Concorso Agenzia Entrate 2025, pubblicato il bando per 2700 Funzionari Tributari: come partecipare

Arriva un nuovo Concorso Agenzia Entrate 2025 per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari a tempo indeterminato. Si tratta di una delle selezioni più rilevanti del 2025 nel comparto pubblico. Le figure selezionate saranno impiegate in attività legate al controllo fiscale e alla gestione dei tributi. Le candidature vanno inviate entro l’11 agosto 2025 alle ore 23:59, esclusivamente tramite il portale inPA.

La procedura selettiva prevede una sola prova scritta, e l’inquadramento contrattuale è riferito all’Area dei Funzionari del comparto Funzioni Centrali. Il bando è uno dei più attesi del 2025, ed era già previsto dal PIAO dell’Agenzia, con posti in diverse regioni d’Italia.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda, come funzioneranno le prove e come prepararsi al meglio con il Manuale dedicato.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 2700 Funzionari Tributari: suddivisione posti Il concorso Agenzia Entrate 2025 prevede la seguente distribuzione territoriale. Ogni candidato dovrà indicare una sola sede tra quelle disponibili:

Regione / Sede Posti disponibili Abruzzo 70 Basilicata 30 Calabria 95 Campania 222 (di cui 5 per Contrasto illeciti – Napoli) Emilia-Romagna 160 Friuli-Venezia Giulia 59 Lazio e Strutture Centrali 463 (di cui 170 per Strutture Centrali) Liguria 68 Lombardia 555 (di cui 10 per Contrasto illeciti – Milano) Marche 60 Molise 30 Piemonte 158 Puglia 165 (di cui 5 per Contrasto illeciti – Bari) Sardegna 65 Sicilia 165 (di cui 5 per Contrasto illeciti – Palermo) Toscana 50 Trento 85 Umbria 35 Valle d’Aosta 15 Veneto 150

Concorso Agenzia Entrate 2025, 2700 Funzionari Tributari: requisiti Per partecipare al concorso Agenzia Entrate 2025 è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale o specialistica nelle classi:

nelle classi: Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S);



Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S);



Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S);

Oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito secondo il vecchio ordinamento. Gli altri requisiti richiesti sono: Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva (per i soggetti tenuti a tale obbligo);

Non essere stati interdetti dai pubblici uffici;

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

Non essere dichiarati decaduti da un impiego pubblico per falsità documentale. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 2700 Funzionari Tributari: domanda La domanda di partecipazione al concorso Agenzia Entrate 2025 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. I candidati dovranno compilare l’apposito form disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso, previa registrazione e autenticazione tramite una delle seguenti identità digitali: SPID, CIE, CNS, eIDAS. Il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata a sé stesso oppure di un domicilio digitale valido. L’invio della domanda deve essere effettuato entro le ore 23:59 dell’11 agosto 2025, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. È richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di € 10,00, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite sul portale inPA. Il contributo verrà rimborsato a coloro che parteciperanno effettivamente alla prova scritta: durante la presentazione della domanda sarà possibile inserire l’IBAN dove ricevere l’accredito.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 2700 Funzionari Tributari: prova scritta unica La selezione prevede una sola prova scritta con quesiti a risposta multipla. L’avviso contenente date e modalità sarà pubblicato il 9 settembre 2025 sul sito dell’Agenzia Entrate e su inPA. La prova verterà sulle seguenti materie: Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

ed elementi di teoria dell’imposta; Diritto civile e commerciale ;

; Diritto amministrativo ;

; Diritto dell’Unione Europea ;

; Diritto fallimentare e della crisi d’impresa;

e della crisi d’impresa; Contabilità aziendale ;

; Elementi di diritto penale, con focus su reati contro la P.A. e reati tributari. Inoltre, sarà verificata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova è valutata in trentesimi e si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.

Come prepararsi al Concorso Agenzia Entrate 2025 per 2700 Funzionari Tributari?

Il Manuale Concorso 2025 Agenzia delle Entrate – Funzionari Giuridico Tributari tratta in maniera approfondita tutte le materie previste dal bando di concorso.

Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: sezione di quiz di lingua inglese,

sezione dedicata all’informatica,

Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz,

Simulatore di quiz ufficiali da precedenti concorsi.

Cosa fa un Funzionario giuridico-tributario all’Agenzia delle Entrate? I funzionari giuridico-tributari che saranno assunti tramite il concorso Agenzia Entrate 2025 saranno chiamati a svolgere un’ampia gamma di attività tecniche e operative a supporto dell’attuazione delle politiche fiscali dello Stato. Tra le mansioni rientrano anche: l’organizzazione del servizio di riscossione spontanea ;

; la gestione e digitalizzazione dei tributi ;

; l’elaborazione della modulistica fiscale e dei relativi sistemi precompilati;

e dei relativi sistemi precompilati; la pianificazione dei rimborsi fiscali ;

; l’amministrazione di contributi, agevolazioni, fatturazione elettronica e cessione dei crediti. I funzionari svolgeranno anche importanti attività di controllo sostanziale e analisi dei contribuenti: selezione dei soggetti da sottoporre a controllo;

pianificazione e coordinamento delle verifiche , anche con la Guardia di Finanza;

, anche con la Guardia di Finanza; analisi dei rischi fiscali, elusivi ed evasivi , anche in ambito internazionale;

, anche in ambito internazionale; tutoraggio delle grandi imprese;

gestione dei crediti d’imposta, accertamenti, contenziosi e recupero delle somme indebitamente utilizzate. Saranno inoltre responsabili delle fasi istruttorie relative a: lettere di compliance ;

; adempimento collaborativo ;

; accertamenti motivati , variazioni del domicilio fiscale e emissione di atti impositivi ;

, variazioni del domicilio fiscale e ; applicazione delle procedure di accertamento con adesione e sospensione legale.

Quanto guadagna un Funzionario giuridico-tributario all’Agenzia delle Entrate? Ai vincitori del concorso sarà applicato il trattamento economico previsto per l’Area dei Funzionari – Differenziale D0, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Centrali 2022–2024: Stipendio annuo base: € 25.363,13 , suddiviso in 12 mensilità;

, suddiviso in 12 mensilità; 13ª mensilità: prevista come da normativa vigente;

Indennità di amministrazione: € 468,61 mensili, da sommare alla retribuzione base;

Altre indennità: possono essere previste ulteriori voci accessorie, in base alla sede e alla specificità delle mansioni. Inoltre, è previsto un periodo di prova di 4 mesi, durante il quale verranno valutate le competenze tecniche e trasversali del candidato.

FAQ – Domande frequenti

Quanti posti sono disponibili nel concorso Agenzia Entrate 2025?

Sono messi a bando 2.700 posti a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giuridico-tributario.

Come si partecipa al concorso?

La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale inPA entro l’11 agosto 2025.

Quante prove sono previste?

Una sola prova scritta con quiz a risposta multipla su materie giuridiche, economiche e informatiche.

Come prepararsi?

Con il Manuale Maggioli già disponibile

