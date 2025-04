Concorso Agenzia Entrate 2025, bando per 350 Funzionari giuridico-tributari: come partecipare

Arriva il primo Concorso Agenzia Entrate 2025, una selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 350 unità nell’area dei funzionari, appartenenti alla famiglia professionale funzionario giuridico-tributario. Questo concorso rappresenta una significativa opportunità per laureati in ambito giuridico ed economico che intendano intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione, in particolare nell’ambito dell’adempimento collaborativo e della fiscalità internazionale.

Il concorso si colloca nell’ambito delle attività della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dell’Agenzia, con sedi operative previste a Roma e Milano. I candidati selezionati saranno chiamati a svolgere funzioni ad elevata specializzazione, contribuendo all’efficienza del sistema fiscale italiano. Per vedere quali saranno i prossimi concorsi dell’Agenzia delle Entrate rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Vediamo nei prossimi paragrafi come partecipare al Concorso Agenzia Entrate 2025 per 350 Funzionari giuridico-tributari, come funzionerà la selezione e come prepararsi al meglio con il Manuale dedicato.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: riserve di posti Il bando prevede un totale di 350 posti destinati alla sede della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dell’Agenzia delle Entrate, distribuiti tra Roma e Milano. Inoltre, il bando rispetta i criteri di riserva previsti dalla normativa vigente: il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, in servizio permanente o con ferma biennale/prefissata completata senza demerito.

il 15% dei posti è riservato agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

Rispettata anche la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999), con applicazione nei limiti della quota d’obbligo.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: requisiti Possono partecipare al concorso i candidati in possesso innanzitutto di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale/specialistica in:

Giurisprudenza (22/S o LMG-01),



Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S),



Scienze dell’economia (64/S o LM-56),



Scienze economico-aziendali (84/S o LM-77),

Oppure diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio (vecchio ordinamento), o diplomi esteri equipollenti. Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

Idoneità fisica all’impiego;

Assenza di condanne penali o provvedimenti ostativi;

Non essere stati destituiti o licenziati da un impiego pubblico. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: domanda Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate, i candidati devono presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA” collegandosi alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui. È necessario accedere alla piattaforma mediante una delle credenziali di identità digitale previste – SPID, CIE, CNS o eIDAS – e procedere alla registrazione e alla compilazione del format elettronico di candidatura.

L’intero iter deve concludersi entro le ore 23:59 del 22 maggio 2025, termine che rappresenta una scadenza tassativa. Una volta completata la domanda, il sistema fornirà una ricevuta digitale a conferma dell’avvenuto invio. È inoltre obbligatorio il possesso di un indirizzo PEC personale, sul quale saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative alla selezione. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: prova unica Il Concorso Agenzia Entrate 2025, bando per 350 Funzionari giuridico-tributari prevede una prova scritta unica, che si articolerà in due parti: La prima parte consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie d’esame:

consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie d’esame: Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta,



Diritto civile e commerciale,



Diritto amministrativo,



Contabilità aziendale,



Elementi di diritto penale con riferimento ai reati tributari.

La seconda parte è in lingua inglese e consiste in una serie di quesiti a risposta

multipla concernenti casi pratici da risolvere di natura tributaria. Questa sezione valuterà le competenze tecniche, la capacità di comprensione e rielaborazione dei contenuti fiscali in inglese. Durante la prova scritta si procede anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il punteggio massimo è di 30 punti e la prova si intende superata con almeno 21/30. Il calendario della prova scritta sarà pubblicato il 23 giugno 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale InPA.

Per la preparazione al concorso si consiglia il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 350 Funzionari giuridico tributari (Fiscalità internazionale), che tratta tutte le materie previste dal bando di concorso.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: mansioni Il profilo ricercato dall’Agenzia delle Entrate in questo concorso è quello di funzionario giuridico-tributario, figura centrale per l’attuazione di strategie innovative nel campo dell’adempimento collaborativo e della fiscalità internazionale. I candidati selezionati saranno coinvolti in attività altamente specialistiche, finalizzate alla gestione dei rapporti con soggetti aderenti al regime di collaborazione fiscale. Tra le principali responsabilità rientrano l’analisi e la valutazione delle istanze di ammissione al regime, inclusa la verifica del Tax Control Framework, ovvero del sistema interno di gestione del rischio fiscale adottato dalle aziende. Le attività comprendono inoltre il monitoraggio dell’adeguatezza del sistema di controllo, la redazione della mappa dei rischi e la conduzione di verifiche periodiche. Il funzionario dovrà coordinare le attività di analisi del rischio svolte dalle strutture competenti, gestire le forme di interlocuzione preventiva con i contribuenti – come interpelli o comunicazioni di rischio – e fornire indicazioni operative alle direzioni regionali. Particolare rilevanza assume la gestione dei rapporti con le multinazionali aderenti al progetto ICAP e il dialogo con imprese estere nell’ambito della cooperazione rafforzata. Questo ruolo richiede non solo una solida preparazione giuridico-economica, ma anche spiccate doti di autonomia, capacità organizzative e una padronanza professionale dell’inglese, vista l’internazionalità dei contesti coinvolti.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: stipendio I vincitori del Concorso Agenzia Entrate 2025 per il reclutamento di 350 Funzionari giuridico-tributari, per attività di adempimento collaborativo e di fiscalità internazionale, saranno assunti e inquadrati

nell’Area dei Funzionari, con un trattamento economico che rientra nel differenziale iniziale “D0” del CCNL Funzioni Centrali – periodo 2022-2024: Stipendio annuo base: € 25.363,13 , suddiviso in 12 mensilità;

, suddiviso in 12 mensilità; 13ª mensilità: prevista come da normativa vigente;

Indennità di amministrazione: € 468,61 mensili, da sommare alla retribuzione base;

Altre indennità: possono essere previste ulteriori voci accessorie, in base alla sede e alla specificità delle mansioni.

