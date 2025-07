Pagamento pensioni di luglio 2025: data in calendario e voci sul cedolino di questo mese

Una buona notizia arriva a luglio per i pensionati e le pensionate di età pari o superiore a 64 anni: si tratta della quattordicesima mensilità, in arrivo oggi con il pagamento delle pensioni di luglio 2025.

Di tenore contrario, invece, il possibile recupero, in rate mensili di 50 euro, delle indennità una tantum di 150 e 200 euro accertate dall’INPS come indebite a causa dei requisiti reddituali.

Non mancano poi nel cedolino di luglio le somme trattenute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Analizziamo le novità in dettaglio sulla base della consueta news pubblicata dall’INPS sul portale ufficiale.



La pensione è liquidata il primo giorno bancabile di ciascun mese ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

A partire dalla stessa data di martedì 1° luglio è possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli territoriali di Poste Italiane.

A tal proposito è opportuno:

Il pagamento in contanti è comunque consentito per i soli importi complessivamente non superiori a 1.000 euro netti.

Nel caso in cui il cedolino di pensione superi tale limite l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ricevere il pagamento.

La comunicazione può essere effettuata grazie all’apposita piattaforma dell’Istituto, disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cambiare le coordinate di accredito della pensione” (servizio accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS).

Pagamento della quattordicesima

Con il cedolino di pensione di luglio, l’INPS corrisponde d’ufficio la somma aggiuntiva, a titolo di quattordicesima pensioni, a beneficio dei circa 3 milioni di pensionati e pensionate in possesso di 3 specifiche condizioni:

Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

Età pari o superiore a 64 anni ;

; Reddito non superiore a due volte il trattamento minimo (pari per l’anno corrente a 603,40 euro mensili, corrispondenti a 7.844,20 euro annui).

I beneficiari la quattordicesima ricevono una comunicazione in cui si chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L’effettivo diritto alla somma sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.

La segnalazione dell’Istituto è trasmessa con i seguenti canali:

Modello Obis / M;

Cedolino della pensione con nota informativa;

Messaggio SMS, se in INPS sono registrati dei contatti validi.

La quattordicesima 2025 rappresenta altresì l’occasione per l’Istituto di procedere al recupero del debito residuo a titolo di mensilità aggiuntiva erogata negli anni precedenti e non dovuta. La news INPS riporta infatti che nel caso in cui i “beneficiari abbiano ancora in corso il recupero su pensione della quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, sulla quattordicesima del 2025”.

Il pagamento slitta a dicembre 2025

Coloro i quali perfezionano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2025 o diventano titolari di pensione nel corso dell’anno corrente riceveranno la quattordicesima, sempre d’ufficio, con la mensilità di dicembre, anziché con quella di luglio, a patto di rientrare nei limiti reddituali sopra descritti.