Pensioni maggio 2026: date di pagamento e tutti i dettagli del cedolino

Martedì 21 aprile INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le informazioni principali riguardanti l’imminente pagamento del cedolino delle pensioni maggio 2026.

Come ricorda l’Istituto, copia del documento di liquidazione e disponibile collegandosi all’apposita piattaforma del sito inps.it servizio “Cedolino della pensione”.

Nel caso di soggetti titolari di piu prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.

Unica eccezione e il mese di gennaio, in cui il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile .

Ove l’importo spettante al beneficiario superi tale limite, l’interessato e tenuto a comunicare all’Istituto le coordinate bancarie o postali (IBAN) sulle quali indirizzare l’accredito.

Il ritiro delle somme in contanti presso gli uffici postali e ammesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti .

Il pagamento della pensione avviene mediante accredito degli importi spettanti sulle coordinate bancarie o postali (IBAN) intestate al titolare della pensione e registrate nei sistemi dell’INPS.

INPS ricorda che le prestazioni di invalidita civile, le pensioni o gli assegni sociali e le prestazioni non assoggettate alla tassazione non subiscono trattenute fiscali.

Dall’importo lordo della pensione di maggio 2026 sono trattenuti gli importi a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le rate di:

Pensioni maggio 2026: Conguagli fiscali

In relazione alla CU (Certificazione Unica) 2026 INPS ha definito l’IRPEF dovuta e versata per l’anno di imposta 2025 cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura.

Dai calcoli citati puo essersi determinato un conguaglio fiscale:

A credito, se il beneficiario ha versato nel 2025 piu IRPEF del dovuto;

A debito, se il versato nel 2025 e stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale delle prestazioni erogate.

Per i titolari di sole prestazioni pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal conguaglio fiscale e stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilita di aprile.

In caso di conguaglio a debito, se la mensilita di pensione di aprile non era sufficientemente capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo e proseguito sulla mensilita di maggio.

Per le prestazioni pensionistiche con un importo annuo complessivo fino a 18 mila euro, qualora il ricalcolo dell’IRPEF abbia determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il recupero e suddiviso e trattenuto fino alla mensilita di novembre.