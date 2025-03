Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: come partecipare

Nuovo Concorso Comune di Milano 2025 per il reclutamento di Agenti di Polizia Locale. Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di 15 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. L’iniziativa è parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30/01/2025, e prevede la selezione di nuovi agenti per garantire una maggiore efficienza nel servizio pubblico e nella sicurezza urbana.

Il concorso prevede la riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate e 3 posti per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale. In caso di assenza di candidati idonei appartenenti a queste categorie, i posti verranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare al Concorso Comune di Milano 2025 per 15 agenti di Polizia Locale, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: requisiti Per poter partecipare al Concorso Comune di Milano 2025, i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando: Cittadinanza italiana.

Età minima di 18 anni e non superiore al limite previsto per la permanenza in servizio.

Non esclusione dall’elettorato politico attivo.

Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.

Possesso di un diploma di Scuola Secondaria di secondo grado.

Patente di guida di categoria B.

Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il ruolo.

Disponibilità al porto e all’uso dell’arma e alla conduzione di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Requisiti per l’attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, tra cui il godimento dei diritti civili e politici, e l’assenza di condanne penali per delitti non colposi.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: domanda Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, tramite la compilazione del format disponibile sul Portale inPA a questa pagina, entro le ore 12:00 del 22 aprile 2025.

Sarà obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC),e per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi, entro il termine di scadenza del bando, tramite la piattaforma PagoPA, secondo le indicazioni contenute nel Portale inPA al momento della presentazione della domanda. Al termine della procedura, verrà rilasciata una ricevuta elettronica con un codice ID univoco per ogni candidatura.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: prove La selezione per il Concorso Comune di Milano 2025 per 15 agenti di Polizia Locale prevede lo svolgimento di tre diverse prove: una prova scritta,

una prova di efficienza fisica,

una prova orale. La prova scritta si terrà in modalità digitale da remoto a partire dal 05 maggio 2025. Questa prova potrà consistere nella risoluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla, nella redazione di un elaborato o nella risposta sintetica a una serie di quesiti. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica i candidati che avranno riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno 21/30. La prova di efficienza fisica si svolgerà in presenza a partire dal 04 giugno 2025. Per essere ammessi, è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva agonistica relativo all’atletica leggera e sport affini, valido alla data di svolgimento della prova. Questa prova consisterà nell’esecuzione sequenziale dei seguenti esercizi: Corsa di 1000 metri piani : da completare nel tempo massimo di 4 minuti e 45 secondi per gli uomini e 5 minuti e 55 secondi per le donne.

: da completare nel tempo massimo di 4 minuti e 45 secondi per gli uomini e 5 minuti e 55 secondi per le donne. Piegamenti sulle braccia al suolo : da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti. Gli uomini devono effettuare 10 piegamenti, mentre le donne 5 piegamenti.

: da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti. Gli uomini devono effettuare 10 piegamenti, mentre le donne 5 piegamenti. Salto in alto: gli uomini devono superare un’asticella posizionata a 105 cm, mentre per le donne l’altezza è di 85 cm. Ciascun candidato ha a disposizione tre tentativi da effettuare nel tempo massimo di 3 minuti. L’esito della prova di efficienza fisica non comporta l’attribuzione di un punteggio ma soltanto un giudizio di idoneità o non idoneità, e l’eventuale mancato superamento anche di un solo esercizio comporta l’esclusione dal concorso. Non è ammessa la ripetizione delle prove. La prova orale si terrà in presenza a partire dal 19/06/2025 e sarà finalizzata alla valutazione delle conoscenze già oggetto della prova scritta. Durante il colloquio verranno approfonditi i temi trattati nella prova scritta e verranno anche valutate la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. La prova orale sarà superata se il candidato conseguirà un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio finale del concorso sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: materie d’esame e come prepararsi La prova scritta e la prova orale verteranno sulle seguenti materie: Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Codice penale, limitatamente a: Libro Primo (Titoli da I a VI), Libro Secondo (Titoli II, III, XI, XII e XIII) e Libro Terzo (Titolo I);

Codice di Procedura penale, limitatamente a: Parte I (Libro I, III e IV) e Parte II (Libro V);

Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;

Nozioni di Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Nozioni in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e s.m.i.);

Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’attività della Pubblica Amministrazione;

Nozioni di Legislazione in materia di tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), limitatamente a: Titolo III e Titolo IV;

Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Saranno inoltre accertate le seguenti capacità e abilità: Problem solving;

Gestione dello stress;

Capacità di lavorare in gruppo in un’organizzazione complessa;

Gestione dei rapporti con il pubblico;

Capacità logica induttiva e deduttiva, numerica e di ragionamento.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: stipendio e welfare aziendale Il concorso per l’assunzione di 15 Agenti di Polizia Locale presso il Comune di Milano prevede un trattamento economico iniziale particolarmente interessante. Lo stipendio annuo lordo previsto per il profilo professionale dell’Area degli Istruttori è pari a 21.392,87 euro, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Oltre allo stipendio base, i candidati vincitori percepiranno anche l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro. Oltre al trattamento economico, il Comune di Milano offre una serie di benefici di welfare aziendale volti a migliorare il benessere dei dipendenti. Tra questi vi sono: Agevolazioni per il trasporto pubblico regionale e nazionale, inclusi Trenord e Trenitalia.

Gratuità del trasporto pubblico cittadino per i dipendenti del Comune.

Pasti convenzionati attraverso una rete di esercizi di ristorazione selezionati.

Biglietti gratuiti o a prezzo ridotto per spettacoli e mostre organizzati dal Comune di Milano.

Convenzioni sanitarie che permettono di accedere a prestazioni a tariffe agevolate presso strutture convenzionate, attraverso una piattaforma dedicata.

