo esclusivamente la visualizzazione e stampa della domanda già inviata​.

Concorso Vigili del Fuoco 2025, 30 Informatici: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. Se il numero delle domande supera di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, sarà prevista una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame. I candidati che ottengono un punteggio minimo di 6/10 verranno ammessi alle prove successive​. Sono esonerati dalla preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. La prova scritta potrà consistere nella stesura di un elaborato, o in alternativa in una serie di quesiti a risposta aperta o a risposta multipla, sulle seguenti materie: Architettura e sviluppo di applicativi software.

Architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione.

Gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati.

Paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software.

Utilizzo dei database management systems.

Sistemi ed apparati di telecomunicazioni.

Sicurezza informatica. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30​. La prova orale verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e sulle seguenti materie: Elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

Informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale.

Ordinamento del Ministero dell’Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Verifica della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. Anche in questo caso, il punteggio minimo per superare la prova è di 21/30​. La graduatoria finale sarà elaborata sommando i punteggi delle prove scritta e orale. In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà assegnata: Ai candidati appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A chi è in possesso dei titoli di preferenza di cui al DPR 16 giugno 2023, n. 82

Al candidato più giovane di età.

