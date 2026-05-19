Concorso Agenzia Entrate 2026: 622 posti per diplomati, riservato alle categorie protette

Nuovo Concorso Agenzia Entrate 2026: l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali distribuiti in quasi tutte le regioni italiane. Si tratta di una procedura riservata alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999, con un bacino di posti tra i più ampi degli ultimi anni per questo profilo professionale.
I vincitori entreranno in organico nell’area assistenti, svolgendo attività di supporto amministrativo, gestione documentale e aggiornamento dei dati negli applicativi dell’Agenzia. In questo articolo trovi tutto quello che serve sapere: chi può candidarsi, come presentare la domanda su inPA, come si svolge la prova e come prepararsi.
Indice
- Concorso Agenzia Entrate 2026: per chi ha fretta
- Concorso Agenzia Entrate 2026: posti disponibili e ripartizione provinciale
- Concorso Agenzia Entrate 2026: requisiti di partecipazione
- Come presentare la domanda
- Concorso Agenzia Entrate 2026: la prova d’esame
- Concorso Agenzia Entrate 2026: materie e come prepararsi
- Concorso Agenzia Entrate 2026: graduatoria e assunzione
- Concorso Agenzia Entrate 2026: stipendio e periodo di prova
- Concorso Agenzia Entrate 2026: domande frequenti
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Concorso Agenzia delle entrate 622 Assistenti gestionali Categorie protette – Prova selettiva unica scritta. Teoria e Test per la preparazione al concorso
Il volume è un ottimo strumento di studio in preparazione al Concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 622 Assistenti gestionali, rivolto esclusivamente a persone che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:- Appartenenza alle categorie protette- Iscrizione al Collocamento Mirato- Stato di disoccupazione- Titolo di studio- Vincolo territoriale.Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso una prova d’esame unica scritta, della durata di 60 minuti, consistente nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla. Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto amministrativo- Fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate- Normativa sul rapporto di pubblico impiego- Conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi- Lingua inglese.Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz- Simulatore online con i criteri di punteggio ufficiali del bando. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecni-ca legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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Concorso Agenzia Entrate 2026: per chi ha fretta
- Ente e profilo: Agenzia delle Entrate – 622 assistenti gestionali (area assistenti), riservato alle categorie protette (legge n. 68/1999)
- Scadenza domanda: 17 giugno 2026 ore 23:59
- Come candidarsi: esclusivamente online tramite il portale inPA, con autenticazione SPID, CIE, CNS o eIDAS; è richiesta una PEC personale
- Prova: unica prova scritta a risposta multipla, 50 quesiti in 60 minuti; punteggio minimo per il superamento: 18/30
- Calendario prova: indicazioni pubblicate il 28 luglio 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su inPA
- Documenti: PDF ufficiale del bando – Pagina inPA
Concorso Agenzia Entrate 2026: posti disponibili e ripartizione provinciale
I 622 posti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione di Bolzano per cui verrà avviata una procedura distinta. Le province con il maggior numero di posizioni aperte sono Milano (111), Roma (91), Torino (45) e Venezia (45). Seguono Bergamo (20), Napoli (18), Brescia (18) e Trento (17).
Ciascun candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale, a scelta tra quelli elencati, a condizione di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato di quella provincia e di trovarsi in stato di disoccupazione. Non è possibile indicare più province nella stessa domanda, pena l’esclusione. Sono invece esclusi dalla procedura i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Qualora al termine della selezione risultino posti non assegnati in un determinato ambito provinciale, l’Agenzia si riserva la facoltà di riassegnarli ad altri ambiti della stessa regione con il maggior numero di idonei.
|Regione
|Province e posti
|Lombardia
|Milano 111, Bergamo 20, Brescia 18, Como 12, Cremona 6, Varese 4, Sondrio 3, Mantova 3, Monza e Brianza 2, Lecco 1, Pavia 1
|Lazio
|Roma 91, Latina 4, Rieti 2
|Piemonte
|Torino 45, Cuneo 7, Alessandria 1
|Veneto
|Venezia 45, Padova 16, Treviso 14, Verona 10, Rovigo 4, Vicenza 3, Belluno 1
|Trentino A.A.
|Trento 17, Bolzano 5 (*procedura separata)
|Emilia-Romagna
|Bologna 15, Modena 6, Parma 6, Ravenna 4, Piacenza 3, Reggio-Emilia 3, Forlì-Cesena 2, Rimini 2
|Campania
|Napoli 18, Salerno 7, Avellino 2
|Toscana
|Lucca 9, Firenze 7, Pisa 6, Siena 4, Arezzo 3, Livorno 3, Prato 3, Grosseto 1
|Marche
|Ancona 13, Ascoli Piceno 1, Fermo 1
|Sicilia
|Catania 9, Palermo 8, Ragusa 1
|Friuli-V.G.
|Udine 8, Pordenone 4, Gorizia 2, Trieste 2
|Calabria
|Cosenza 3, Reggio Calabria 3, Crotone 2
|Umbria
|Perugia 4, Terni 1
|Liguria
|Genova 4, Savona 1
|Valle d’Aosta
|Aosta 2
|Molise
|Campobasso 2
|Basilicata
|Potenza 1
Concorso Agenzia Entrate 2026: requisiti di partecipazione
La selezione è riservata alle persone con disabilità e alle categorie protette indicate all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza della domanda e mantenuti fino alla firma del contratto a tempo indeterminato.
- Appartenenza a una delle categorie protette ex art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), legge n. 68/1999
- Iscrizione negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e stato di disoccupazione
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (statale, paritario o legalmente riconosciuto)
- Cittadinanza italiana
- Godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare rispetto agli obblighi militari
- Idoneità fisica alle mansioni previste, compatibilmente con la propria condizione di disabilità
Sono esclusi coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari in precedenti rapporti di pubblico impiego (destituzione, licenziamento, decadenza) o che siano stati interdetti dai pubblici uffici. L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di valutare, con atto motivato, la posizione di candidati con precedenti penali, anche non definitivi, in relazione alla natura delle mansioni.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale inPA, previa registrazione sulla piattaforma. L’accesso richiede l’autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Prima di iniziare la compilazione è necessario disporre di un indirizzo PEC personale intestato al candidato: sarà l’unico canale ufficiale per le comunicazioni relative alla procedura.
- Accedere a inPA e registrarsi o autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS
- Compilare il format di candidatura online, indicando una sola provincia tra quelle disponibili (a pena di esclusione)
- Dichiarare l’indirizzo PEC personale, i requisiti di partecipazione, l’eventuale appartenenza a categorie riservatarie e i titoli di preferenza
- Chi necessita di ausili o tempi aggiuntivi per disabilità o DSA deve allegare la documentazione sanitaria prevista durante la fase di invio (formato PDF)
- Inviare la domanda entro le ore 23:59 del 17 giugno 2026; scaricare la ricevuta di conferma
In caso di più invii, vale l’ultima domanda trasmessa: le precedenti si intendono revocate. Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione. Per variazioni successive (cambio recapito, cambio PEC) è necessario inviare una comunicazione tramite PEC personale all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto il codice concorso 622 ASS GEST. Le richieste di assistenza tecnica vanno inoltrate tramite il modulo presente su inPA; quelle inviate nei tre giorni precedenti la scadenza potrebbero non ricevere risposta in tempo utile.
Concorso Agenzia Entrate 2026: la prova d’esame
La selezione prevede un’unica prova scritta, della durata di 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla con tre opzioni ciascuno, di cui una sola corretta. Il punteggio massimo raggiungibile è 30/30; la soglia minima per il superamento è fissata a 18/30. Il sistema di correzione è il seguente: risposta esatta +0,60 punti, risposta non data 0 punti, risposta errata −0,07 punti.
Le indicazioni operative sulla prova — sede, data, ora e modalità di svolgimento (anche in forma digitale) — saranno pubblicate con valore di notifica il 28 luglio 2026 sul sito agenziaentrate.gov.it e su inPA. Il candidato assente nel giorno e luogo stabiliti è escluso dalla procedura. Per accedere alla prova è obbligatorio presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sono previste misure specifiche per le candidate in stato di gravidanza o allattamento (dettagli nell’avviso del 28 luglio) e, come già indicato, per i candidati con disabilità o DSA che ne abbiano fatto richiesta in fase di iscrizione.
Concorso Agenzia Entrate 2026: materie e come prepararsi
I 50 quesiti sono ripartiti in cinque aree tematiche con pesi diversi. La parte più consistente riguarda l’Agenzia delle Entrate stessa, con 20 domande su fini istituzionali, compiti e ordinamento interno. Le restanti domande coprono quattro ambiti:
- Elementi di diritto amministrativo — 10 domande
- Fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate — 20 domande
- Normativa sul rapporto di pubblico impiego — 10 domande
- Conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi — 5 domande
- Lingua inglese (livello base) — 5 domande
Non è prevista una banca dati di domande pubblicata preventivamente.
Il Manuale Concorso Agenzia delle entrate 622 Assistenti gestionali Categorie protette – Prova selettiva unica scritta. Teoria e Test per la preparazione al concorso illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta. Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:
– Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz
– Simulatore online con i criteri di punteggio ufficiali del bando.
Il testo è acquistabile anche su Amazon.
Concorso Agenzia Entrate 2026: graduatoria e assunzione
La Commissione d’esame forma una graduatoria di merito distinta per ciascuna struttura provinciale, ordinata in base al punteggio ottenuto nella prova. Le riserve e i titoli di preferenza (operatori del servizio civile universale, militari volontari, ecc.) si applicano solo se dichiarati nella domanda di partecipazione. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito dell’Agenzia e su inPA con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati che intendono far valere riserve o titoli di preferenza devono presentare i relativi documenti — in carta semplice o tramite dichiarazione sostitutiva — entro 15 giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova, tramite PEC alla Direzione Centrale Risorse Umane. Chi risulta vincitore è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo minimo di cinque anni.
Concorso Agenzia Entrate 2026: stipendio e periodo di prova
Ai nuovi assunti è applicato il trattamento economico dell’area assistenti con differenziale iniziale D0, così come stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024. Si tratta di uno stipendio annuo lordo di 20.884,37 euro, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e le altre indennità previste dall’Ente.
È previsto un periodo di prova di quattro mesi, durante il quale vengono valutate le competenze operative e trasversali del neoassunto: qualità dell’output, problem solving, affidabilità e capacità organizzativa. La valutazione è effettuata dal dirigente apicale della struttura di assegnazione, sulla base delle osservazioni del responsabile diretto.
Concorso Agenzia Entrate 2026: domande frequenti
Entro quando bisogna presentare la domanda?
La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 17 giugno 2026 ore 23:59. Il termine è perentorio: allo scadere il portale inPA non consente più l’invio. Chi presenta più domande non deve preoccuparsi di revocarle manualmente, perché vale automaticamente l’ultima trasmessa. È consigliabile non aspettare gli ultimi giorni anche per avere il tempo di richiedere eventuale supporto tecnico, che non è garantito nelle 72 ore precedenti la chiusura.
Possono partecipare anche i lavoratori occupati con disabilità?
No. Uno dei requisiti indispensabili è trovarsi in stato di disoccupazione al momento della scadenza della domanda. Oltre a questo, è necessaria l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente per la provincia scelta. I soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 sono invece espressamente esclusi da questa procedura. I requisiti devono permanere fino alla firma del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Quando e come saprò dove e quando sostenere la prova?
Le informazioni su data, luogo, orario e modalità di svolgimento della prova saranno pubblicate il 28 luglio 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) e sul portale inPA. La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti: non è prevista comunicazione individuale preventiva. I candidati devono monitorare i due canali indicati. Chi non si presenta nel giorno e luogo stabiliti è automaticamente escluso dalla procedura.
Posso scegliere una provincia diversa da quella in cui sono iscritto al collocamento mirato?
No. La scelta della provincia è vincolata alla propria iscrizione negli elenchi del collocamento mirato: si può indicare solo un ambito provinciale e deve corrispondere al territorio in cui si è iscritti. Indicare una provincia diversa o indicarne più di una comporta l’esclusione dalla procedura. È quindi necessario verificare preventivamente la propria posizione presso il servizio di collocamento mirato competente prima di presentare la domanda su inPA.
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Foto di copertina: iStock/Daenin Arnee
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