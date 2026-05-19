Concorso Agenzia Entrate 2026: 622 posti per diplomati, riservato alle categorie protette

Nuovo Concorso Agenzia Entrate 2026: l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali distribuiti in quasi tutte le regioni italiane. Si tratta di una procedura riservata alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999, con un bacino di posti tra i più ampi degli ultimi anni per questo profilo professionale.

I vincitori entreranno in organico nell’area assistenti, svolgendo attività di supporto amministrativo, gestione documentale e aggiornamento dei dati negli applicativi dell’Agenzia. In questo articolo trovi tutto quello che serve sapere: chi può candidarsi, come presentare la domanda su inPA, come si svolge la prova e come prepararsi.

Il volume è un ottimo strumento di studio in preparazione al Concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 622 Assistenti gestionali, rivolto esclusivamente a persone che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:- Appartenenza alle categorie protette- Iscrizione al Collocamento Mirato- Stato di disoccupazione- Titolo di studio- Vincolo territoriale.Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso una prova d’esame unica scritta, della durata di 60 minuti, consistente nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla. Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto amministrativo- Fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate- Normativa sul rapporto di pubblico impiego- Conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi- Lingua inglese.Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz- Simulatore online con i criteri di punteggio ufficiali del bando. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecni-ca legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Ciascun candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale , a scelta tra quelli elencati, a condizione di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato di quella provincia e di trovarsi in stato di disoccupazione. Non è possibile indicare più province nella stessa domanda, pena l’esclusione. Sono invece esclusi dalla procedura i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.

I 622 posti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione di Bolzano per cui verrà avviata una procedura distinta. Le province con il maggior numero di posizioni aperte sono Milano (111) , Roma (91) , Torino (45) e Venezia (45) . Seguono Bergamo (20), Napoli (18), Brescia (18) e Trento (17).

Sono esclusi coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari in precedenti rapporti di pubblico impiego (destituzione, licenziamento, decadenza) o che siano stati interdetti dai pubblici uffici. L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di valutare, con atto motivato, la posizione di candidati con precedenti penali, anche non definitivi, in relazione alla natura delle mansioni.

La selezione è riservata alle persone con disabilità e alle categorie protette indicate all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza della domanda e mantenuti fino alla firma del contratto a tempo indeterminato.

In caso di più invii, vale l’ultima domanda trasmessa: le precedenti si intendono revocate. Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione. Per variazioni successive (cambio recapito, cambio PEC) è necessario inviare una comunicazione tramite PEC personale all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it , indicando nell’oggetto il codice concorso 622 ASS GEST. Le richieste di assistenza tecnica vanno inoltrate tramite il modulo presente su inPA; quelle inviate nei tre giorni precedenti la scadenza potrebbero non ricevere risposta in tempo utile.

La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale inPA , previa registrazione sulla piattaforma. L’accesso richiede l’autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Prima di iniziare la compilazione è necessario disporre di un indirizzo PEC personale intestato al candidato: sarà l’unico canale ufficiale per le comunicazioni relative alla procedura.

Concorso Agenzia Entrate 2026: la prova d’esame

La selezione prevede un’unica prova scritta, della durata di 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla con tre opzioni ciascuno, di cui una sola corretta. Il punteggio massimo raggiungibile è 30/30; la soglia minima per il superamento è fissata a 18/30. Il sistema di correzione è il seguente: risposta esatta +0,60 punti, risposta non data 0 punti, risposta errata −0,07 punti.

Le indicazioni operative sulla prova — sede, data, ora e modalità di svolgimento (anche in forma digitale) — saranno pubblicate con valore di notifica il 28 luglio 2026 sul sito agenziaentrate.gov.it e su inPA. Il candidato assente nel giorno e luogo stabiliti è escluso dalla procedura. Per accedere alla prova è obbligatorio presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sono previste misure specifiche per le candidate in stato di gravidanza o allattamento (dettagli nell’avviso del 28 luglio) e, come già indicato, per i candidati con disabilità o DSA che ne abbiano fatto richiesta in fase di iscrizione.