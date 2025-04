Concorso ATS 2025, bando in arrivo per 4mila Funzionari: cosa sapere

È quasi tutto pronto per il bando del nuovo Maxi Concorso ATS 2025, una selezione unificata che servirà a reclutare circa 4mila funzionari presso gli Ambiti Territoriali Sociali. Si tratta di un’importante occasione da cogliere sia per gli Enti locali che potranno potenziare il proprio organico e permettere di aumentare la capacità degli ATS di rispondere alle esigenze del territorio, sia per i candidati che entreranno a far parte del sistema di inclusione e protezione sociale del nostro Paese.

Il Concorso ATS 2025 prevede il reclutamento di 3.839 funzionari, suddivisi nei seguenti profili professionali:

Funzionari amministrativi (873 posti);

Funzionari contabili (736 posti);

Funzionari psicologi (979 posti)

Funzionari educatori/pedagogisti (1.251 posti)

I posti sono a tempo determinato, con un contratto della durata di 3 anni interamente finanziato dal PN Inclusione. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli sulla selezione in attesa della pubblicazione del bando. Per confrontarsi con gli altri candidati e ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla selezione è inoltre disponibile il gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso ATS 2025: suddivisione dei posti per regione Nella tabella sottostante è riportata la suddivisione dei posti per regione dei funzionari che saranno assunti con il prossimo Concorso ATS 2025:

Regione Funz. Amm. Funz. Cont. Funz. Psic. Funz. Educ. Totale Abruzzo 12 17 23 30 82 Basilicata 20 16 10 18 64 Bolzano 0 0 2 0 2 Calabria 66 45 40 57 208 Campania 131 105 70 104 410 Emilia-Romagna 24 30 81 87 222 Friuli-Venezia Giulia 9 14 28 33 84 Lazio 42 40 60 103 245 Liguria 19 19 33 44 115 Lombardia 88 74 135 158 455 Marche 20 16 37 51 124 Molise 8 7 8 11 34 Piemonte 29 20 72 41 162 Puglia 95 89 76 96 356 Sardegna 52 42 31 45 170 Sicilia 142 124 102 141 509 Toscana 39 33 67 88 227 Trento 0 0 6 0 6 Umbria 8 10 17 15 50 Valle d’Aosta 3 1 2 2 8 Veneto 66 34 79 127 306 Totale nazionale 873 736 979 1251 3839

Concorso ATS 2025: quando arriva il bando? Prima di parlare dell’arrivo del bando è opportuno ripercorrere la cronistoria del Maxi Concorso ATS 2025. Con Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, è stato approvato l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”. L’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), era finalizzato a individuare la consistenza e il fabbisogno per il prossimo triennio, sull’intero territorio di ambito, per le figure professionali interessate dal concorso, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali. A questa Manifestazione hanno aderito 544 ATS, e sono stati finanziati 3.839 posti in base ai criteri stabiliti dal Ministero per l’assegnazione delle risorse. Quali sono i prossimi passi? Entro il 15 aprile 2025 gli ATS aderenti dovranno presentare attraverso la piattaforma online dedicata l’atto di impegno all’assunzione delle figure richieste e assegnate, firmato dal legale rappresentante dell’Ente. Questi inoltre dovranno scegliere – tra le risorse assegnate – se desiderano assumere un Funzionario Educatore Socio-Pedagogico o un Funzionario Pedagogista. Contestualmente andrà modificato il PIAO. Senza questi passi gli ATS perderanno le figure assegnate, e quindi il bando potrebbe subire variazioni nel numero dei posti. Solo dopo questa data sarà quindi possibile conoscere con certezza il numero effettivo dei posti previsti dal concorso.

Tra gli ultimi giorni di aprile e i primi giorni di maggio sarà pubblicato il bando di concorso, contenente tutti i dettagli sui requisiti di partecipazione e sulla prova.

Le prove si svolgeranno tra giugno e luglio 2025, e con la pubblicazione delle graduatorie regionali si potranno stipulare le convenzioni tra l'Amministrazione e gli ATS per poter ricevere i fondi per l'assunzione dei vincitori.

A settembre 2025 i vincitori firmeranno il contratto di assunzione, valido fino a settembre 2028. Di seguito è riportato il cronoprogramma fornito dal Ministero del lavoro sul Concorso ATS 2025:

Concorso ATS 2025: come funzionerà? In base alle notizie anticipate dal Ministero durante un webinar tecnico sul concorso, la selezione sarà a prova unica e sarà gestita da Formez. La prova unica si è resa necessaria visti i tempi ristretti che prevedono l’assunzione già a partire dal mese di settembre. Ci saranno graduatorie suddivise per profilo e per regione. durante la presentazione della domanda sarà possibile scegliere la regione per cui si intende concorrere. Ulteriori dettagli arriveranno quando sarà pubblicato il bando ufficiale sul Portale InPA, dove sarà possibile inviare la domanda di partecipazione.

Concorso ATS 2025: requisiti Sarà possibile partecipare al concorso solo se in possesso di determinati requisiti. I requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego sono i seguenti: cittadinanza italiana, cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari in possesso di un regolare titolo di soggiorno oppure cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

italiana, cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari in possesso di un regolare titolo di soggiorno oppure cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio;

non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego , con accertamento dall’Amministrazione competente in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente;

, con accertamento dall’Amministrazione competente in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente; godimento di diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;

nello stato di appartenenza o provenienza; non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva. I requisiti specifici riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per la partecipazione che varia in base al profilo professionale scelto, ma trattandosi di profili da funzionario sarà comunque richiesta la laurea. Per le figure come il funzionario psicologo potrebbe essere richiesta anche l’iscrizione all’albo.

