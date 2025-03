Concorsi Polizia Locale 2025: bandi attivi e come prepararsi

Concorsi Polizia Locale 2025: sono numerosi gli Enti alla ricerca di agenti di Polizia Locale, per il potenziamento dell’organico o per il ricambio generazionale. Si tratta di importanti occasioni per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, se pur con requisiti un po’ più stringenti rispetto a quelli richiesti per l’accesso ad altri profili professionali.

È infatti richiesto, in maniera analoga a quanto accade per i concorsi per le Forze Armate, il superamento di una prova di idoneità fisica oltre che il superamento delle classiche prove scritte e orali sulle materie d’esame.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funzionano i Concorsi Polizia Locale, chi può parteciparvi, come prepararsi e i bandi aperti per cui è possibile fare domanda, in continuo aggiornamento, oltre che il Manuale consigliato per la preparazione.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Agente e ufficiale di Polizia locale e municipale – Istruttore e funzionario (Cat. C e D) Questo manuale, giunto alla seconda edizione, si presenta come strumento completo a 360 gradi per la preparazione alle prove dei concorsi per Istruttore di Polizia locale municipale. Il testo è stato realizzato e curato da autori con esperienza decennale nella Polizia locale che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici di concorsi, maturando una pluriennale esperienza e conoscenza del settore. L’intento è proporre al candidato il livello migliore possibile di conoscenza di ogni singola materia trattata nell’ottica del superamento della prova scritta ed orale del concorso, accompagnandolo passo per passo nella preparazione di tutti gli argomenti. Il manuale si presenta suddiviso in 4 parti principali:1) la Polizia locale;2) le materie teoriche di inquadramento generale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento enti locali, diritto penale, procedura penale, polizia giudiziaria, sanzioni e illeciti);3) le materie di competenza istituzionale della Polizia locale (circolazione stradale e infortunistica, illeciti, reati e sanzioni, polizia edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale, legislazione sullo straniero, sicurezza urbana, protezione civile);4) la Polizia locale in fase dinamica (tecniche e modelli per la redazione degli atti).All’interno del testo sono inseriti diversi strumenti di supporto allo studio:- evidenziature e riquadri per attirare l’attenzione sulle cose da non dimenticare e che ricorrono nelle prove scritte ed orali dei concorsi;- i box “RICORDA” che focalizzano l’attenzione sui concetti e aspetti da ricordare;- i quiz a fine capitolo, raggiungibili tramite Qrcode per verificare la propria preparazione su quell’argomento. Massimo Ancillotti, Massimo Caciolli, Roberto Capretta, Giuseppe Carmagnini, Giuseppe Napolitano | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

Concorsi Polizia Locale 2025: requisiti generali I requisiti generali per l’accesso ai Concorsi Polizia Locale sono i seguenti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, con adeguata conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore ai 18 anni. Potrebbe essere previsto un limite massimo di età nei diversi bandi;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati contemplati dalla legge in materia di accesso al rapporto di pubblico impiego, salvo riabilitazione;

non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226;

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi.

Concorsi Polizia Locale 2025: requisiti specifici Come anticipato, l’accesso alla Polizia Locale richiede ulteriori requisiti rispetto a quelli generali. Innanzitutto il titolo di studio, e nello specifico: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, per l’accesso ai profili nell’Area degli Istruttori;

Laurea, per l’accesso ai profili nell’Area dei Funzionari (o Istruttori direttivi). Occorrerà inoltre essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero: idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

non avere alcun motivo ostativo al porto dell’arma di ordinanza ed al servizio armato. È richiesto inoltre il possesso della patente di guida. Nella maggior parte dei bandi è richiesta solo la patente di categoria B, ma potrebbe anche essere richiesta la patente di categoria A, o comunque l’impegno a conseguirla entro la data di assunzione. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120 si precisa che, per le particolari mansioni cui è preposto il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, la condizione di privo della vista di cui alla legge n. 68/1999 è da considerarsi inidoneità fisica specifica; l’accertamento del possesso dei requisiti di efficienza fisica è effettuato dal Medico competente designato dall’Ente al momento dell’assunzione in servizio.

Concorsi Polizia Locale 2025: prove Le selezioni dei Concorsi Polizia Locale solitamente possono articolarsi in: Prova preselettiva (in caso di un numero di domande particolarmente elevato rispetto ai posti messi a concorso);

Prova scritta;

Prova orale;

Prove di efficienza fisica;

Eventuale valutazione dei titoli.

Il Manuale Concorso Agente e ufficiale di Polizia locale e municipale – Istruttore e funzionario (Cat. C e D) tratta tutte le materie previste dal bando, con approfondimenti sulla redazione di atti amministrativi e con gli ultimi aggiornamenti normativi.

Nella sezione online, raggiungibile seguendo le indicazioni presenti in fondo al libro, è presente l’innovativo Tutor Digitale, che supporta il candidato nello studio con vari strumenti:

spiegazione e ripasso degli argomenti;

creazione mappe e schemi;

creazione di un piano di studio personalizzato;

simulazioni della prova scritta.

Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Concorsi Polizia Locale 2025: 3 posti Comune di Corsico (MI) Il Comune di Corsico, in provincia di Milano, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 agenti di Polizia Locale, area degli Istruttori. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per l’invio è fissato al 2 aprile 2025, ore 12:00.

È richiesto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10,33 euro tramite il sistema PagoPA. La procedura di selezione prevede: Prova di efficienza fisica (prevista per il 7 aprile 2025);

Prova scritta (il 9 aprile 2025);

Prova orale (10 e 11 aprile 2025).

Concorsi Polizia Locale 2025: 6 posti stagionali Comune di San Michele al Tagliamento (VE) Il Comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, ha pubblicato un concorso per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 6 agenti di Polizia Locale, categoria C1, per esigenze stagionali. Le assunzioni saranno a tempo pieno (36 ore settimanali), con decorrenza presumibile da giugno a settembre 2025. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine di scadenza è il 6 aprile 2025. La selezione prevede: Valutazione dei titoli;

Colloquio orale sulle materie indicate nel bando.

Concorsi Polizia Locale 2025: 8 posti Comune di Vieste (FG) Il Comune di Vieste, in provincia di Foggia, ha pubblicato un bando per la copertura di 8 posti di agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato e parziale, di cui: 4 posti part time verticale al 33,33% (4 mesi l’anno)

4 posti part time verticale al 25,00% (3 mesi l’anno) La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, dove è anche possibile scaricare il bando, selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per l’invio delle domande scade il 9 aprile 2025. Per la partecipazione è richiesto pagamento di un contributo di partecipazione di 10,32 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante l’invio della domanda. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale preselezione;

2 prove scritte;

prova orale.

1 prova di efficienza fisica;

Concorsi Polizia Locale 2025: 3 posti Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) Il Comune di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 agenti di Polizia Locale, Area degli Istruttori. È prevista la riserva di 1 posto per i volontari delle Forze Armate.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per l’invio è il 9 aprile 2025. Tra i requisiti richiesti: diploma di scuola superiore, patente B, idoneità psico-fisica e disponibilità al porto d’armi. Le prove d’esame prevedono: Prova scritta;

Prova orale con verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Concorsi Polizia Locale 2025: 6 posti Comune di Siena Il Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 unità nel profilo di Istruttore Agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori. È prevista la riserva di 1 posto ai volontari delle Forze Armate.

La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite il portale InPA, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per l’invio è fissata al 13 aprile 2025.

Per partecipare è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare tramite PagoPA. Le prove d’esame comprendono: Eventuale preselezione;

Prova scritta teorico-pratica;

Prova orale.

Concorsi Polizia Locale 2025: 4 posti Comune di Civitavecchia (RM) Il Comune di Civitavecchia, in provincia di Roma, ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. È prevista la riserva di 1 posto per i volontari delle Forze Armate e di 1 posto per gli operatori volontari del servizio civile universale.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente tramite il Portale InPA, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per l’invio è fissato al 18 aprile 2025. La selezione si articola nelle seguenti prove: Prova scritta;

Prova di efficienza fisica (corsa e piegamenti);

Prova orale con valutazione anche delle competenze trasversali. Sono richiesti diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente B e idoneità al porto d’armi. È previsto un contributo di partecipazione pari a 10,33 euro.

Concorsi Polizia Locale 2025: 15 posti Comune di Milano Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di 15 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. L’iniziativa è parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30/01/2025, e prevede la selezione di nuovi agenti per garantire una maggiore efficienza nel servizio pubblico e nella sicurezza urbana. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, tramite la compilazione del format disponibile sul Portale inPA a questa pagina, entro le ore 12:00 del 22 aprile 2025. Sono previste le seguenti prove: una prova scritta,

una prova di efficienza fisica,

una prova orale. Per tutti i dettagli sul concorso si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi Polizia Locale 2025: 3 posti Comune di Formigine (MO) L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 istruttori di vigilanza da assegnare al Comune di Formigine. Uno dei posti è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.

Le domande vanno inviate tramite la piattaforma online indicata nel bando. La scadenza è fissata al 30 aprile 2025.

La selezione prevede: Prova scritta;

Prova orale, con accertamento di lingua inglese e competenze informatiche;

Colloquio con esperto in psicologia del lavoro per la verifica dell’idoneità psico-attitudinale.

