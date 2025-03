Concorsi Agenzia Entrate 2025, bandi per oltre 5mila funzionari in arrivo

Concorsi Agenzia Entrate 2025: quali saranno? Ci saranno selezioni per diplomati? Nei mesi scorsi sono state diverse le selezioni indette dall’Agenzia delle Entrate, mentre proseguivano le assunzioni dei concorsi precedenti, che hanno portato al reclutamento di migliaia di funzionari e assistenti.

Nonostante ciò, si rendono necessarie ulteriori assunzioni nei prossimi anni, per 5.454 funzionari e 66 Dirigenti. Questo sia al fine di potenziare ulteriormente i settori strategici dell’Agenzia, quali la “prevenzione, controllo e repressione dell’evasione” e i “servizi fiscali e di gestione del patrimonio immobiliare” che, al contempo, di sviluppare i settori di supporto alle attività istituzionali, acquisendo tramite concorsi pubblici personale altamente specializzato.

Con il PIAO 2025-2027, in via di approvazione definitiva, sono stati ridefiniti i fabbisogni dei prossimi anni, con la previsione di nuovi concorsi già nel corso di quest’anno. C’è però una brutta notizia per i diplomati: tutte le prossime selezioni saranno per funzionari, data la necessità di reperire personale altamente qualificato a completamento e rafforzamento del piano straordinario di assunzioni approvato lo scorso anno, in base a quanto si legge nel PIAO.

Vediamo quindi quali saranno le prossime assunzioni, le procedure in corso, e tutte le novità del nuovo PIAO sui Concorsi Agenzia Entrate 2025.

5 da inquadrare nell’Area degli Assistenti e 22 nell’Area dei Funzionari, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta; Selezione pubblica per l’assunzione di 30 funzionari per attività tributaria destinati agli uffici

in provincia di Bolzano.

XI Corso-concorso SNA per dirigenti di seconda fascia con 10 posti per l’Agenzia;

Concorsi Agenzia Entrate 2025: i nuovi bandi in arrivo Per quanto riguarda le prossime assunzioni approvate con il PIAO 2025-2027, in base alle risorse ottenute dalle cessazioni degli anni precedenti, l’Agenzia prevede di pubblicare due bandi per il reclutamento di complessivi 3.954 funzionari, famiglia professionale giuridico-tributaria, per attività tributaria. Già nello scorso era previsto l’avvio nel 2025 di un concorso per 3.170 funzionari, ma dopo aver recuperato ulteriori risorse i posti sono stati aumentati. Sono previste ulteriori assunzioni tramite passaggio diretto da altre amministrazioni e tramite avviamento dai centri dell’impiego con riferimento alle categorie protette. Per quanto riguarda i concorsi dei prossimi anni, sarà in arrivo anche un nuovo concorso per il reclutamento di altri 1.000 funzionari, famiglia professionale giuridico-tributaria, per attività tributaria.

Concorsi Agenzia Entrate 2025: quando arrivano i nuovi bandi Non è raro che i concorsi inizialmente previsti per un determinato periodo dell’anno slittino di qualche mese o passino direttamente all’anno successivo. In questo momento tutto quello che sappiamo si basa sul PIAO dell’Agenzia delle Entrate, ma la programmazione potrebbe variare. Si invita a monitorare il Portale InPA, dove i bandi saranno pubblicati, nonché il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Per restare aggiornati, ricevere notizie in tempo reale e confrontarsi con altri candidati per lo studio abbiamo creato un gruppo Telegram dedicato ai Concorsi Agenzia Entrate 2025, a cui è possibile iscriversi cliccando qui.

