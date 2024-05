Concorso Ministero dell’Interno 2024, bando per 1248 funzionari laureati: come partecipare

Arriva uno dei concorsi più attesi dell’anno: è stato infatti pubblicato il bando del Concorso Ministero dell’Interno 2024 per il reclutamento di 1248 funzionari a tempo indeterminato.

I posti sono così suddivisi:

350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;

514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;

49 unità con il profilo di funzionario statistico;

182 unità con il profilo di funzionario informatico;

3 unità con il profilo di funzionario tecnico;

150 unità con il profilo di funzionario linguistico, ripartiti in base a diverse lingue straniere richieste.

Per la partecipazione è richiesta la laurea, diversa per i vari profili. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sul Concorso Ministero dell’Interno 2024, tutti i profili e le sedi, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 funzionari: codici concorso e profili richiesti Nella tabella seguente il riepilogo di tutti i profili richiesti, con il numero di posti e il relativo codice di concorso necessario al momento dell’invio della domanda. L’elenco delle sedi è disponibile negli allegati al bando, scaricabili nel box dedicato.

Codice Concorso Profilo Numero di Posti A.1 Funzionario amministrativo 346 A.2 Funzionario amministrativo (Sede di Aosta) 4 B.1 Funzionario economico-finanziario 512 B.2 Funzionario economico-finanziario (Sede di Aosta) 2 C.1 Funzionario statistico 49 D.1 Funzionario informatico 182 E.1 Funzionario tecnico 3 F.1 Funzionario linguistico (Francese e Arabo) 49 F.2 Funzionario linguistico (Sede di Aosta) 1 F.3 Funzionario linguistico (Inglese e Francese) 49 F.4 Funzionario linguistico (Inglese e Arabo) 20 F.5 Funzionario linguistico (Inglese e Cinese) 10 F.6 Funzionario linguistico (Inglese e Spagnolo) 7 F.7 Funzionario linguistico (Inglese e Tedesco) 5 F.8 Funzionario linguistico (Inglese e Russo) 5 F.9 Funzionario linguistico (Inglese e Sloveno) 4

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 funzionari: requisiti Per la partecipazione al Concorso Ministero dell’Interno 2024 per il reclutamento di 1.248 funzionari è innanzitutto richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, comuni per tutti i codici di concorso: cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

per i soli candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo (Codice A.2), di funzionario economico-finanziario (Codice B.2) e di funzionario linguistico (Codice F.2) conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese. I requisiti specifici per ogni codice di concorso riguardano esclusivamente il titolo di studio richiesto per la partecipazione (laurea triennale o magistrale). Per l’elenco completo dei titoli di studio richiesti si rimanda al bando di concorso.

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura per" in fondo alla pagina, scegliendo il profilo professionale per il quale si intende concorrere. Occorrerà accedere alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un

È altresì richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 26 giugno 2024. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 funzionari: prove La selezione sarà articolata in: Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e sarà così composta: 25 quesiti sulle materie specifiche per ogni codice concorso;

7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. La prova orale, distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta a cui si aggiunge l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello almeno B1) e dell’informatica. Anche alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e questa si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Per i profili di Funzionario linguistico per i quali una delle due lingue straniere sia la lingua inglese (Codici F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9), il livello di competenza linguistica richiesto al candidato per la lingua inglese è pari al livello B2, mentre per l’altra lingua straniera selezionata tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, sloveno, cinese, russo, è richiesto un livello di conoscenza corrispondente al livello C2. Per il profilo di funzionario linguistico con conoscenza della lingua francese e della lingua araba (Codici F.1 e F.2) il livello di competenza linguistica richiesto al candidato per la lingua francese è pari al livello B2, mentre per la lingua araba è richiesto un livello di conoscenza corrispondente al livello C2.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 funzionari: valutazione titoli Nei confronti dei candidati che avranno superato sia la prova scritta che quella orale si procederà con la valutazione dei titoli. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di

laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso;

laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto

precedente;

precedente; 0,5 punti per il caso in cui il titolo di accesso al concorso sia costituito dalla laurea triennale;

0,5 punti per ogni laurea specialistica o laurea magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata dal candidato quale titolo di accesso al concorso;

1 punto per il caso in cui il titolo di accesso al concorso sia costituito dalla laurea magistrale a ciclo unico ovvero dal diploma di laurea;

0,25 punti per ogni laurea triennale ulteriore rispetto al titolo di studio indicato dal candidato quale requisito di accesso al concorso, con esclusione della laurea triennale propedeutica alla laurea specialistica o magistrale utilizzata quale titolo di accesso;

0,5 punti per ogni laurea magistrale anche a ciclo unico, laurea specialistica o diploma di

laurea, ulteriori rispetto al titolo di studio indicato dal candidato quale requisito di accesso al concorso;

laurea, ulteriori rispetto al titolo di studio indicato dal candidato quale requisito di accesso al concorso; 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;

1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

2 punti per ogni diploma di specializzazione;

2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;

0,5 punti per lo svolgimento, con esito positivo, di tirocini curriculari attinenti al profilo, di durata non inferiore ai 6 mesi, effettuati in base a specifiche convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni.

Concorso Ministero dell’Interno 2024, 1248 funzionari: materie d’esame Nella tabella seguente il riepilogo delle materie d’esame la cui conoscenza sarà verificata durante le prove scritte e orali del Concorso Ministero dell’Interno 2024.

Profilo Materie di studio Funzionario amministrativo – diritto costituzionale, sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, diritto amministrativo – diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti – diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno Funzionario economico-finanziario – diritto costituzionale, sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, diritto amministrativo – diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – economia politica, economia pubblica e contabilità di Stato – organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno Funzionario statistico – statistica e metodi statistici per l’analisi dei dati – matematica e scienze matematiche applicate – elementi di diritto costituzionale, sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea – elementi di diritto amministrativo – elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno Funzionario informatico – informatica – metodologie e strumenti di project management – elementi di diritto costituzionale, sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea – elementi di diritto amministrativo – elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno Funzionario tecnico – elementi di scienza e tecnica delle costruzioni – impianti tecnici negli edifici – elementi di tecnologia dei materiali – elementi di diritto costituzionale e sistema delle fonti e delle istituzioni dell’unione europea – elementi di diritto amministrativo – elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro – legislazione in materia di lavori pubblici, edilizia e urbanistica – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno Funzionario linguistico – lingua inglese (o francese per la sola combinazione francese/arabo) con livello di conoscenza corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue – altra lingua straniera tra: francese, spagnolo, tedesco, arabo, sloveno, cinese, russo, di livello di conoscenza corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue – elementi di diritto costituzionale e sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea – elementi di diritto amministrativo – elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione – elementi di diritto dell’immigrazione – norme generali in materia di pubblico impiego – legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’interno

Per la preparazione sulle materie comuni della prova scritta del Concorso Ministero dell'Interno 2024 si consigliano i seguenti volumi:

