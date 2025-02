Esame abilitazione Guida Turistica 2025, aperto anche a diplomati: come partecipare

Il Ministero del Turismo ha indetto il nuovo esame abilitazione guida turistica 2025, un’opportunità imperdibile per chi desidera lavorare in uno dei settori più affascinanti del panorama lavorativo italiano. L’esame consente ai candidati di ottenere l’iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, un requisito fondamentale per esercitare legalmente la professione su tutto il territorio italiano, considerando che la nuova disciplina ha disposto sanzioni elevatissime per chi esercita abusivamente la professione.

La selezione è aperta anche ai diplomati. La novità più importante è la prova tecnico-pratica, che consisterà in una simulazione di visita guidata in due lingue.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questo esame: requisiti, modalità di candidatura, prove d’esame e materie di studio.

Esame abilitazione Guida Turistica 2025: chi può partecipare Per essere ammessi all’esame è necessario soddisfare alcuni requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

aver compiuto la maggiore età ;

; godere dei diritti civili e politici;

non avere subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;

non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.

Esame abilitazione Guida Turistica 2025: domanda La domanda di ammissione all’Esame di Abilitazione Guida Turistica 2025 deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile a questo indirizzo. Per accedere, occorrerà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identificazione digitale come SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione sarà obbligatorio il versamento della quota di partecipazione di 10 euro, che dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate durante l’invio della domanda. Inoltre, per completare la procedura, è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato. Sarà possibile fare domanda fino al 27 febbraio 2025.

Esame abilitazione Guida Turistica 2025: prove L’esame si articola in tre prove distinte: Prova scritta

Prova orale

Prova tecnico-pratica La prova scritta consiste in 80 quesiti a risposta multipla su varie materie, da completare in 90 minuti. Il punteggio viene assegnato nel seguente modo: +0,50 punti per ogni risposta corretta.

0 punti per le risposte non date.

-0,25 punti per ogni risposta errata. Si accede alla prova orale con un punteggio di almeno 25/40. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esentati dalla verifica della conoscenza della lingua straniera coloro che hanno conseguito nella suddetta lingua straniera, all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Anche questa prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 25/40. La prova tecnico-pratica, infine, valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre

visite guidate e fornire informazioni pertinenti, e consiste nella simulazione di una visita guidata in

lingua italiana e nella lingua straniera scelta dal candidato. Ottiene l’abilitazione chi ottiene almeno 25/40 in tutte le prove.

Esame abilitazione Guida Turistica 2025: come prepararsi Le materie d’esame sono le seguenti: storia dell’arte;

geografia;

storia;

archeologia;

diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;

disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

