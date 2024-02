Concorso SNA 2024, prova preselettiva 116 allievi dirigenti: come funziona e cosa studiare

Il Concorso SNA 2024 rappresenta una grande possibilità di accesso alla dirigenza pubblica, ed è rivolto sia a chi non ha mai lavorato in una pubblica amministrazione sia ai dipendenti pubblici che, dopo almeno 5 anni di esperienza, ambiscono a un avanzamento di carriera.

Trattandosi di una posizione dirigenziale, la selezione è molto articolata e nello specifico composta da:

prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso;

3 prove scritte;

prova orale.

Il termine per l’invio delle domande scade l’8 febbraio 2024. Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sulla prova preselettiva, come funziona e come prepararsi al meglio. In questo approfondimento invece sono disponibili tutti i dettagli sul Concorso SNA 2024, i posti disponibili e come partecipare.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: chi può partecipare Al decimo corso-concorso potranno partecipare tutti coloro che hanno conseguito una laurea magistrale e un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione o un master universitario di II livello. I dipendenti pubblici invece devono essere in possesso di una Laurea Specialistica, o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea, e devono aver svolto almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea almeno triennale. Gli altri requisiti sono: cittadinanza italiana ;

; idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente;

alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni di dirigente; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, decaduti dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato o licenziati per motivi disciplinari o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

Concorso SNA 2024, 116 allievi dirigenti: preselezione La prova preselettiva di questo concorso consiste in una serie di 60 quesiti a risposta multipla e potrà svolgersi anche in sedi decentrate. Oltre a quiz riguardanti le materie d’esame, saranno presenti anche dei quiz situazionali come già previsto nello scorso concorso e nelle Linee Guida per l’accesso alla dirigenza pubblica. Ecco come saranno suddivisi i quesiti della preselettiva: diritto costituzionale – 3 domande,

diritto amministrativo – 5 domande,

diritto dell’Unione europea – 3 domande,

economia politica – 3 domande,

politica economica – 3 domande,

economia delle amministrazioni pubbliche – 2 domande,

management pubblico e innovazione digitale – 6 domande,

analisi delle politiche pubbliche – 5 domande,

lingua inglese – livello B2 QCER – 6 domande,

ragionamento verbale e logico astratto – 12 domande,

12 quesiti situazionali.

Concorso SNA 2024, preselettiva 116 allievi dirigenti: competenze trasversali I 12 quesiti situazionali presenti nella prova serviranno a valutare le competenze trasversali che il bando richiede per l’accesso alla dirigenza, elencate all’articolo 5 del bando stesso e riepilogate nella tabella seguente:

Competenza Definizione Soluzione dei problemi Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento. Sviluppo dei collaboratori Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l’apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa. Promozione del cambiamento Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l’introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un’opportunità. Decisione responsabile Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l’amministrazione e l’interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability). Orientamento al risultato Definire – tenendo conto del mandato organizzativo – obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell’azione pubblica. Gestione delle relazioni interne ed esterne Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfunzionalità, o esterni all’organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione. Tenuta emotiva Rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l’impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità. Self development Ricercare il miglioramento continuo attraverso la riflessione sulle esperienze vissute, la messa in discussione, la richiesta di feedback costanti e l’aggiornamento, in una logica di apprendimento, sviluppo e crescita, professionale e personale.

Concorso SNA 2024: prova preselettiva ufficiale per esercitarsi Nel box sottostante è possibile scaricare una delle prove ufficiali non estratte della selezione degli anni passati per esercitarsi, con le risposte corrette disponibili all’ultima pagina per la correzione.

Concorso SNA 2024: come prepararsi alla preselettiva Il testo “Concorso 116 Allievi Dirigenti SNA” è una raccolta di quiz a soluzione commentata per la preparazione alla prova preselettiva e alle prove scritte del concorso SNA, e si divide in due parti: La prima parte presenta una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi degli ultimi 2 anni contenenti quiz di ragionamento logico (ragionamento astratto; comprensione verbale; ragionamento verbale; ragionamento critico verbale; logica deduttiva; problem solving; ragionamento numerico; ragionamento numerico deduttivo; ragionamento critico numerico). All’interno delle prove ufficiali sono presenti anche quiz di altre materie di cui sono fornite le risposte esatte. Ad ogni quiz di logica di tutte le prove è collegata una videolezione di Giuseppe Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione.

La seconda parte raccoglie una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata delle materie giuridiche ed economiche oggetto delle prove. Nella sezione online collegata al volume sono inoltre disponibili un simulatore di quiz, videolezioni di logica e quiz di lingua inglese.

