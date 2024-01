Concorso Agenzia Entrate 2024, previsti oltre 4000 posti: profili, materie e titoli di studio

Funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti

Codice concorso tecnico: Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Scienze dell’architettura, Scienze e tecniche dell’edilizia; oppure diploma di laurea in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l’ambiente e il territorio, Architettura; oppure laurea magistrale in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il Territorio, Architettura del Paesaggio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;



Codice concorso giuridico-economico: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio; oppure laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Scienze dell’economia, Finanza;



Codice concorso gestionale: laurea triennale in Ingegneria industriale, Statistica, Scienze matematiche; oppure diploma di laurea in Ingegneria industriale, Ingegneria Gestionale, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, Matematica; oppure laurea magistrale in Ingegneria industriale, Ingegneria gestionale, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Matematica