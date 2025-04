Poste, rincari 2025: quanto costano ora lettere, raccomandate e pacchi. Le nuove tariffe

Dal 31 marzo 2025, sono entrati ufficialmente in vigore gli aumenti delle tariffe per i servizi postali universali offerti da Poste Italiane.



L’aggiornamento dei prezzi, stabilito attraverso la Delibera 51/25/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), riguarda un’ampia gamma di servizi, dalla semplice spedizione di lettere ordinarie fino ai pacchi internazionali, passando per raccomandate, assicurate, atti giudiziari e servizi accessori come l’avviso di ricevimento o il contrassegno.



L’aumento coinvolge sia i clienti retail (cioè cittadini e piccoli utenti che utilizzano i servizi attraverso gli uffici postali o online), sia quelli business (aziende e grandi clienti che utilizzano i centri di accettazione o canali dedicati). Le nuove tariffe si applicano dal 31 marzo per i canali business, mentre per gli utenti retail le modifiche sono in vigore dal 3 aprile 2025.



La revisione dei prezzi rientra nella regolamentazione dei cosiddetti servizi universali, ovvero quei servizi minimi che lo Stato garantisce a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Tra questi rientrano, ad esempio, la Posta 1, la Posta 4, la Raccomandata e l’Assicurata. Secondo Poste Italiane, l’aggiornamento tiene conto dell’adeguamento ai costi sostenuti per garantire la qualità e la capillarità del servizio, pur restando nei limiti stabiliti da AGCOM.



Gli aumenti, in alcuni casi, sono di pochi centesimi, ma incidono su operazioni quotidiane per milioni di utenti: inviare una semplice raccomandata, ad esempio, ora costa 6 euro, mentre un pacco ordinario nazionale da 3 kg supera i 10 euro. Anche i costi per notificare multe e atti giudiziari subiscono rincari.



Vediamo nel dettaglio, servizio per servizio, cosa cambia e gli aumenti in vigore, che ricadono su chi deve spedire oggi.

Niente aumenti sul bollettini postali Gli aumenti 2025 riguardano anche i bollettini pagati in posta per le bollette o altro? La risposta è no, non risultano aumenti diretti nelle commissioni per il pagamento dei bollettini postali standard. Tuttavia, a partire dal 31 marzo 2025, è previsto un incremento di 5 centesimi per il servizio accessorio di Contrassegno applicato alle spedizioni universali nazionali.



Ricordiamo poi che Poste Italiane consente l’utilizzo dei pagamenti digitali, offrendo commissioni ridotte per i bollettini pagati tramite canali online. Ad esempio, dal 15 gennaio 2024, la commissione per il pagamento di bollettini e avvisi pagoPA effettuati attraverso l’AppIO o il sito web pagoPA è stata ridotta da 1,50 € a 0,50 € per importi fino a 50,00 €. ​



È consigliabile verificare periodicamente le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane per restare aggiornati su eventuali variazioni tariffarie future.

Aumento tariffe 2025 Posta 1 (Retail) La Posta 1 è uno dei servizi più utilizzati dai cittadini per invii urgenti con tracciatura dell’avvenuto recapito. Le tariffe di questo servizio sono state aumentate in tutti gli scaglioni di peso e formato.



In particolare, per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, il prezzo passa da 2,90 euro a 3,00 euro. Anche gli invii di peso superiore registrano aumenti proporzionali, sempre entro i limiti previsti per il servizio universale.

Aumento tariffe Posta 1 Pro La Posta 1 Pro è una versione avanzata destinata principalmente ai clienti business. Anche in questo caso le tariffe crescono su tutta la linea.

Per un invio fino a 100 grammi, formato piccolo o medio, si passa da 2,28 euro a 2,44 euro. L’aumento si riflette anche su Posta1online nazionale, ossia il servizio digitale che permette di inviare documenti via web con recapito cartaceo al destinatario.

Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per leggere altre notizie e approfondimenti come questo.

Aumento tariffe Posta 4 (Retail) La Posta 4 è il servizio base di corrispondenza, scelto da chi non ha particolari urgenze. Le nuove tariffe prevedono un lieve aumento per il primo scaglione di peso.



Per una lettera fino a 20 grammi, formato piccolo standard, il costo sale da 1,25 euro a 1,30 euro.

Tariffe 2025 Posta 4 Pro Anche la versione business della Posta 4 registra un rincaro.

Per gli invii fino a 20 grammi, formato piccolo standard, si passa da 1,03 euro a 1,10 euro. Questo incremento riguarda anche Posta4online nazionale.

Tariffa 2025 Posta Massiva La Posta Massiva è utilizzata per grandi volumi di invii da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Le tariffe crescono in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione.



Un esempio: per invii omologati fino a 20 grammi destinati ad aree metropolitane, la tariffa sale da 0,32 euro a 0,34 euro.

Aumento Avviso di ricevimento (Retail) L’avviso di ricevimento, richiesto spesso per raccomandate e atti giudiziari, aumenta anche per il canale retail.



La tariffa passa da 1,00 euro a 1,05 euro e si applica a numerosi servizi, tra cui: Posta Raccomandata, Posta Raccomandata Giudiziaria, Posta Assicurata, Poste Delivery Standard e Pieghi di Libri con raccomandazione.

Aumento Avviso di ricevimento (Business) Per le aziende, l’avviso di ricevimento sale da 0,80 euro a 0,85 euro.

La variazione riguarda servizi come Raccomandata Pro, Assicurata Smart, Pieghi di Libri Business e altri.

Aumento Avviso di ricevimento internazionale Anche il costo per avere conferma dell’avvenuta consegna all’estero cresce.



La tariffa passa da 1,30 euro a 1,35 euro, influenzando servizi come Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con raccomandazione e Raccomandata Online estero.

Aumento tariffe 2025 Posta Raccomandata (Retail) Tra i servizi più colpiti dagli aumenti c’è la Raccomandata.



Per invii fino a 20 grammi, si passa da 5,80 euro a 6,00 euro. L’aumento interessa anche la Raccomandata Giudiziaria e quella “da te”.

Tariffe 2025 Posta Raccomandata Pro Le aziende pagheranno di più anche per la Raccomandata Pro.



Un invio fino a 20 grammi sale da 4,02 euro a 4,30 euro, aumento esteso anche a Raccomandata Online nazionale.

Tariffe 2025 Posta Raccomandata Smart Utilizzata per invii commerciali, la Raccomandata Smart aumenta da 2,63 euro a 2,81 euro per gli invii fino a 20 grammi destinati ad aree metropolitane.

Posta Assicurata 2025 Un altro rincaro riguarda le spedizioni assicurate.

Per invii standard fino a 20 grammi e valore assicurato fino a 50 euro, la tariffa cresce da 6,40 euro a 6,65 euro.

Aumento tariffe 2025 Atto giudiziario Rincaro sensibile anche per le notifiche giudiziarie.



L’invio fino a 20 grammi accettato presso ufficio postale passa da 11,60 euro a 12,40 euro. Se accettato in centro business, il costo passa da 11,17 euro a 11,95 euro.

Tariffe 2025 Poste Delivery Standard Il pacco ordinario nazionale fino a 3 kg aumenta da 9,90 euro a 10,30 euro.

Raccomandata Internazionale 2025 Per invii in zona 1 fino a 20 grammi, il prezzo passa da 7,35 euro a 7,65 euro.

Assicurata Internazionale Per invii in zona 1 fino a 20 grammi con valore assicurato fino a 50 euro, la tariffa sale da 8,55 euro a 8,90 euro.

Tariffe 2025 Contrassegno I servizi accessori contrassegno nazionali aumentano rispettivamente: con bollettino postale: da 3,00 euro a 3,05 euro; con vaglia: da 11,00 euro a 11,05 euro; con assegno postale: da 2,81 euro a 2,86 euro. Il contrassegno per l’estero sale da 3,00 euro a 3,05 euro.

In sintesi Gli aumenti, validi dal 31 marzo 2025 per il canale business e dal 3 aprile 2025 per i clienti retail, coinvolgono quasi tutti i servizi postali principali. Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti validi oggi:

Servizio Descrizione Tariffa Precedente (€) Tariffa Attuale 2025 (€) Posta 1 (Retail) Fino a 100 g, formato piccolo/medio 2,90 3,00 Posta 1 Pro Fino a 100 g, formato piccolo/medio 2,28 2,44 Posta 4 (Retail) Fino a 20 g, formato piccolo standard 1,25 1,30 Posta 4 Pro Fino a 20 g, formato piccolo standard 1,03 1,10 Posta Massiva Fino a 20 g omologati (aree metropolitane) 0,32 0,34 Avviso di ricevimento (Retail) Per raccomandata, assicurata, ecc. 1,00 1,05 Avviso di ricevimento (Business) Per raccomandata pro, assicurata smart, ecc. 0,80 0,85 Avviso di ricevimento internazionale Raccomandata e assicurata estero 1,30 1,35 Posta Raccomandata (Retail) Fino a 20 g 5,80 6,00 Posta Raccomandata Pro Fino a 20 g 4,02 4,30 Posta Raccomandata Smart Fino a 20 g per aree metropolitane 2,63 2,81 Posta Assicurata Fino a 20 g, valore fino a 50 € 6,40 6,65 Posta Assicurata Smart Fino a 20 g, valore fino a 50 € 5,76 6,16 Atto Giudiziario (Retail) Fino a 20 g, accettato in ufficio postale 11,60 12,40 Atto Giudiziario (Business) Fino a 20 g, accettato in centro business 11,17 11,95 Pieghi di Libri (Retail) Fino a 2 kg, accettati in ufficio postale 1,35 1,45 Pieghi di Libri (Business) Fino a 2 kg, accettati in centro business 1,3490 1,45 Poste Delivery Standard Pacco nazionale 0-3 kg, formato standard 9,90 10,30 Delivery International Standard Zona 1, fino a 1 kg 24,80 25,80 Delivery Intl. Standard (web) Zona 1, fino a 1 kg, pre-accettazione online 23,80 24,75 Postapriority Internazionale Zona 1, fino a 50 g, formato normalizzato 3,60 3,75 Postamail Internazionale Zona 1, fino a 20 g, formato normalizzato 1,30 1,35 Raccomandata Internazionale Zona 1, fino a 20 g 7,35 7,65 Assicurata Internazionale Zona 1, fino a 20 g, valore assicurato fino a 50 € 8,55 8,90 Economy Mail (Internazionale) Zona 1, fino a 20 g, formato normalizzato 0,42 0,46 Premium Mail (Internazionale) Zona 1, fino a 20 g, formato normalizzato 0,57 0,63 Contrassegno (nazionale, con bollettino) Servizio accessorio 3,00 3,05 Contrassegno (nazionale, con vaglia) Servizio accessorio 11,00 11,05 Contrassegno (nazionale, con assegno postale) Servizio accessorio 2,81 2,86 Contrassegno estero Servizio accessorio 3,00 3,05

>> L’avviso di Poste Italiane sulle nuove tariffe 2025