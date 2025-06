Concorso Agenzia Entrate 2025, bando per 250 Funzionari tecnici: come partecipare

Arriva un nuovo Concorso Agenzia Entrate 2025. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, nell’ambito dei servizi catastali, cartografici ed estimativi. Si tratta di un’opportunità significativa per laureati in architettura o ingegneria interessati a lavorare nella pubblica amministrazione con un profilo professionale altamente specializzato.

Il concorso si inserisce nel piano di potenziamento dell’organico tecnico dell’Agenzia, con l’obiettivo di rafforzare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati sul territorio. Le sedi interessate sono distribuite a livello nazionale, incluse le Direzioni centrali, e l’inquadramento previsto è quello dell’Area Funzionari, con contratto a tempo indeterminato.

Vediamo nei prossimi paragrafi come saranno suddivisi i posti, chi può fare domanda, come funzionerà la selezione e come prepararsi al meglio con il Manuale dedicato.

Preparati con il Manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 250 Funzionari Tecnici – Manuale di teoria e quiz per la prova scritta unica Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova scritta unica del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 250 Funzionari tecnici, per le attività catastali, cartografiche, estimative e dell’osservatorio del mercato immobiliare.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero: – Geodesia, Topografia e Cartografia; – Estimo ed economia immobiliare; – Catasto; – Normativa in materia di Edilizia e urbanistica; – Elementi di diritto amministrativo; – Elementi di diritto tributario; – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; – Architettura tecnica (online). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 38.00 € Scopri di più

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: suddivisione posti Il bando prevede la distribuzione dei posti in tutta Italia, comprese le Direzioni centrali. Nella tabella sottostante sono elencate tutte le strutture interessate con la relativa ripartizione dei posti.

Regione / Struttura Numero di posti Abruzzo 5 Basilicata 5 Calabria 5 Campania 10 Emilia-Romagna 15 Friuli-Venezia Giulia 5 Lazio 20 Liguria 7 Lombardia 70 Marche 5 Molise 2 Piemonte 15 Puglia 10 Sardegna 10 Sicilia 15 Toscana 15 Trento 1 Umbria 5 Veneto 15 Direzioni Centrali 15

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: riserve Al concorso si applicano le seguenti riserve: Riserva ex Legge 68/1999: diritto al lavoro dei disabili

Riserva per volontari delle Forze Armate

Riserva per operatori volontari del Servizio Civile Universale o Nazionale

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: requisiti Per la partecipazione al concorso sarà necessario possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Regolarità con gli obblighi militari

Assenza di condanne incompatibili, licenziamenti o decadenze da impieghi pubblici. I candidati dovranno possedere inoltre uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura o ingegneria

(vecchio ordinamento) in architettura o ingegneria Laurea magistrale/specialistica equiparata secondo D.I. 9 luglio 2009

equiparata secondo D.I. 9 luglio 2009 Titolo estero già riconosciuto oppure con domanda di equipollenza presentata entro la scadenza

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: come fare domanda La procedura di candidatura è interamente telematica. Gli interessati devono presentare domanda entro il 14 luglio 2025 alle ore 23:59, accedendo al portale inPA (cliccando qui) mediante credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Ogni candidato può concorrere per una sola sede territoriale tra quelle indicate nel bando. È obbligatorio disporre di un indirizzo PEC intestato al candidato e versare una quota di partecipazione di 10 euro, che verrà rimborsata in caso di effettiva partecipazione alla prova. La domanda può essere inviata solo una volta: eventuali invii successivi annullano il precedente.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: prova scritta unica Il concorso prevede un’unica prova scritta, strutturata come un test a risposta multipla. La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Saranno valutate anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche, come previsto dalla normativa vigente. Il calendario con data, ora e sede della prova sarà pubblicato il 24 luglio 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale inPA. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non è ancora noto il numero di quesiti e la durata della prova, tutte le info saranno pubblicate il 24 luglio.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: cosa studiare La prova verterà sulle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia;

Architettura tecnica;

Estimo ed economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Inglese;

Informatica.

Il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 250 Funzionari Tecnici – Manuale di teoria e quiz per la prova scritta unica Tratta in maniera completa tutte le materie previste dal bando per la prova scritta.

Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: sezione di quiz di lingua inglese,

sezione dedicata all’informatica,

Tutor Digitale Maggioli, basato sull’intelligenza artificiale, utilissimo come supporto per ripasso e per creare simulazioni quiz realistiche. Il Manuale è acquistabile anche su Amazon

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: assunzione e stipendio I candidati vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e assegnati alla sede scelta in fase di candidatura. È previsto un vincolo di permanenza di almeno 5 anni, per garantire stabilità organizzativa.

I neoassunti dovranno inoltre superare un periodo di prova di 4 mesi, durante il quale verranno valutate le competenze trasversali, tra cui problem solving, affidabilità, capacità organizzativa e precisione. Il trattamento economico iniziale corrisponde al livello D0 dell’Area Funzionari: Stipendio annuo base: € 25.363,13 , suddiviso in 12 mensilità;

, suddiviso in 12 mensilità; 13ª mensilità: prevista come da normativa vigente;

Indennità di amministrazione: € 468,61 mensili, da sommare alla retribuzione base;

Altre indennità: possono essere previste ulteriori voci accessorie, in base alla sede e alla specificità delle mansioni.

Concorso Agenzia Entrate 2025, 250 Funzionari tecnici: mansioni I funzionari tecnici svolgeranno attività ad alto contenuto specialistico, spesso complesse sia dal punto di vista tecnico che normativo. Il loro ruolo si concentra principalmente nell’ambito dei procedimenti catastali e cartografici, con responsabilità che spaziano dalla verifica tecnico-amministrativa degli atti all’elaborazione di perizie e stime relative a beni immobili. Tra le mansioni rientrano: Aggiornamento del Catasto Fabbricati e Terreni (verifica tecnico-amministrativa degli atti)

(verifica tecnico-amministrativa degli atti) Valutazioni estimative e redazione di perizie e pareri di congruità tecnico-economica

e redazione di Produzione delle quotazioni immobiliari

Relazioni complesse con il pubblico e collaborazione interna

Studi, controlli, attività ispettive e programmazione operativa

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/milorad kravic