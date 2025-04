Concorso Comune di Brescia 2025, bando per 24 amministrativi diplomati: come partecipare

È stato pubblicato il bando di un nuovo Concorso Comune di Brescia 2025 per l’assunzione di 24 Istruttori Amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Il bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 607 del 20 marzo 2025, rappresenta un’importante occasione per diplomati che desiderano intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione. I vincitori saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali.

I posti sono destinati a candidati in possesso di diploma di maturità, con possibilità di accesso anche per cittadini europei e stranieri con requisiti equiparati. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 22 aprile 2025 alle ore 23:59. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per partecipare e il Manuale consigliato per la preparazione.

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: riserve di posti Dei 24 posti messi a concorso, alcuni sono riservati a particolari categorie ai sensi delle normative vigenti: 3 posti sono riservati a soggetti con disabilità iscritti negli elenchi del collocamento mirato (art. 1 Legge 68/1999);

sono riservati a soggetti con disabilità iscritti negli elenchi del collocamento mirato (art. 1 Legge 68/1999); 7 posti sono riservati ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito o in rafferma (artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010);

sono riservati ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito o in rafferma (artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010); 4 posti sono riservati a operatori volontari del servizio civile nazionale o universale concluso senza demerito (art. 18, comma 4, D.Lgs. 40/2017).

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: requisiti Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando: Diploma di maturità che consenta l’accesso all’università. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi con riserva, in attesa del riconoscimento di equivalenza;

che consenta l’accesso all’università. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi con riserva, in attesa del riconoscimento di equivalenza; Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure status equiparato;

Età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’impiego nella Pubblica Amministrazione;

Regolarità rispetto agli obblighi di leva (per i nati entro il 31/12/1985);

Idoneità fisica all’impiego;

Identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS);

Pagamento di un contributo di partecipazione di € 10, da effettuare tramite PagoPA seguendo le indicazioni riportate nel bando.

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: domanda La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 23:59 del 22 aprile 2025 tramite il portale inPA, previa registrazione con identità digitale. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario compilare il format di candidatura, allegare eventuali certificazioni richieste (in caso di disabilità o DSA), e versare il contributo di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA. Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta elettronica che certifica la corretta presentazione della domanda. In caso di più invii, sarà considerata valida solo l’ultima domanda trasmessa entro i termini.

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: prove La selezione si articolerà in due prove: Prova scritta;

Prova orale. La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla, con quesiti sia di carattere tecnico-professionale che attitudinale. Saranno infatti oggetto di valutazione: Conoscenze giuridiche e amministrative;

Capacità attitudinali come problem solving, comunicazione e orientamento al risultato (competenze trasversali);

Competenze informatiche, in particolare su software gestionali, Office e portali digitali comunali. La prova orale consisterà in un colloquio individuale, volto a verificare: La padronanza dei contenuti tecnici e delle materie indicate;

La capacità di sviluppare ragionamenti complessi sugli argomenti trattati;

La conoscenza della lingua inglese (livello A1);

(livello A1); Le abilità comunicative e relazionali. Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 21/30. Alla prova orale saranno ammessi i primi 200 candidati che avranno raggiunto la sufficienza nella prova scritta, più gli ex aequo.

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: come prepararsi Le prove verteranno sulle seguenti materie, trattate in maniera completa nel Manuale consigliato per la preparazione: Elementi e principi generali sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali, con particolare riferimento alla elezione, nomina, composizioni e competenze degli organi politici, alle competenze degli organi gestionali e al bilancio del Comune;

Nozioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Gli atti amministrativi del Comune (caratteristiche, elementi essenziali, struttura, tipologia e competenza);

La documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e controlli;

Nozioni in materia di Codice dei Contratti pubblici;

Nozioni in materia di Codice dell’amministrazione digitale;

Nozioni in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Protezione dei dati personali;

Il rapporto di pubblico impiego, contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, diritti, doveri, responsabilità, codice di comportamento e codice disciplinare.

Il Manuale Concorso Comune di Brescia 24 Istruttori amministrativi tratta in maniera approfondita tutte le materie indicate nel bando di concorso per il profilo di istruttore amministrativo.

simulatore di quiz

teoria e quiz di inglese e informatica

focus sul CAD

l’innovativo Tutor Digitale basato sull’Intelligenza Artificiale che supporterà il candidato nello studio e nel ripasso delle materie, grazie alla possibilità di creare schemi e mappe, e permetterà di fare simulazioni delle prove d’esame.

Concorso Comune di Brescia 2025, 24 amministrativi: mansioni, stipendio e benefit Il profilo professionale dell’Istruttore Amministrativo prevede una pluralità di attività legate alla gestione dei processi amministrativi e contabili dell’ente. Chi ricopre questo ruolo sarà chiamato a operare in autonomia, nel rispetto di direttive e procedure predefinite, con piena responsabilità del risultato. Le mansioni includono, Gestione servizi di front office con l’utenza interna ed esterna;

rilascio di certificazioni e documenti;

organizzazione, conservazione e gestione del patrimonio documentale del Comune;

coordinamento di personale inquadrato in aree inferiori. Dal punto di vista economico, il trattamento previsto per questa figura si compone di uno stipendio tabellare annuo lordo pari a 21.392,87 euro, cui si aggiunge un’indennità di comparto di 549,60 euro lordi annui, la tredicesima mensilità e un eventuale trattamento accessorio correlato alle specificità del servizio prestato. Tutte le somme sono soggette alle ordinarie trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali. A completare l’offerta, il Comune di Brescia ha attivato un articolato sistema di welfare aziendale che prevede numerose agevolazioni per i dipendenti. Tra queste rientrano convenzioni per: Luce e gas;

Trasporti pubblici;

Mercati ortofrutticoli, farmacie, sport, cultura e musica;

Asili nido e servizi formativi.

