Concorso Agenzia Entrate, 150 Funzionari adempimento collaborativo: bando in arrivo

È in arrivo un nuovo Concorso Agenzia Entrate per il reclutamento di 150 Funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. A fornire questa informazione è stata la stessa Agenzia, aggiornando il programma di pubblicazione dei prossimi bandi con tutti i profili che saranno assunti entro il primo semestre del 2025. All’interno della programmazione sono presenti tutte le informazioni utili per permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

Abbiamo parlato in questo articolo di tutti i bandi che l’Agenzia pubblicherà nei prossimi mesi. In questo articolo ci concentreremo solo sul profilo di Funzionario per le attività di adempimento collaborativo. Si tratta di un profilo professionale specifico, destinato alle attività di tax framework compliance, che dovrà svolgere attività di risk-analysis dei contribuenti ammessi al regime, ed effettuare controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, monitorandone le attività e verificandone i relativi esiti.



Non ci sono ancora dettagli sulla modalità di selezione. In attesa della pubblicazione del bando di questo nuovo Concorso Agenzia Entrate vediamo cos’è l’adempimento collaborativo, chi potrà partecipare al concorso e quali saranno le materie d’esame.

Concorso Agenzia Entrate 150 Funzionari: cos’è l’adempimento collaborativo Il regime di adempimento collaborativo, introdotto dal decreto legislativo 128/2015, è una misura che promuove un rapporto di fiducia tra il Fisco e i contribuenti, finalizzata a garantire maggiore certezza nelle questioni fiscali. Questo regime è rivolto alle imprese con un volume d’affari rilevante, che dispongono di un sistema efficace di gestione e controllo del rischio fiscale, noto come “Tax Control Framework” (TCF). L’obiettivo è instaurare un dialogo continuo e preventivo con l’Agenzia delle Entrate per valutare congiuntamente situazioni che potrebbero generare rischi fiscali, anticipando eventuali controlli e riducendo il rischio di contenziosi. Per accedere al regime, le imprese devono soddisfare determinati requisiti, tra cui un volume d’affari minimo e l’adozione di un TCF certificato. I benefici per le imprese che aderiscono includono una procedura abbreviata di interpello preventivo, la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale con modalità semplificate, e la riduzione delle sanzioni per i rischi fiscali comunicati tempestivamente. Inoltre, il regime offre l’esonero dalla presentazione di garanzie per i rimborsi fiscali e prevede una riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Concorso Agenzia Entrate, 150 Funzionari adempimento collaborativo: chi potrà partecipare Trattandosi di un profilo da Funzionario, per partecipare al nuovo Concorso Agenzia Entrate occorrerà essere in possesso della laurea. In particolare si potrà partecipare con uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Scienze dei servizi giuridici (L-14);



Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);



Scienze economiche (L-33);



Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18)

diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio conseguito secondo

l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi di laurea:

Giurisprudenza (22/S o LMG-01);



Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);

Scienze economico-aziendali (84/S o LM-77). Occorrerà inoltre essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

Concorso Agenzia Entrate, 150 Funzionari adempimento collaborativo: materie d’esame Non sono ancora note le modalità con le quali si svolgerà la selezione. Potrebbe esserci una prova scritta unica, o due prova (scritta e orale). Sono note però le materie che saranno oggetto d’esame, ovvero: Diritto tributario con particolar riferimento alla fiscalità internazionale;

Diritto dell’Unione europea e diritto internazionale;

Diritto commerciale;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto penale;

Contabilità generale;

Economia aziendale ed organizzazione;

Lingua inglese, di cui si chiede una conoscenza corrispondente almeno al livello B2 del

QCER.

Concorso Agenzia Entrate: i prossimi bandi Oltre alla selezione per 150 Funzionari per le attività di adempimento collaborativo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le prossime assunzioni riguarderanno: 60 funzionari tecnici per servizi tecnici e processi di logistica;

6 funzionari tecnici per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare – Osservatorio del mercato immobiliare;

49 funzionari gestionali, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection;

8 funzionari gestionali, per processi di monitoraggio ed analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti;

67 funzionari gestionali, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing;

20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate. La programmazione aggiornata dei prossimi bandi è scaricabile cliccando qui.

