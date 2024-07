Concorso Ministero della Difesa 2024, 1100 posti per diplomati e laureati: come partecipare

Sono stati pubblicati sul portale InPA i due bandi del Concorso Ministero della Difesa 2024 per il reclutamento di un totale di 1100 posti in profili tecnici, di cui:

1000 Assistenti tecnici ;

; 100 Funzionari tecnici.

Il 50% dei posti è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Per i posti da Assistente è richiesto il diploma, mentre per partecipare al bando per Funzionari è richiesta la laurea (triennale o magistrale).



Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i profili professionali previsti dal Concorso Ministero della Difesa 2024, sia per Assistenti che per Funzionari, e come funzionerà la selezione.

Concorso Ministero della Difesa 2024: tutti i profili professionali Di seguito tutti i profili professionali previsti dal concorso, con il relativo codice e il numero dei posti, sia per Assistenti che per Funzionari: 100 Funzionari Tecnici

Codice Concorso Profilo Professionale Numero Posti FT10 Funzionario Tecnico per l’Informatica 24 FT12 Funzionario Tecnico per la Cartografia 4 FT14 Funzionario Tecnico per l’Edilizia 4 FT15 Funzionario Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni 25 FT16 Funzionario Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici 16 FT18 Funzionario Tecnico per la Motoristica e la Meccanica 25 FT20 Funzionario Specialista Scientifico 2

1000 Assistenti Tecnici

Codice Concorso Profilo Professionale Numero Posti FT35 Assistente ai Servizi di Supporto 100 FT37 Assistente ai Servizi di Vigilanza 50 FS41 Assistente Sanitario 4 FT45 Assistente Tecnico per l’Informatica 45 FT47 Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici 124 FT48 Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica 100 FT49 Assistente Tecnico Chimico-Fisico 25 FT50 Assistente Tecnico Artificiere 15 FT51 Assistente Tecnico per l’Edilizia e le Manutenzioni 100 FT52 Assistente Tecnico Nautico 32 FT53 Assistente Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni 100 FT54 Assistente Tecnico per le Lavorazioni 200 FT55 Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi 105

Concorso Ministero della Difesa 2024: requisiti Per la partecipazione al concorso è innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i profili professionali: Cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tutti i profili di Assistente Tecnico è inoltre richiesto il possesso di qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Per i profili da Funzionario Tecnico sarà invece necessario possedere i seguenti titoli di studio:

Codice Concorso Profilo Professionale Titolo di Studio Richiesto FT10 Funzionario Tecnico per l’Informatica Laurea: L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale: LM-18 Informatica, LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-40 Matematica, LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche, LM-66 Sicurezza Informatica FT12 Funzionario Tecnico per la Cartografia Laurea: L-07 Ingegneria Civile e Ambientale, L-17 Scienze dell’Architettura, L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, L-34 Scienze Geologiche; Laurea Magistrale: LM-03 Architettura del paesaggio, LM-04 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura, LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche, LM-79 Scienze Geofisiche, LM-80 Scienze Geografiche FT14 Funzionario Tecnico per l’Edilizia Laurea: L-07 Ingegneria Civile e Ambientale, L-09 Ingegneria Industriale, L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia; Laurea Magistrale: LM-04 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi, LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali FT15 Funzionario Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni Laurea: L-08 Ingegneria dell’informazione, L-09 Ingegneria Industriale, L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche, L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche, L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale: LM-18 Informatica, LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, LM-26 Ingegneria della Sicurezza, LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-32 Ingegneria informatica FT16 Funzionario Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici Laurea: L-09 Ingegneria Industriale, L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale: LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-26 Ingegneria della Sicurezza, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica FT18 Funzionario Tecnico per la Motoristica e la Meccanica Laurea: L-09 Ingegneria Industriale, L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione, L-35 Scienze matematiche; Laurea Magistrale: LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-34 Ingegneria Navale FT20 Funzionario Specialista Scientifico Laurea: L-02 Lauree in Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L-30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche; Laurea Magistrale: LM-06 Biologia, LM-07 Biotecnologie Agrarie, LM-08 Biotecnologie Industriali, LM-09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, LM-17 Fisica, LM-22 Ingegneria Chimica, LM-54 Scienze Chimiche, LM-60 Scienze della Natura, LM-71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, LM-79 Scienze Geofisiche

Concorso Ministero della Difesa 2024: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alla procedura tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione al concorso occorrerà possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda per un solo profilo per bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 22 agosto 2024. Clicca qui per fare domanda per il bando da 100 Funzionari Tecnici

Clicca qui per fare domanda per il bando da 1000 Assistenti Tecnici

Concorso Ministero della Difesa 2024: prove La selezione si articolerà in modo diverso per Assistenti e Funzionari, e in particolare: Una prova scritta unica per i profili di Assistente Tecnico;

Una prova scritta e una prova orale per i profili di Funzionario Tecnico.

Concorso Ministero della Difesa 2024: prova scritta unica Assistenti La prova scritta unica per i posti da Assistente Tecnico consisterà in un quiz composto da 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La prova verterà su materie comuni e materie specifiche per ogni profilo. Le materie comuni sono inglese e informatica, mentre di seguito sono riportate le materie specifiche:

Codice Concorso Profilo Professionale Materie della Prova Scritta FT35 Assistente ai servizi di supporto Scienze integrate (Fisica e Chimica), Biologia applicata, Tecniche di allevamento vegetale e animale, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione FT37 Assistente ai servizi di vigilanza Scienze integrate (Fisica e Chimica), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro FS41 Assistente sanitario Scienze integrate (Fisica e Chimica), Scienze umane e sociali, Igiene e cultura medico-sanitaria, Diritto e legislazione socio-sanitaria FT45 Assistente tecnico per l’informatica Informatica di base, Tecnologie informatiche, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici, Sistemi e reti FT47 Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici Fondamenti di elettrotecnica, Misure elettriche, Impianti elettrici in bassa tensione FT48 Assistente tecnico per la cartografia e la grafica Cartografia, Topografia, Geodesia, Tecniche di rappresentazione grafica FT49 Assistente tecnico chimico-fisico Chimica analitica, Chimica organica e inorganica, Fisica sperimentale, Analisi dei materiali FT50 Assistente tecnico artificiere Tecniche di disinnesco ordigni, Chimica esplosivi, Sicurezza sul lavoro, Normative di gestione materiali esplosivi FT51 Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni Tecniche di costruzione edile, Materiali da costruzione, Manutenzione edifici, Normative di sicurezza edilizia FT52 Assistente tecnico nautico Elementi di statica, Elementi di geometria e nomenclatura navale, Nozioni di motori endotermici, Nozioni di impianti elettrici di bordo FT53 Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni Fondamenti di elettronica applicata, Dispositivi elettronici analogici e digitali, Misure elettroniche, Sistemi di telecomunicazione FT54 Assistente tecnico per le lavorazioni Proprietà e resistenza dei materiali metallici, Tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali, Misure meccaniche, Meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine utensili FT55 Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi Motori endotermici e relativi ausiliari, Proprietà e resistenza dei materiali metallici, Tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali, Meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine

Concorso Ministero della Difesa 2024: prove Funzionari Tecnici La prova scritta per i posti da Funzionario Tecnico consisterà in un quiz composto da 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La prova verterà su materie specifiche per ogni profilo, riassunte nella tabella sottostante.

Codice Concorso Profilo Professionale Materie della Prova Scritta FT10 Funzionario tecnico per l’informatica Informatica di base, Programmi informatici, Sistemi operativi, Tecnologie informatiche, Sistemi e reti, Principali meccanismi di difesa da attacchi informatici, sistemi antivirus, anti malware FT12 Funzionario tecnico per la cartografia Topografia e Navigazione, Cartografia, Geodesia, Idrografia e Oceanografia, Grafica, Tecniche di aggiornamento della cartografia terrestre, nautica e geologica FT14 Funzionario tecnico per l’edilizia Costruzioni edili, stradali e idrauliche, Tecnica di esecuzione di opere murarie semplici, Topografia e disegno, Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, Impianto ed organizzazione del cantiere, Principali normative di sicurezza da utilizzare nei cantieri edili FT15 Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni Elettronica applicata, Fondamenti di elettrotecnica, Sistemi per l’optoelettronica e le telecomunicazioni, Teoria dei segnali, Reti logiche, Misure elettroniche FT16 Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici Elettrotecnica generale, Elementi di meccanica delle macchine, Misure elettriche, Macchine elettriche e apparecchiature elettromeccaniche, Impianti elettrici in bassa e media tensione, Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica FT18 Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica Meccanica, macchine ed energia, Fondamenti di meccanica, Impianti elettromeccanici, Meccanica e macchine a fluido, Sistemi e Automazione, Motori endotermici ed elettrici FT20 Funzionario specialista scientifico Fisica generale, Chimica organica ed inorganica, Biologia, Metodiche per prove meccaniche non distruttive di laboratorio, Analisi chimiche industriali, Metodiche per la taratura di strumenti di misura

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. A queste si aggiungeranno anche domande sulla verifica della conoscenza dell’informatica e della lingua inglese. Anche la prova orale avrà un punteggio espresso in trentesimi, e le due prove si intenderanno superate con un punteggio di almeno 21/30.

