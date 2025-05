Concorso Agenzia Entrate 2025: tutto sulla prova scritta per 350 funzionari giuridico-tributari

Il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 350 funzionari giuridico-tributari rappresenta una delle selezioni pubbliche più attese del 2025. L’interesse si concentra soprattutto sulla prova scritta, unico momento selettivo previsto dal bando, che si presenta articolato, tecnico e con una forte componente in lingua inglese. In questo approfondimento analizziamo nel dettaglio le modalità, i contenuti e le competenze richieste per affrontare con successo la prova scritta del Concorso Agenzia Entrate 2025 per 350 Funzionari giuridico-tributari per attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale, nonché il Manuale consigliato per la preparazione.

Per conoscere tutti gli altri dettagli sulla selezione, a cui è possibile iscriversi fino al 22 maggio 2025, si rimanda invece all’approfondimento dedicato.

Preparati con il manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 350 Funzionari giuridico tributari (Fiscalità internazionale) Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 350 Funzionari giuridico-tributari da impiegare nelle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero:- Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;- Diritto civile e commerciale;- Diritto amministrativo;- Contabilità aziendale;- Elementi di diritto penale (con riferimento ai reati tributari). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- sezione di quiz di lingua inglese,- sezione dedicata all’informatica,- Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz. Luigi Tramontano, Nicola Napolitano | Maggioli Editore 2025 42.75 € Scopri di più

Concorso Agenzia delle Entrate 2025, prova scritta 350 Funzionari: calendario La data ufficiale della prova scritta verrà pubblicata il 23 giugno 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale InPA. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati dovranno consultare attentamente gli avvisi per conoscere giorno, ora, modalità e sede della prova, nonché le istruzioni operative dettagliate. Chi non si presenterà nel giorno e orario stabiliti sarà escluso automaticamente dal concorso, come previsto dal bando.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: come si svolge la prova scritta La prova scritta, unica fase selettiva del concorso, è composta da due parti distinte: Parte generale: domande a risposta multipla su materie giuridiche ed economiche Questa sezione è composta da quesiti a risposta multipla finalizzati a verificare le conoscenze tecniche del candidato su cinque aree tematiche:

finalizzati a verificare le conoscenze tecniche del candidato su cinque aree tematiche: Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta



Diritto civile e commerciale



Diritto amministrativo



Contabilità aziendale



Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati tributari

Le domande sono strutturate per accertare il livello di preparazione teorica e l’attitudine all’applicazione pratica delle norme, in un contesto fortemente tecnico-giuridico. Parte specialistica in lingua inglese: casi pratici di natura tributaria La seconda parte della prova si svolge interamente in lingua inglese e consiste in quesiti a risposta multipla basati su casi pratici relativi a tematiche fiscali. Gli obiettivi di questa sezione sono:

e consiste in basati su relativi a tematiche fiscali. Gli obiettivi di questa sezione sono: Verificare la competenza tecnica in ambito fiscale;

in ambito fiscale;

Valutare la capacità del candidato di comprendere il testo in inglese ;

;

Misurare l’abilità nel ricavare e applicare informazioni contenute nel testo .

. Questa parte richiede una buona padronanza della lingua inglese e familiarità con il linguaggio tecnico del diritto tributario internazionale.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: competenze informatiche Durante lo svolgimento della prova scritta, è previsto anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, come stabilito dall’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Oltre alle domande sulle materie d’esame sopra descritte, dunque, ci saranno quesiti anche sull’informatica.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: punteggio prova scritta La prova è valutata in trentesimi e si considera superata con un punteggio minimo di 21/30. Non sono previste prove orali, pratiche o di valutazione dei titoli: l’intera selezione si basa esclusivamente sul risultato ottenuto nella prova scritta.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: come prepararsi Per la preparazione al concorso si consiglia il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 350 Funzionari giuridico tributari (Fiscalità internazionale), che tratta tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online del volume, oltre a una selezione di quiz sull’informatica, è presente l’innovativo Tutor Digitale di Maggioli editore, che supporterà i candidati nello studio e nel ripasso, fornendo riassunti e anche simulazioni di quiz, con particolare attenzione su tutte le materie d’esame e sulla seconda parte della prova in lingua inglese.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: il tutor digitale Con l’acquisto del Manuale è disponibile il sopra citato Tutor Digitale di Maggioli Editore. Il Tutor, basato sull’Intelligenza Artificiale e raggiungibile seguendo le istruzioni riportate nel manuale, dispone delle seguenti funzioni: Simulazioni d’esame calibrate sul bando ufficiale, con punteggi realistici e spiegazioni dettagliate, anche della parte della prova in lingua inglese .

calibrate sul bando ufficiale, con punteggi realistici e spiegazioni dettagliate, . Quiz personalizzati, con possibilità di scegliere argomenti e livello di difficoltà.

Riassunti e schemi, generati a partire dai materiali forniti (libri, appunti, quiz, video).

Supporto attivo sui contenuti complessi, come schemi, tabelle o normative difficili.

Tecniche di memorizzazione, mappe mentali, flashcard e strategie di studio.

Motivazione continua, con premi simbolici, feedback positivi e tracciamento dei

progressi. Il Tutor digitale rappresenta un nuovo modo di studiare per i concorsi, e rappresenta un validissimo aiuto allo studio disponibile a ogni ora della giornata.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 350 Funzionari giuridico-tributari: come restare aggiornati Per confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiali inediti di studio, è disponibile il gruppo Telegram Maggioli dedicato al Concorso Agenzia Entrate 2025, a cui è possibile iscriversi cliccando qui.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: