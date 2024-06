Concorso Vigili del Fuoco 2024: bando in arrivo per 350 diplomati

Il 20 giugno sarà pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso Vigili del Fuoco 2024 per la copertura di 350 posti nella nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad anticiparlo è stato il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che ha annunciato l’autorizzazione da parte della Funzione Pubblica a bandire la procedura.

Una grande opportunità per giovani candidati, dal momento che l’età massima prevista per la partecipazione è di 26 anni. Tra gli altri requisiti richiesti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione e chi potrà partecipare in attesa della pubblicazione del bando. Per confrontarsi con gli altri candidati e ricevere aggiornamenti in tempo reale è disponibile anche il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso Vigili del Fuoco 2024, 350 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso Vigili del fuoco 2024 per 350 posti è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 26 . Il limite di età è invece di 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi;

. Il limite di età è invece di per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi; possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

di istruzione secondaria di secondo grado; possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono partecipare coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorso 350 Vigili del Fuoco 2024: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, raggiungibile a questo indirizzo o tramite il Portale InPA. Il Sottosegretario Prisco ha comunicato che il Dipartimento dei vigili del fuoco ha approntato il nuovo applicativo informatico per la validazione dei dati anagrafici dei candidati, che sarà utilizzato per questa selezione. Per accedere alla procedura occorrerà possedere delle credenziali SPID. Il portale per l’invio delle domande sarà attivo dal 20 giugno al 20 luglio 2024.

Concorso Vigili del Fuoco 2024, 350 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prove motorio-attitudinali;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle

seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

elementi di chimica;

quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;

quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. È ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso; sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende

superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Concorso Vigili del Fuoco 2024, 350 posti: come prepararsi

